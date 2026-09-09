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Игра для ПК Bioshock 2 [2K_1532] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК Bioshock 2 [2K_1532] (электронный ключ)

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Игра для ПК Bioshock 2 [2K_1532] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300373
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Bioshock 2 [2K_1532] (электронный ключ)

Описание

Продолжение Bioshock, знаменитого шутера от первого лица, обладателя множества наград, благосклонно принятого как игроками, так и критиками. Спустя примерно 10 лет после событий первой части, чертоги подводного города Восторга вновь наполнены эхом грехов прошлого. По всему атлантическому побережью происходят таинственные похищения маленьких девочек. Бриджит Тенненбаум, ученая-генетик, знакомая нам по первой части, догадывается, что кто-то забирает малюток в Восторг… В роли Субъекта Дельта, первого Большого папочки, прототипа всех будущих подобных гигантов, обладающего собственной волей и разумом, мы отправляемся в путешествие по одряхлевшему, но всё ещё прекрасному падшему городу, в погоню за неведомым врагом и за ответами на многочисленные вопросы. Действие многопользовательской игры происходит накануне событий первой части Bioshock. Игроки выступают в роли участников генетических экспериментов, повлёкших за собой разрушение города. Как и в одиночной игре, герои могут использовать различные виды оружия, плазмидов и тоников, покупая их на заработанные в сражениях очки.

 

Особенности игры:

  • Эволюция знаменитого шутера. Полюбившийся с первой части геймплей стал ещё интересней. Способность одновременно использовать оружие и плазмиды позволит вам создавать эффектные смертоносные комбо.
  • Возвращение в Восторг. Примите участие в эпическом приключении в одной из самых захватывающих игровых вселенных.
  • Вы — Большой папочка. Возьмите на себя роль культового персонажа BioShock, ставшего символом этой игры и испытайте на собственном опыте мощь и силу самых жутких обитателей Восторга.
  • Генетически модифицированный мультиплеер. Зарабатывайте очки в боях с реальными противниками и используйте их для доступа к лучшему оружию, плазмидам и тоникам. Сотни комбинаций вооружения позволят вам создать ваш собственный стиль игры.
  • Посетите Восторг во времена его расцвета. Вас ждут ставшие легендарными живописные ресторан «Кашмир» и «Люксы Меркурия», полностью воссозданные специально для многопользовательской игры.
  • Поддержка режима Big Picture в Steam, возможность играть с геймпада Xbox 360.

Требования к системе

Операционная система 7 / Vista / XP Процессор AMD Athlon 64 3800+ с частотой 2,4 ГГц, Intel Pentium 4 530 с частотой 3 ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта NVIDIA GeForce 6800, 7800, 8xxx/ATI X1950 или лучше с поддержкой Shader Model 3 DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 11 Гб

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Bioshock 2 [2K_1532] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Продолжение Bioshock, знаменитого шутера от первого лица, обладателя множества наград, благосклонно принятого как игроками, так и критиками. Спустя примерно 10 лет после событий первой части, чертоги подводного города Восторга вновь наполнены эхом грехов прошлого. По всему атлантическому побережью происходят таинственные похищения маленьких девочек. Бриджит Тенненбаум, ученая-генетик, знакомая нам по первой части, догадывается, что кто-то забирает малюток в Восторг… В роли Субъекта Дельта, первого Большого папочки, прототипа всех будущих подобных гигантов, обладающего собственной волей и разумом, мы отправляемся в путешествие по одряхлевшему, но всё ещё прекрасному падшему городу, в погоню за неведомым врагом и за ответами на многочисленные вопросы. Действие многопользовательской игры происходит накануне событий первой части Bioshock. Игроки выступают в роли участников генетических экспериментов, повлёкших за собой разрушение города. Как и в одиночной игре, герои могут использовать различные виды оружия, плазмидов и тоников, покупая их на заработанные в сражениях очки.

     

    Особенности игры:

    • Эволюция знаменитого шутера. Полюбившийся с первой части геймплей стал ещё интересней. Способность одновременно использовать оружие и плазмиды позволит вам создавать эффектные смертоносные комбо.
    • Возвращение в Восторг. Примите участие в эпическом приключении в одной из самых захватывающих игровых вселенных.
    • Вы — Большой папочка. Возьмите на себя роль культового персонажа BioShock, ставшего символом этой игры и испытайте на собственном опыте мощь и силу самых жутких обитателей Восторга.
    • Генетически модифицированный мультиплеер. Зарабатывайте очки в боях с реальными противниками и используйте их для доступа к лучшему оружию, плазмидам и тоникам. Сотни комбинаций вооружения позволят вам создать ваш собственный стиль игры.
    • Посетите Восторг во времена его расцвета. Вас ждут ставшие легендарными живописные ресторан «Кашмир» и «Люксы Меркурия», полностью воссозданные специально для многопользовательской игры.
    • Поддержка режима Big Picture в Steam, возможность играть с геймпада Xbox 360.

    Требования к системе

    Операционная система 7 / Vista / XP Процессор AMD Athlon 64 3800+ с частотой 2,4 ГГц, Intel Pentium 4 530 с частотой 3 ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта NVIDIA GeForce 6800, 7800, 8xxx/ATI X1950 или лучше с поддержкой Shader Model 3 DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 11 Гб

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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