Игра для ПК Army Men [2K_4043] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Army Men [2K_4043] (электронный ключ)
Описание
Любой победоносной армии нужен великий полководец. Даже пластиковой!
Станьте сержантом (sergeant) и поведите своих бойцов в бой в этом тактическом боевике.
Ключевые Особенности:
- 28 динамичных заданий (missions) на местности (terrains) трех различных типов.
- Управляйте танками (tanks), джипами (jeeps), вездеходами (half-tracks) и грузовиками (cargo trucks).
- Уничтожайте противников, используя смертоносные авиаудары (airstrikes), парашютный десант (paratroop drops) и воздушную разведку (air reconnaissance).
- В вашем распоряжении — тонны убойного оружия, в том числе пушки (cannons), пулеметы (machine guns), гранаты (grenades) и базуки (bazookas).
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Windows 10 / Windows 7 / Windows 8 / Windows Vista / Windows XP Процессор 1.4 GHz Оперативная память 512 МБ Видеокарта 3D graphics card compatible with DirectX 9.0 DirectX 9.0 Звуковая карта Совместимая с DirectX
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Любой победоносной армии нужен великий полководец. Даже пластиковой!
Станьте сержантом (sergeant) и поведите своих бойцов в бой в этом тактическом боевике.
Ключевые Особенности:
- 28 динамичных заданий (missions) на местности (terrains) трех различных типов.
- Управляйте танками (tanks), джипами (jeeps), вездеходами (half-tracks) и грузовиками (cargo trucks).
- Уничтожайте противников, используя смертоносные авиаудары (airstrikes), парашютный десант (paratroop drops) и воздушную разведку (air reconnaissance).
- В вашем распоряжении — тонны убойного оружия, в том числе пушки (cannons), пулеметы (machine guns), гранаты (grenades) и базуки (bazookas).
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Windows 10 / Windows 7 / Windows 8 / Windows Vista / Windows XP Процессор 1.4 GHz Оперативная память 512 МБ Видеокарта 3D graphics card compatible with DirectX 9.0 DirectX 9.0 Звуковая карта Совместимая с DirectX
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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