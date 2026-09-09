Игра для ПК Battleborn [2K_1542] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Battleborn [2K_1542] (электронный ключ)
Описание
В новом шутере от создателей Borderlands банда безбашенных героев пытается защитить последнюю звезду во Вселенной от таинственных злых сил. Чтобы ее спасти, вам придется играть за всевозможных персонажей и применять самое разнообразное оружие. Вы можете быть кем угодно – от человека-ястреба и вампира-самурая до великана с пулеметом. Рубите и колите, бегите и палите, рвите и мечите, уничтожая врагов и собирая собственную команду героев. Выбирайте персонажа по душе и сражайтесь в одиночку или вместе с друзьями, выполняйте сюжетные задания или играйте друг против друга в сетевом режиме.
Особенности игры:
- В Battleborn вы можете выбрать одного из 25 непохожих персонажей. И каждый из них обладает своим неповторимым характером, оружием и способностями.
- В основе сюжета Battleborn лежит история, развивать которую можно в одиночку или совместно с другими игроками.
- До 10 игроков могут принять участие в сетевых битвах Battleborn в формате «5 на 5» в трех разных режимах.
- Вы можете повышать собственный уровень игрока, открывать значки и получать впечатляющие звания, а также собирать трофеи, чтобы улучшать выбранных героев.
- Спиральная система развития позволяет повышать уровень персонажей с первого до десятого, благодаря чему вы в полной мере можете насладиться их уникальным оружием и способностями как в одиночных заданиях, так и в сетевой игре.
Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем:http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система 7 (64 bit) Процессор Intel i5-750 / AMD Phenom IIx4 945 Оперативная память 6 ГБ Видеокарта AMD HD 6870/ NVIDIA GeForce GTX 460 или лучше, поддержка PhysX DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 30 Гб Интернет Для активации необходимо интернет-соединение и учетная запись в Steam.
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
В новом шутере от создателей Borderlands банда безбашенных героев пытается защитить последнюю звезду во Вселенной от таинственных злых сил. Чтобы ее спасти, вам придется играть за всевозможных персонажей и применять самое разнообразное оружие. Вы можете быть кем угодно – от человека-ястреба и вампира-самурая до великана с пулеметом. Рубите и колите, бегите и палите, рвите и мечите, уничтожая врагов и собирая собственную команду героев. Выбирайте персонажа по душе и сражайтесь в одиночку или вместе с друзьями, выполняйте сюжетные задания или играйте друг против друга в сетевом режиме.
Особенности игры:
- В Battleborn вы можете выбрать одного из 25 непохожих персонажей. И каждый из них обладает своим неповторимым характером, оружием и способностями.
- В основе сюжета Battleborn лежит история, развивать которую можно в одиночку или совместно с другими игроками.
- До 10 игроков могут принять участие в сетевых битвах Battleborn в формате «5 на 5» в трех разных режимах.
- Вы можете повышать собственный уровень игрока, открывать значки и получать впечатляющие звания, а также собирать трофеи, чтобы улучшать выбранных героев.
- Спиральная система развития позволяет повышать уровень персонажей с первого до десятого, благодаря чему вы в полной мере можете насладиться их уникальным оружием и способностями как в одиночных заданиях, так и в сетевой игре.
Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем:http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система 7 (64 bit) Процессор Intel i5-750 / AMD Phenom IIx4 945 Оперативная память 6 ГБ Видеокарта AMD HD 6870/ NVIDIA GeForce GTX 460 или лучше, поддержка PhysX DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 30 Гб Интернет Для активации необходимо интернет-соединение и учетная запись в Steam.
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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