Игра для ПК Bioshock [2K_1531] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Bioshock [2K_1531] (электронный ключ)
Описание
BioShock - шутер, не похожий ни на один из тех, в которые вы играли, полный невообразимых видов оружия и тактик. В вашем распоряжении будет весь арсенал от обычных револьверов до гранатометов и распылителей химического оружия, а вдобавок вы сможете модифицировать свой ДНК чтобы создать еще более смертельное оружие: вас. Инъецируемые плазмиды дадут вам сверхчеловеческие силы: направьте электрический разряд в воду, чтобы поразить сразу несколько врагов, или заморозьте их и разбейте взмахом гаечного ключа. Не существует двух одинаковых сражений, и не существует двух игроков, проходящих игру одним и тем же способом.
- Модифицируйте свой организм: испускайте огонь из своих пальцев и выпускайте рой шершней-убийц, вылупляющихся прямо в ваших венах.
- Взламывайте устройства и системы, модифицируйте свое оружие и создавайте новые виды боеприпасов.
- Превращайте в оружие все: окружающую среду, ваш организм, огонь и воду, и даже своих худших врагов.
- Исследуйте красивейший, уникальный мир, спрятанный глубоко под океаном.
Требования к системеОперационная система Vista / XP Процессор Intel Pentium 4 2.4GHz Оперативная память 1 Гб Видеокарта nVidia GeForce 6600 / ATI Radeon X1300, 128 МБ DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 8 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
BioShock - шутер, не похожий ни на один из тех, в которые вы играли, полный невообразимых видов оружия и тактик. В вашем распоряжении будет весь арсенал от обычных револьверов до гранатометов и распылителей химического оружия, а вдобавок вы сможете модифицировать свой ДНК чтобы создать еще более смертельное оружие: вас. Инъецируемые плазмиды дадут вам сверхчеловеческие силы: направьте электрический разряд в воду, чтобы поразить сразу несколько врагов, или заморозьте их и разбейте взмахом гаечного ключа. Не существует двух одинаковых сражений, и не существует двух игроков, проходящих игру одним и тем же способом.
- Модифицируйте свой организм: испускайте огонь из своих пальцев и выпускайте рой шершней-убийц, вылупляющихся прямо в ваших венах.
- Взламывайте устройства и системы, модифицируйте свое оружие и создавайте новые виды боеприпасов.
- Превращайте в оружие все: окружающую среду, ваш организм, огонь и воду, и даже своих худших врагов.
- Исследуйте красивейший, уникальный мир, спрятанный глубоко под океаном.
Требования к системеОперационная система Vista / XP Процессор Intel Pentium 4 2.4GHz Оперативная память 1 Гб Видеокарта nVidia GeForce 6600 / ATI Radeon X1300, 128 МБ DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 8 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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