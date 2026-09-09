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WebSite X5 Start [WSX5STR15RU] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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WebSite X5 Start [WSX5STR15RU] (электронный ключ)

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WebSite X5 Start [WSX5STR15RU] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
1 180 руб.  1 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300287
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Характеристики

Бренд
Incomedia
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео

Описание товара WebSite X5 Start [WSX5STR15RU] (электронный ключ)

Описание

Ваш веб-сайт за 5 шагов

Создание сайтов с WebSite X5 Start легко и увлекательно. Забудьте все технические преграды: Вам не нужны навыки программирования HTML. Все, что Вам нужно – это  знать, какой сайт Вы хотите создать. Вас поразит насколько быстро Вы сможете создать Ваши первые страницы и разместить их онлайн.

 

Доверьтесь WebSite X5 Start и создайте Ваш первый веб-сайт за 5 простых шагов:

  • 1. Спланируйте Ваш проект
  • 2. Выберите графический шаблон
  • 3. Вставьте нужные Вам страницы
  • 4. Импортируйте Ваш контент
  • 5. Разместите Ваш сайт в Интернете

 

Готовы выйти в Интернет? Начнем!

Если Вы только делаете первые шаги и не знакомы с HTML, WebSite X5 Start – решение для Вас:  программа устраняет любые трудности и последовательно ведет Вас к созданию Вашего сайта.

Программа предоставляет 50 графических шаблонов, готовых к использованию позволяет создать до 25 страниц и вставлять контент простым перетаскиванием текстов, изображений, видео и аудио файлов и анимации.

И, наконец, Вам останется лишь использовать встроенную функцию FTP для публикации своего сайта онлайн.

В WebSite X5 Start Вы всегда работаете с визуальным интерфейсом и не должны больше ни о чем беспокоиться. Программа автоматически сгенерирует код страниц, чтобы Ваш сайт был полностью совместим со всеми браузерами и мобильными устройствами.

Благодаря WebSite X5 Start у Вас будет свой веб-сайт в Интернете, и Вы сможете  рассказать о  себе, о своих увлечениях и  поделиться своими интересами.

 

На первом плане:

  • 50 настраиваемых графических шаблонов
  •  Фото редактор для редактирования изображений
  •  Генератор меню навигации
  •  Импорт видео (в том числе YouTube™ ), аудио файлов и анимации
  •  Редактор для создания кнопок
  •  Соединение FTP для публикации сайта онлайн

Новые Функции

Рекламное сообщение

Теперь, для того, чтобы сделать ваш баннер более эффективным, вы можете:

  •  выбрать, на каких страницах он должен отображаться
  •  настроить дату начала и конца периода его показа
  •  настроить его показ только после определенного количества секунд от открытия страницы.

Графический Шаблон

Добавлены 100 новых Графических Шаблонов в программу.

Изображения Проекта

Улучшена функция Импортировать/Экспортировать Список Товаров в формате .csv: теперь можно добавить изображения ваших товаров.

Другие Новинки

  •  Улучшен полноэкранный режим ShowBox: изображения теперь занимают 100% имеющегося пространства.
  •  При открытии Проекта, если необходимо, имеющиеся Опциональные Объекты обновляются или устанавливаются автоматически
  • Улучшена функция Управление Объектами, благодаря наличию нового поля Поиск и списку объектов, доступных в алфавитном порядке или по категории.
  •  Теперь вы можете найти объект, используя категорию Использованы в Проекте.
  •  Новые формы и эффекты при наведении мыши для Всплывающих подсказок.
  •  Измененен стиль окна Анализ Проекта.
  • Измененен стиль окна Создание Карты.
  •  Новая графика Календаря, связанного с полем Данные Проекта Форма Обратной Связи.

Требования к системе

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ:

Windows 7 SP1, 8, 10

RAM 2  Гб – разрешение экрана 1024 x 600

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив WebSite X5 Start: скачать

Отзывы о товаре WebSite X5 Start [WSX5STR15RU] (электронный ключ)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Incomedia
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео
Описание

Описание

Ваш веб-сайт за 5 шагов

Создание сайтов с WebSite X5 Start легко и увлекательно. Забудьте все технические преграды: Вам не нужны навыки программирования HTML. Все, что Вам нужно – это  знать, какой сайт Вы хотите создать. Вас поразит насколько быстро Вы сможете создать Ваши первые страницы и разместить их онлайн.

 

Доверьтесь WebSite X5 Start и создайте Ваш первый веб-сайт за 5 простых шагов:

  • 1. Спланируйте Ваш проект
  • 2. Выберите графический шаблон
  • 3. Вставьте нужные Вам страницы
  • 4. Импортируйте Ваш контент
  • 5. Разместите Ваш сайт в Интернете

 

Готовы выйти в Интернет? Начнем!

Если Вы только делаете первые шаги и не знакомы с HTML, WebSite X5 Start – решение для Вас:  программа устраняет любые трудности и последовательно ведет Вас к созданию Вашего сайта.

Программа предоставляет 50 графических шаблонов, готовых к использованию позволяет создать до 25 страниц и вставлять контент простым перетаскиванием текстов, изображений, видео и аудио файлов и анимации.

И, наконец, Вам останется лишь использовать встроенную функцию FTP для публикации своего сайта онлайн.

В WebSite X5 Start Вы всегда работаете с визуальным интерфейсом и не должны больше ни о чем беспокоиться. Программа автоматически сгенерирует код страниц, чтобы Ваш сайт был полностью совместим со всеми браузерами и мобильными устройствами.

Благодаря WebSite X5 Start у Вас будет свой веб-сайт в Интернете, и Вы сможете  рассказать о  себе, о своих увлечениях и  поделиться своими интересами.

 

На первом плане:

  • 50 настраиваемых графических шаблонов
  •  Фото редактор для редактирования изображений
  •  Генератор меню навигации
  •  Импорт видео (в том числе YouTube™ ), аудио файлов и анимации
  •  Редактор для создания кнопок
  •  Соединение FTP для публикации сайта онлайн

Новые Функции

Рекламное сообщение

Теперь, для того, чтобы сделать ваш баннер более эффективным, вы можете:

  •  выбрать, на каких страницах он должен отображаться
  •  настроить дату начала и конца периода его показа
  •  настроить его показ только после определенного количества секунд от открытия страницы.

Графический Шаблон

Добавлены 100 новых Графических Шаблонов в программу.

Изображения Проекта

Улучшена функция Импортировать/Экспортировать Список Товаров в формате .csv: теперь можно добавить изображения ваших товаров.

Другие Новинки

  •  Улучшен полноэкранный режим ShowBox: изображения теперь занимают 100% имеющегося пространства.
  •  При открытии Проекта, если необходимо, имеющиеся Опциональные Объекты обновляются или устанавливаются автоматически
  • Улучшена функция Управление Объектами, благодаря наличию нового поля Поиск и списку объектов, доступных в алфавитном порядке или по категории.
  •  Теперь вы можете найти объект, используя категорию Использованы в Проекте.
  •  Новые формы и эффекты при наведении мыши для Всплывающих подсказок.
  •  Измененен стиль окна Анализ Проекта.
  • Измененен стиль окна Создание Карты.
  •  Новая графика Календаря, связанного с полем Данные Проекта Форма Обратной Связи.

Требования к системе

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ:

Windows 7 SP1, 8, 10

RAM 2  Гб – разрешение экрана 1024 x 600

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив WebSite X5 Start: скачать

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