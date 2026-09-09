Описание товара Игра для ПК Manhunt [2K_1911] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Игра не совместима с операционными системами Windows Vista и Windows 7.

Они только что убили Кэша. А теперь хотят убить его снова. В «ржавом поясе» Америки есть множество заброшенных городишек. На них всем плевать, и там может твориться что угодно. В Карцер-Сити все потеряло цену, кроме щекотки нервов. Жизнь и смерть стали просто спортом. И ты, Джеймс Эрл Кэш, – в игре. Они вернули тебе жизнь. И теперь охотятся за тобой. Вы просыпаетесь от собственного хриплого дыхания. Надо бежать, прятаться и драться. Надо выживать. Если не погибнете сразу, узнаете, кто сделал это с вами. Таковы правила этой кровавой игры.

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Содержание данной видеоигры является полностью вымышленным и не отображает реальных событий, мест или личностей. Все совпадения абсолютно случайны. Разработчики и издатели данной видеоигры никоим образом не одобряют, не поощряют и не оправдывают какое-либо поведение, отображенное в ней. Несанкционированное копирование, инженерный анализ, передача, публичная демонстрация, сдача в аренду, прокат, а также обход системы защиты от копирования строго запрещены.

Требования к системе

Информация по установке

Операционная система 2000 / XP Процессор 1 ГГц Pentium® III или AMD Athlon™ Оперативная память 256 Мб Видеокарта DirectX -совместимая видеокарта с 32 МБ памяти DirectX 8.1 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 2,3 Гб

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .

Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».

Введите ключ активации.

После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.