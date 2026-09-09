WebSite X5 Start [WSX5STR15RU] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара WebSite X5 Start [WSX5STR15RU] (электронный ключ)
Описание
Ваш веб-сайт за 5 шагов
Создание сайтов с WebSite X5 Start легко и увлекательно. Забудьте все технические преграды: Вам не нужны навыки программирования HTML. Все, что Вам нужно – это знать, какой сайт Вы хотите создать. Вас поразит насколько быстро Вы сможете создать Ваши первые страницы и разместить их онлайн.
Доверьтесь WebSite X5 Start и создайте Ваш первый веб-сайт за 5 простых шагов:
- 1. Спланируйте Ваш проект
- 2. Выберите графический шаблон
- 3. Вставьте нужные Вам страницы
- 4. Импортируйте Ваш контент
- 5. Разместите Ваш сайт в Интернете
Готовы выйти в Интернет? Начнем!
Если Вы только делаете первые шаги и не знакомы с HTML, WebSite X5 Start – решение для Вас: программа устраняет любые трудности и последовательно ведет Вас к созданию Вашего сайта.
Программа предоставляет 50 графических шаблонов, готовых к использованию позволяет создать до 25 страниц и вставлять контент простым перетаскиванием текстов, изображений, видео и аудио файлов и анимации.
И, наконец, Вам останется лишь использовать встроенную функцию FTP для публикации своего сайта онлайн.
В WebSite X5 Start Вы всегда работаете с визуальным интерфейсом и не должны больше ни о чем беспокоиться. Программа автоматически сгенерирует код страниц, чтобы Ваш сайт был полностью совместим со всеми браузерами и мобильными устройствами.
Благодаря WebSite X5 Start у Вас будет свой веб-сайт в Интернете, и Вы сможете рассказать о себе, о своих увлечениях и поделиться своими интересами.
На первом плане:
- 50 настраиваемых графических шаблонов
- Фото редактор для редактирования изображений
- Генератор меню навигации
- Импорт видео (в том числе YouTube™ ), аудио файлов и анимации
- Редактор для создания кнопок
- Соединение FTP для публикации сайта онлайн
Новые Функции
Рекламное сообщение
Теперь, для того, чтобы сделать ваш баннер более эффективным, вы можете:
- выбрать, на каких страницах он должен отображаться
- настроить дату начала и конца периода его показа
- настроить его показ только после определенного количества секунд от открытия страницы.
Графический Шаблон
Добавлены 100 новых Графических Шаблонов в программу.
Изображения Проекта
Улучшена функция Импортировать/Экспортировать Список Товаров в формате .csv: теперь можно добавить изображения ваших товаров.
Другие Новинки
- Улучшен полноэкранный режим ShowBox: изображения теперь занимают 100% имеющегося пространства.
- При открытии Проекта, если необходимо, имеющиеся Опциональные Объекты обновляются или устанавливаются автоматически
- Улучшена функция Управление Объектами, благодаря наличию нового поля Поиск и списку объектов, доступных в алфавитном порядке или по категории.
- Теперь вы можете найти объект, используя категорию Использованы в Проекте.
- Новые формы и эффекты при наведении мыши для Всплывающих подсказок.
- Измененен стиль окна Анализ Проекта.
- Измененен стиль окна Создание Карты.
- Новая графика Календаря, связанного с полем Данные Проекта Форма Обратной Связи.
Требования к системе
ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ:
Windows 7 SP1, 8, 10
RAM 2 Гб – разрешение экрана 1024 x 600
Информация по установке
Ссылка на дистрибутив WebSite X5 Start: скачать
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
Ваш веб-сайт за 5 шагов
Создание сайтов с WebSite X5 Start легко и увлекательно. Забудьте все технические преграды: Вам не нужны навыки программирования HTML. Все, что Вам нужно – это знать, какой сайт Вы хотите создать. Вас поразит насколько быстро Вы сможете создать Ваши первые страницы и разместить их онлайн.
Доверьтесь WebSite X5 Start и создайте Ваш первый веб-сайт за 5 простых шагов:
- 1. Спланируйте Ваш проект
- 2. Выберите графический шаблон
- 3. Вставьте нужные Вам страницы
- 4. Импортируйте Ваш контент
- 5. Разместите Ваш сайт в Интернете
Готовы выйти в Интернет? Начнем!
Если Вы только делаете первые шаги и не знакомы с HTML, WebSite X5 Start – решение для Вас: программа устраняет любые трудности и последовательно ведет Вас к созданию Вашего сайта.
Программа предоставляет 50 графических шаблонов, готовых к использованию позволяет создать до 25 страниц и вставлять контент простым перетаскиванием текстов, изображений, видео и аудио файлов и анимации.
И, наконец, Вам останется лишь использовать встроенную функцию FTP для публикации своего сайта онлайн.
В WebSite X5 Start Вы всегда работаете с визуальным интерфейсом и не должны больше ни о чем беспокоиться. Программа автоматически сгенерирует код страниц, чтобы Ваш сайт был полностью совместим со всеми браузерами и мобильными устройствами.
Благодаря WebSite X5 Start у Вас будет свой веб-сайт в Интернете, и Вы сможете рассказать о себе, о своих увлечениях и поделиться своими интересами.
На первом плане:
- 50 настраиваемых графических шаблонов
- Фото редактор для редактирования изображений
- Генератор меню навигации
- Импорт видео (в том числе YouTube™ ), аудио файлов и анимации
- Редактор для создания кнопок
- Соединение FTP для публикации сайта онлайн
Новые Функции
Рекламное сообщение
Теперь, для того, чтобы сделать ваш баннер более эффективным, вы можете:
- выбрать, на каких страницах он должен отображаться
- настроить дату начала и конца периода его показа
- настроить его показ только после определенного количества секунд от открытия страницы.
Графический Шаблон
Добавлены 100 новых Графических Шаблонов в программу.
Изображения Проекта
Улучшена функция Импортировать/Экспортировать Список Товаров в формате .csv: теперь можно добавить изображения ваших товаров.
Другие Новинки
- Улучшен полноэкранный режим ShowBox: изображения теперь занимают 100% имеющегося пространства.
- При открытии Проекта, если необходимо, имеющиеся Опциональные Объекты обновляются или устанавливаются автоматически
- Улучшена функция Управление Объектами, благодаря наличию нового поля Поиск и списку объектов, доступных в алфавитном порядке или по категории.
- Теперь вы можете найти объект, используя категорию Использованы в Проекте.
- Новые формы и эффекты при наведении мыши для Всплывающих подсказок.
- Измененен стиль окна Анализ Проекта.
- Измененен стиль окна Создание Карты.
- Новая графика Календаря, связанного с полем Данные Проекта Форма Обратной Связи.
Требования к системе
ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ:
Windows 7 SP1, 8, 10
RAM 2 Гб – разрешение экрана 1024 x 600
Информация по установке
Ссылка на дистрибутив WebSite X5 Start: скачать
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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