Игра для ПК Grow Home [UB_560] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Grow Home [UB_560] (электронный ключ)
Описание
В Grow Home вы играете за ботанического робота BUD. Его миссией является сохранение родной планеты с помощью сбора семян гигантских иноземных растений. Выполняя задание, робот откроет удивительный мир парящих в небе островов, которые являются домом для достаточно странных растений и животных.
Выращивайте гигантское растение и используйте уникальные возможности лазанья по горам, чтобы достигнуть больших высот. Однако будьте осторожны! Одно неверное движение и путь вниз будет долгим!
Особенности игры
- Лазанье: процедурная анимация позволяет вам двигать руками робота независимо, что создает уникальные и безграничные возможности лазить по горам.
- Выращивание: направляйте и управляйте гигантским растением по мере того, как будете создавать собственный путь в небо. Вы сможете забраться на всё, что вырастите. Используйте растение как мост, безопасную сеть или просто как средство творческого самовыражения.
- Исследование: исследуйте каждый укромный уголок чужого мира, охотясь и собирая кристаллы, улучшающие способности робота. Это физическая игровая площадка и множество инопланетных растений имеют необычные свойства, которые могут помочь вам.
Требования к системеОперационная система 7 SP1 / 8 / 8.1 Процессор Intel Core2Duo E7300 @ 2.5 GHz or AMD Athlon II X2 240 @ 2.8 GHz Оперативная память 2Гб Видеокарта nVidia GeForce GTS 450 or AMD Radeon HD5670 (1024MB VRAM) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 1 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
В Grow Home вы играете за ботанического робота BUD. Его миссией является сохранение родной планеты с помощью сбора семян гигантских иноземных растений. Выполняя задание, робот откроет удивительный мир парящих в небе островов, которые являются домом для достаточно странных растений и животных.
Выращивайте гигантское растение и используйте уникальные возможности лазанья по горам, чтобы достигнуть больших высот. Однако будьте осторожны! Одно неверное движение и путь вниз будет долгим!
Особенности игры
- Лазанье: процедурная анимация позволяет вам двигать руками робота независимо, что создает уникальные и безграничные возможности лазить по горам.
- Выращивание: направляйте и управляйте гигантским растением по мере того, как будете создавать собственный путь в небо. Вы сможете забраться на всё, что вырастите. Используйте растение как мост, безопасную сеть или просто как средство творческого самовыражения.
- Исследование: исследуйте каждый укромный уголок чужого мира, охотясь и собирая кристаллы, улучшающие способности робота. Это физическая игровая площадка и множество инопланетных растений имеют необычные свойства, которые могут помочь вам.
Требования к системеОперационная система 7 SP1 / 8 / 8.1 Процессор Intel Core2Duo E7300 @ 2.5 GHz or AMD Athlon II X2 240 @ 2.8 GHz Оперативная память 2Гб Видеокарта nVidia GeForce GTS 450 or AMD Radeon HD5670 (1024MB VRAM) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 1 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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