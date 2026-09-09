Игра для ПК Flashback [UB_3546] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Flashback [UB_3546] (электронный ключ)
Описание
Flashback - переиздание классической приключенческой игры, вышедшей более 20 лет назад и угодившей в Книгу рекордов Гиннеса как самая продаваемая французская игра в истории. Игра рассказывает историю агента Галактического бюро расследований Конрада Харта, пытающегося остановить вторжение на Землю инопланетных существ, замаскированных под людей. Игра отличается продвинутой анимацией, а при её создании использовалась техника покадровой ручной обработки изображений.
© 2013 VECTORCELL. Art Assets excluding VECTORCELL elements © 2013 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Based on the Flashback franchise created by Paul Cuisset, owned by VECTORCELL and used by Ubisoft Entertaiment under license granted by VECTORCELL. Flashback is a trademark of VECTORCELL and is used under license. Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.
Требования к системеОперационная система Windows 7 SP1 / Windows Vista SP2 / Windows XP SP3 Процессор Core 2 Duo E4400 2.0GHz or Athlon 64 X2 Dual Core 4200+ Оперативная память 1 Гб Видеокарта 256 MB DirectX® 9 / Radeon HD 2600XT or GeForce 7600 GS DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 3 ГБ Интернет Широкополосный доступ к Интернету
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Описание
Flashback - переиздание классической приключенческой игры, вышедшей более 20 лет назад и угодившей в Книгу рекордов Гиннеса как самая продаваемая французская игра в истории. Игра рассказывает историю агента Галактического бюро расследований Конрада Харта, пытающегося остановить вторжение на Землю инопланетных существ, замаскированных под людей. Игра отличается продвинутой анимацией, а при её создании использовалась техника покадровой ручной обработки изображений.
© 2013 VECTORCELL. Art Assets excluding VECTORCELL elements © 2013 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Based on the Flashback franchise created by Paul Cuisset, owned by VECTORCELL and used by Ubisoft Entertaiment under license granted by VECTORCELL. Flashback is a trademark of VECTORCELL and is used under license. Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.
Требования к системеОперационная система Windows 7 SP1 / Windows Vista SP2 / Windows XP SP3 Процессор Core 2 Duo E4400 2.0GHz or Athlon 64 X2 Dual Core 4200+ Оперативная память 1 Гб Видеокарта 256 MB DirectX® 9 / Radeon HD 2600XT or GeForce 7600 GS DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 3 ГБ Интернет Широкополосный доступ к Интернету
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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