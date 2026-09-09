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Игра для ПК Grow Up [UB_1867] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК Grow Up [UB_1867] (электронный ключ)

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Игра для ПК Grow Up [UB_1867] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300496
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Grow Up [UB_1867] (электронный ключ)

Описание

МАМа развалилась на части — обломки разбросаны по всей планете. Только БАД способен вернуть их на луну.

Особенности игры:

  • Присоединяйтесь к этому милому роботу.
  • Соберите детали вместе с новым другом ПОД.
  • Исследуйте планету, полную восторга и чудес. И пращавеля.
  • Хождение переоценено — перейдите в режим шара, чтобы ускоряться, отскакивать и катиться.
  • Взмойте ввысь на силовом планере.
  • Преодолейте препятствия, занося все найденные растения во Флорекс 3000.
  • Взмывайте в небо на гигантских звездных ростках

 

© 2016 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.

Требования к системе

Операционная система 10 (64 bit) / 7 SP1 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i3 550 @ 3.2 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта ATI Radeon HD 5770 / GeForce GTX 460 DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 1 Гб свободного места на жестком диске

Интернет

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Grow Up [UB_1867] (электронный ключ)




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    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    МАМа развалилась на части — обломки разбросаны по всей планете. Только БАД способен вернуть их на луну.

    Особенности игры:

    • Присоединяйтесь к этому милому роботу.
    • Соберите детали вместе с новым другом ПОД.
    • Исследуйте планету, полную восторга и чудес. И пращавеля.
    • Хождение переоценено — перейдите в режим шара, чтобы ускоряться, отскакивать и катиться.
    • Взмойте ввысь на силовом планере.
    • Преодолейте препятствия, занося все найденные растения во Флорекс 3000.
    • Взмывайте в небо на гигантских звездных ростках

     

    © 2016 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.

    Требования к системе

    Операционная система 10 (64 bit) / 7 SP1 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i3 550 @ 3.2 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта ATI Radeon HD 5770 / GeForce GTX 460 DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 1 Гб свободного места на жестком диске

    Интернет

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
    • Самовывоз
    Доставка
    Отзывы


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