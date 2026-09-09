Игра для ПК From Dust [UB_156] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК From Dust [UB_156] (электронный ключ)
Описание
Почувствуйте себя богом! В ваших руках судьба первобытного племени, противостоящего могучим силам природы – проливным дождям, вулканам, извергающим потоки раскаленной лавы, цунами, сметающим все на своем пути и другим проявлениям капризной стихии. Приведите свой народ к победе, исследуя бушующий мир, очертания которого будут меняться буквально на ваших глазах.
Игра настолько красива, что завораживает с первых минут. Потрясающее буйство стихий постоянно меняющегося мира заставляет забыть о самом процессе игры, и вы начинаете просто наблюдать за бурными горными потоками, разрушительными цунами, страшными наводнениями, огнедышащими вулканами, цветущими джунглями и невиданной живностью. Реки понемногу размывают берега, холмы оплывают, расползаясь в стороны, по воде бегут волны, захлестывающие землю, лава поджигает попавшиеся на дороге деревья и при соприкосновении с водой остывает, превращаясь в камень.
Особенности игры:
- Противостояние мощи стихии. Отражайте цунами, предотвращайте землетрясения и наводнения. Сражайтесь с силами природы за жизнь своего народа!
- Уникальные видео-технологии. Наблюдайте за шикарной визуализацией всего, что происходит в процессе игры. Ощутите реалистичность происходящего.
- Ощутите себя творцом. Почувствуйте, как мир меняется в результате ваших действий – реки меняют русла, вулканы извергаются, озера иссыхают и т.д.
Требования к системеОперационная система 7 SP1 / Vista SP2 / XP SP3 Процессор Intel Core 2 Duo 1,8 ГГц или AMD Athlon 64 X2 4400+ с тактовой частотой 2,3 ГГц Оперативная память 1.5 Гб Видеокарта совместимая с DirectX 9.0c с 256 МБ памяти и поддержкой шейдеров 3.0 или лучше DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 4 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Описание
Почувствуйте себя богом! В ваших руках судьба первобытного племени, противостоящего могучим силам природы – проливным дождям, вулканам, извергающим потоки раскаленной лавы, цунами, сметающим все на своем пути и другим проявлениям капризной стихии. Приведите свой народ к победе, исследуя бушующий мир, очертания которого будут меняться буквально на ваших глазах.
Игра настолько красива, что завораживает с первых минут. Потрясающее буйство стихий постоянно меняющегося мира заставляет забыть о самом процессе игры, и вы начинаете просто наблюдать за бурными горными потоками, разрушительными цунами, страшными наводнениями, огнедышащими вулканами, цветущими джунглями и невиданной живностью. Реки понемногу размывают берега, холмы оплывают, расползаясь в стороны, по воде бегут волны, захлестывающие землю, лава поджигает попавшиеся на дороге деревья и при соприкосновении с водой остывает, превращаясь в камень.
Особенности игры:
- Противостояние мощи стихии. Отражайте цунами, предотвращайте землетрясения и наводнения. Сражайтесь с силами природы за жизнь своего народа!
- Уникальные видео-технологии. Наблюдайте за шикарной визуализацией всего, что происходит в процессе игры. Ощутите реалистичность происходящего.
- Ощутите себя творцом. Почувствуйте, как мир меняется в результате ваших действий – реки меняют русла, вулканы извергаются, озера иссыхают и т.д.
Требования к системеОперационная система 7 SP1 / Vista SP2 / XP SP3 Процессор Intel Core 2 Duo 1,8 ГГц или AMD Athlon 64 X2 4400+ с тактовой частотой 2,3 ГГц Оперативная память 1.5 Гб Видеокарта совместимая с DirectX 9.0c с 256 МБ памяти и поддержкой шейдеров 3.0 или лучше DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 4 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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