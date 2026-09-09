Игра для ПК Cold Fear [UB_3542] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Cold Fear [UB_3542] (электронный ключ)
Описание
В свирепый арктический шторм таинственный русское китобойное судно посылает сигналы бедствия. В качестве выдающегося ветерана береговой охраны Тома Хэнсена, вы взойдете на борт судна для расследования — и обнаружите невообразимые ужасы, скрывающиеся под окровавленными палубами корабля.
- Храбро взгляните в лицо опасности: Несмотря на большие препятствия, вы должны сохранять стойкость нервов — и целиться — чтобы избежать водной могилы.
- Не теряйте выдержку: Сражайтесь против все растущего потока врагов-мутантов в ненадежном, нестабильном окружении.
- Безумный поток оружия: Создавайте фатальные ловушки и используйте дробовики, огнеметы или любые другие объекты, что сможете найти, для выживания.
© 2005 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Cold Fear, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. Developed by Darkworks.
Требования к системеОперационная система Windows 2000 / Windows XP Процессор 1GHz Оперативная память 256 Мб Видеокарта 64 МБ памяти, совместимая с DirectX® 9.0 DirectX 9.0 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 2.2 ГБ
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Описание
В свирепый арктический шторм таинственный русское китобойное судно посылает сигналы бедствия. В качестве выдающегося ветерана береговой охраны Тома Хэнсена, вы взойдете на борт судна для расследования — и обнаружите невообразимые ужасы, скрывающиеся под окровавленными палубами корабля.
- Храбро взгляните в лицо опасности: Несмотря на большие препятствия, вы должны сохранять стойкость нервов — и целиться — чтобы избежать водной могилы.
- Не теряйте выдержку: Сражайтесь против все растущего потока врагов-мутантов в ненадежном, нестабильном окружении.
- Безумный поток оружия: Создавайте фатальные ловушки и используйте дробовики, огнеметы или любые другие объекты, что сможете найти, для выживания.
© 2005 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Cold Fear, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. Developed by Darkworks.
Требования к системеОперационная система Windows 2000 / Windows XP Процессор 1GHz Оперативная память 256 Мб Видеокарта 64 МБ памяти, совместимая с DirectX® 9.0 DirectX 9.0 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 2.2 ГБ
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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