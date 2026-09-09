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Игра для ПК CivCity: Rome [2K_2204] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК CivCity: Rome [2K_2204] (электронный ключ)

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Игра для ПК CivCity: Rome [2K_2204] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300415
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК CivCity: Rome [2K_2204] (электронный ключ)

Описание

CivCity: Rome – новейшая игра про строительство города, созданная по мотивам «Цивилизации» Сида Мейера при сотрудничестве Firefly Studios и Firaxis Games, – приглашает игроков отвлечься от строительства огромной населенной империи и заняться обустройством отдельных знаменитых городов Римской Империи, включая, конечно же, и Вечный город.

Выполняйте десятки заданий и принимайте нетривиальные решения во время поэтапного строительства и управления одним из величайших римских городов, который из скромного поселения разрастется в могучую процветающую столицу. В CivCity: Rome игроки могут с головой погрузиться в особенности игры, которые нравились им в «Цивилизации»: исследования, производство, культуру, рост довольства жителей.

Особенности игры:

  • Загляните внутрь построек — Впервые в градостроительной игре вы можете заглянуть внутрь вилл, форумов и даже римских бань! В подробностях рассматривайте, как римляне проживают свои дни.
  • Развивайте свой город — За всё время могут быть разработаны более 70 технологий, дающих вашему городу стратегические преимущества. Используйте богатое дерево исследований для улучшения многих аспектов города и его связей с огромной империей.
  • Наблюдайте за жизнью римской семьи — Удастся им или нет, двигаясь из поколения в поколение, преуспеть и перебраться из скромной лачуги в величественный дворец? Это вызов для вас!
  • Легко играть — Хорошо управляемое расположение постройки и сильная визуальная отдача, позволяют вам создать свое собственное живое сообщество просто выбирая и размещая большое разнообразие построек.
  • Настоящие римляне — Интригующий набор персонажей, взаимодействующих с вами.

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

© 1991-2014 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Developed by Firaxis Games. Civ Ciry Rome, Civilization, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two interactive Software, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

Требования к системе

Операционная система Windows 2000 / Windows 7 is not supported / Windows XP Процессор 1.6 GHz Оперативная память 512 МБ Видеокарта 64 MB DirectX 9.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 2.5 ГБ

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК CivCity: Rome [2K_2204] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    CivCity: Rome – новейшая игра про строительство города, созданная по мотивам «Цивилизации» Сида Мейера при сотрудничестве Firefly Studios и Firaxis Games, – приглашает игроков отвлечься от строительства огромной населенной империи и заняться обустройством отдельных знаменитых городов Римской Империи, включая, конечно же, и Вечный город.

    Выполняйте десятки заданий и принимайте нетривиальные решения во время поэтапного строительства и управления одним из величайших римских городов, который из скромного поселения разрастется в могучую процветающую столицу. В CivCity: Rome игроки могут с головой погрузиться в особенности игры, которые нравились им в «Цивилизации»: исследования, производство, культуру, рост довольства жителей.

    Особенности игры:

    • Загляните внутрь построек — Впервые в градостроительной игре вы можете заглянуть внутрь вилл, форумов и даже римских бань! В подробностях рассматривайте, как римляне проживают свои дни.
    • Развивайте свой город — За всё время могут быть разработаны более 70 технологий, дающих вашему городу стратегические преимущества. Используйте богатое дерево исследований для улучшения многих аспектов города и его связей с огромной империей.
    • Наблюдайте за жизнью римской семьи — Удастся им или нет, двигаясь из поколения в поколение, преуспеть и перебраться из скромной лачуги в величественный дворец? Это вызов для вас!
    • Легко играть — Хорошо управляемое расположение постройки и сильная визуальная отдача, позволяют вам создать свое собственное живое сообщество просто выбирая и размещая большое разнообразие построек.
    • Настоящие римляне — Интригующий набор персонажей, взаимодействующих с вами.

    Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

    © 1991-2014 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Developed by Firaxis Games. Civ Ciry Rome, Civilization, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two interactive Software, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

    Требования к системе

    Операционная система Windows 2000 / Windows 7 is not supported / Windows XP Процессор 1.6 GHz Оперативная память 512 МБ Видеокарта 64 MB DirectX 9.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 2.5 ГБ

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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    Игра для ПК CivCity: Rome [2K_2204] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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