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Игра для ПК Cold Fear [UB_3542] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК Cold Fear [UB_3542] (электронный ключ)

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Игра для ПК Cold Fear [UB_3542] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300418
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Cold Fear [UB_3542] (электронный ключ)

Описание

В свирепый арктический шторм таинственный русское китобойное судно посылает сигналы бедствия. В качестве выдающегося ветерана береговой охраны Тома Хэнсена, вы взойдете на борт судна для расследования — и обнаружите невообразимые ужасы, скрывающиеся под окровавленными палубами корабля.

  • Храбро взгляните в лицо опасности: Несмотря на большие препятствия, вы должны сохранять стойкость нервов — и целиться — чтобы избежать водной могилы.
  • Не теряйте выдержку: Сражайтесь против все растущего потока врагов-мутантов в ненадежном, нестабильном окружении.
  • Безумный поток оружия: Создавайте фатальные ловушки и используйте дробовики, огнеметы или любые другие объекты, что сможете найти, для выживания.
 

© 2005 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Cold Fear, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. Developed by Darkworks.

Требования к системе

Операционная система Windows 2000 / Windows XP Процессор 1GHz Оперативная память 256 Мб Видеокарта 64 МБ памяти, совместимая с DirectX® 9.0 DirectX 9.0 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 2.2 ГБ

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Cold Fear [UB_3542] (электронный ключ)




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    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    В свирепый арктический шторм таинственный русское китобойное судно посылает сигналы бедствия. В качестве выдающегося ветерана береговой охраны Тома Хэнсена, вы взойдете на борт судна для расследования — и обнаружите невообразимые ужасы, скрывающиеся под окровавленными палубами корабля.

    • Храбро взгляните в лицо опасности: Несмотря на большие препятствия, вы должны сохранять стойкость нервов — и целиться — чтобы избежать водной могилы.
    • Не теряйте выдержку: Сражайтесь против все растущего потока врагов-мутантов в ненадежном, нестабильном окружении.
    • Безумный поток оружия: Создавайте фатальные ловушки и используйте дробовики, огнеметы или любые другие объекты, что сможете найти, для выживания.
     

    © 2005 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Cold Fear, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. Developed by Darkworks.

    Требования к системе

    Операционная система Windows 2000 / Windows XP Процессор 1GHz Оперативная память 256 Мб Видеокарта 64 МБ памяти, совместимая с DirectX® 9.0 DirectX 9.0 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 2.2 ГБ

    Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
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    Отзывы


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