Игра для ПК ANNO 2070 [UB_352] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК ANNO 2070 [UB_352] (электронный ключ)
Описание
2070-й год. Наш мир изменился. Поднявшийся уровень мирового океана нанес ущерб прибрежным городам, а изменения климата сделали непригодной для жизни большую часть суши. Новая глава в получившей множество наград серии игр, Anno 2070™ предлагает новый мир, полный проблем, где вам будет необходимо научиться использовать ресурсы, дипломатию и торговлю, чтобы управлять самой обширной экономической системой в серии «Anno». Постройте свое общество будущего, колонизируйте острова и выстройте мегаполисы с множеством доступных вариантов зданий, ресурсов и средств передвижения. Спроектируйте производственные цепочки, например, фабрики роботов, нефтеперерабатывающие заводы или алмазные рудники, и продавайте разнообразные товары или услуги.
Особенности игры:
- Новая эпоха. Основанный на базовых понятиях серии «Anno», сделавших ее успешной, сценарий ближайшего будущего открывает множество новых возможностей в игровой механике, привнося архитектурные открытия и совершенно новые проблемы, требующие решения. Помимо этого, игроки смогут создать огромные города-мегаполисы, в невиданном для серии «Anno» масштабе!
- Станьте архитектором будущего. Столкнитесь с проблемами мира сегодняшнего, решение которых определит облик мира завтрашнего. Вы можете присоединиться к Магнатам, которые выступают за индустриализацию и эффективность производства, или же к Эко, идущим по более безопасному для среды и будущих поколений пути.
- Развивающийся динамический мир. Принятые вами решения повлияют на климат, архитектурный стиль мира и на нужды населения.
- Откройте новые глубины и новые ресурсы. Тайны моря и неба ожидают быть раскрытыми. Воспользуйтесь преимуществами транспортных систем будущего, чтобы построить сильную экономику.
- Улучшенный «Anno» с новыми возможностями. Провозите товары между портами, не попадаясь на глаза береговой охране. Заключайте союзы с могущественными людьми, чтобы укрепить свое влияние.
Требования к системеПроцессор Intel Core®2 Duo E4400 @ 2.0 ГГц или AMD Athlon64 X2 3800+ @ 2.0ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта 512 MB DirectX® 9.0–с поддержкой шейдерной модели 4.0 или выше (Radeon HD2600XT / GeForce 8800GT или лучше) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 5 Гб свободного места на жестком диске Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Описание
2070-й год. Наш мир изменился. Поднявшийся уровень мирового океана нанес ущерб прибрежным городам, а изменения климата сделали непригодной для жизни большую часть суши. Новая глава в получившей множество наград серии игр, Anno 2070™ предлагает новый мир, полный проблем, где вам будет необходимо научиться использовать ресурсы, дипломатию и торговлю, чтобы управлять самой обширной экономической системой в серии «Anno». Постройте свое общество будущего, колонизируйте острова и выстройте мегаполисы с множеством доступных вариантов зданий, ресурсов и средств передвижения. Спроектируйте производственные цепочки, например, фабрики роботов, нефтеперерабатывающие заводы или алмазные рудники, и продавайте разнообразные товары или услуги.
Особенности игры:
- Новая эпоха. Основанный на базовых понятиях серии «Anno», сделавших ее успешной, сценарий ближайшего будущего открывает множество новых возможностей в игровой механике, привнося архитектурные открытия и совершенно новые проблемы, требующие решения. Помимо этого, игроки смогут создать огромные города-мегаполисы, в невиданном для серии «Anno» масштабе!
- Станьте архитектором будущего. Столкнитесь с проблемами мира сегодняшнего, решение которых определит облик мира завтрашнего. Вы можете присоединиться к Магнатам, которые выступают за индустриализацию и эффективность производства, или же к Эко, идущим по более безопасному для среды и будущих поколений пути.
- Развивающийся динамический мир. Принятые вами решения повлияют на климат, архитектурный стиль мира и на нужды населения.
- Откройте новые глубины и новые ресурсы. Тайны моря и неба ожидают быть раскрытыми. Воспользуйтесь преимуществами транспортных систем будущего, чтобы построить сильную экономику.
- Улучшенный «Anno» с новыми возможностями. Провозите товары между портами, не попадаясь на глаза береговой охране. Заключайте союзы с могущественными людьми, чтобы укрепить свое влияние.
Требования к системеПроцессор Intel Core®2 Duo E4400 @ 2.0 ГГц или AMD Athlon64 X2 3800+ @ 2.0ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта 512 MB DirectX® 9.0–с поддержкой шейдерной модели 4.0 или выше (Radeon HD2600XT / GeForce 8800GT или лучше) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 5 Гб свободного места на жестком диске Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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