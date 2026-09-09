Описание товара WebSite X5 Start [WSX5STR15RU] (электронный ключ)

Описание

Ваш веб-сайт за 5 шагов

Создание сайтов с WebSite X5 Start легко и увлекательно. Забудьте все технические преграды: Вам не нужны навыки программирования HTML. Все, что Вам нужно – это знать, какой сайт Вы хотите создать. Вас поразит насколько быстро Вы сможете создать Ваши первые страницы и разместить их онлайн.

Доверьтесь WebSite X5 Start и создайте Ваш первый веб-сайт за 5 простых шагов:

1. Спланируйте Ваш проект

2. Выберите графический шаблон

3. Вставьте нужные Вам страницы

4. Импортируйте Ваш контент

5. Разместите Ваш сайт в Интернете

Готовы выйти в Интернет? Начнем!

Если Вы только делаете первые шаги и не знакомы с HTML, WebSite X5 Start – решение для Вас: программа устраняет любые трудности и последовательно ведет Вас к созданию Вашего сайта.

Программа предоставляет 50 графических шаблонов, готовых к использованию позволяет создать до 25 страниц и вставлять контент простым перетаскиванием текстов, изображений, видео и аудио файлов и анимации.

И, наконец, Вам останется лишь использовать встроенную функцию FTP для публикации своего сайта онлайн.

В WebSite X5 Start Вы всегда работаете с визуальным интерфейсом и не должны больше ни о чем беспокоиться. Программа автоматически сгенерирует код страниц, чтобы Ваш сайт был полностью совместим со всеми браузерами и мобильными устройствами.

Благодаря WebSite X5 Start у Вас будет свой веб-сайт в Интернете, и Вы сможете рассказать о себе, о своих увлечениях и поделиться своими интересами.

На первом плане:

50 настраиваемых графических шаблонов

Фото редактор для редактирования изображений

Генератор меню навигации

Импорт видео (в том числе YouTube™ ), аудио файлов и анимации

Редактор для создания кнопок

Соединение FTP для публикации сайта онлайн

Новые Функции

Рекламное сообщение

Теперь, для того, чтобы сделать ваш баннер более эффективным, вы можете:

выбрать, на каких страницах он должен отображаться

настроить дату начала и конца периода его показа

настроить его показ только после определенного количества секунд от открытия страницы.

Графический Шаблон

Добавлены 100 новых Графических Шаблонов в программу.

Изображения Проекта

Улучшена функция Импортировать/Экспортировать Список Товаров в формате .csv: теперь можно добавить изображения ваших товаров.

Другие Новинки

Улучшен полноэкранный режим ShowBox: изображения теперь занимают 100% имеющегося пространства.

При открытии Проекта, если необходимо, имеющиеся Опциональные Объекты обновляются или устанавливаются автоматически

Улучшена функция Управление Объектами, благодаря наличию нового поля Поиск и списку объектов, доступных в алфавитном порядке или по категории.

Теперь вы можете найти объект, используя категорию Использованы в Проекте.

Новые формы и эффекты при наведении мыши для Всплывающих подсказок.

Измененен стиль окна Анализ Проекта.

Измененен стиль окна Создание Карты.

Новая графика Календаря, связанного с полем Данные Проекта Форма Обратной Связи.

Требования к системе

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ:

Windows 7 SP1, 8, 10

RAM 2 Гб – разрешение экрана 1024 x 600

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив WebSite X5 Start: скачать