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Игра для ПК Flashback [UB_3546] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК Flashback [UB_3546] (электронный ключ)

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Игра для ПК Flashback [UB_3546] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300471
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Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Flashback [UB_3546] (электронный ключ)

Описание

Flashback - переиздание классической приключенческой игры, вышедшей более 20 лет назад и угодившей в Книгу рекордов Гиннеса как самая продаваемая французская игра в истории. Игра рассказывает историю агента Галактического бюро расследований Конрада Харта, пытающегося остановить вторжение на Землю инопланетных существ, замаскированных под людей. Игра отличается продвинутой анимацией, а при её создании использовалась техника покадровой ручной обработки изображений.

© 2013 VECTORCELL. Art Assets excluding VECTORCELL elements © 2013 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Based on the Flashback franchise created by Paul Cuisset, owned by VECTORCELL and used by Ubisoft Entertaiment under license granted by VECTORCELL. Flashback is a trademark of VECTORCELL and is used under license. Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.

Требования к системе

Операционная система Windows 7 SP1 / Windows Vista SP2 / Windows XP SP3 Процессор Core 2 Duo E4400 2.0GHz or Athlon 64 X2 Dual Core 4200+ Оперативная память 1 Гб Видеокарта 256 MB DirectX® 9 / Radeon HD 2600XT or GeForce 7600 GS DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 3 ГБ Интернет Широкополосный доступ к Интернету

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

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    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Flashback - переиздание классической приключенческой игры, вышедшей более 20 лет назад и угодившей в Книгу рекордов Гиннеса как самая продаваемая французская игра в истории. Игра рассказывает историю агента Галактического бюро расследований Конрада Харта, пытающегося остановить вторжение на Землю инопланетных существ, замаскированных под людей. Игра отличается продвинутой анимацией, а при её создании использовалась техника покадровой ручной обработки изображений.

    © 2013 VECTORCELL. Art Assets excluding VECTORCELL elements © 2013 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Based on the Flashback franchise created by Paul Cuisset, owned by VECTORCELL and used by Ubisoft Entertaiment under license granted by VECTORCELL. Flashback is a trademark of VECTORCELL and is used under license. Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.

    Требования к системе

    Операционная система Windows 7 SP1 / Windows Vista SP2 / Windows XP SP3 Процессор Core 2 Duo E4400 2.0GHz or Athlon 64 X2 Dual Core 4200+ Оперативная память 1 Гб Видеокарта 256 MB DirectX® 9 / Radeon HD 2600XT or GeForce 7600 GS DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 3 ГБ Интернет Широкополосный доступ к Интернету

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
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