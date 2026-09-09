Описание товара WebSite X5 Pro [WSX5PRO15RU] (электронный ключ)

Описание

WebSite X5 Professional - идеальное решение для создания SEO- оптимизированных веб-сайтов, блогов и интернет-магазинов с приложением для мобильных устройств. А благодаря адаптивному дизайну, сайты корректно отображаются на всех устройствах, включая планшеты и смартфоны.

Отвечая запросам профессиональных разработчиков, WebSite X5 Professional сохраняет интерактивную структуру, но при этом обладает множеством расширенных инструментов и продвинутых функций. В результате – удивительное сочетание простоты и функциональной мощности, дающее множество важных преимуществ для любого профессионала: гибкость в использовании и широкие возможности персонализации, более короткие сроки разработки, создание уникальных проектов, оптимизация вложенных ресурсов.

Отсутствие скрытых платежей: отсутствие абонентской платы или комиссии. WebSite X5 Professional – программа для компьютера: установите ее на 2 ПК и используйте для создания неограниченного количества веб-сайтов, как для себя, так и для ваших клиентов.

Mobile-friendly. Адаптивные сайты для планшетов и смартфонов.

Сделайте Ваш веб-сайт адаптивным, и он будет безупречно отображаться на всех устройствах: на рабочем столе, планшете или смартфоне. Работая в визуальном редакторе, установите точки останова, определите компоновку при разных разрешениях и линеаризуйте контент. Ваш веб-сайт будет работать идеально на мобильных устройствах, и его оценят поисковые системы, такие как Яндекс и Гугл.

Электронная коммерция. Продавайте онлайн.

Разместите свою продукцию в интернет-магазине, идеально встроенном в Ваш веб-сайт. Все в Вашем распоряжении и под контролем. Создайте каталог продукции, определите варианты доставки и способы према платежей (включая кредитные карты или PayPal), организуйте акции, скидки, настройте процедуру расчета. A благодаря специальной Панели управления онлайн, легко управляйте заказами и наличием продукции на складе.

Управление правами доступа. Позвольте пользователям регистрироваться на Вашем сайте

Создавайте учетные записи для пользователей, разрешающие доступ в раздел для зарегистрированных пользователей, вручную или предоставьте им возможность регистрироваться самим. Вы сможете производить сбор данных посредством базы данных и управлять процессом регистрации также через Панель Управления онлайн.

Динамический контент. Обновляйте Ваши сайты онлайн

Используйте функцию «Динамический Контент», чтобы добавить на сайт часто обновляемую информацию и дайте права на выполнение таких обновлений ответственному пользователю. Как только Вы разместите сайт в интернете, этот пользователь сможет вносить изменения в контент в режиме онлайн.

Лидерство в поисковой выдаче. Аналитика и SEO- оптимизация

Воспользуйтесь возможностью работы с тегами, чтобы оптимизировать страницы, изображения и видео. Добавьте информацию о товаре: она будет использоваться в формате микроданных поисковыми машинами для формирования расширенных сниппетов. Запустите продвинутый анализ проектов, чтобы узнать как можно улучшить сайт до его публикации. У Вас есть все необходимое, чтобы заложить основу для отличного ранжирования своих сайтов в поисковых системах.

FeedReady и WebSite X5 Manager. Мобильные приложения для Ваших сайтов

FeedReady – это бесплатное приложение (iOS, Android) чтобы держать Ваших пользователей в курсе новостей, публикуемых Вами на сайте. Они получат уведомление о каждом Вашем новом посте прямо на свой смартфон.

А WebSite X5 Manager – это бесплатное приложение для Вас (iOS, Android): используйте его для управления сайтами прямо со смартфона. Вы сможете отслеживать посещения сайта, модерировать дискуссии и управлять регистрацией пользователей, выполнять заказы и проверять наличие товаров.

Оба приложения доступны бесплатно в App Store и Google Play.

На первом плане:

500 графических персонализируемых шаблонов

Библиотеки графических элементов и приложений

Онлайн-магазины с возможностью оплаты кредитными картами

Управление наличием товара и скидками

Бесплатный домен, электронная почта и хостинг на 12 месяцев

Управление доступами и зоны ограниченного доступа

Интеграция с базой данных

Кнопки и баннеры социальных сетей

Создание мультиязычных сайтов

Обновление онлайн динамического контента

Создание Адаптивных веб-сайтов

FeedReady – мобильное приложение для публикации новостей сайта

WebSite X5 Manager – Мобильное приложение для управления сайтами

Продвинутые функции анализа и оптимизации SEO

Полное управление проектами и резервными копиями

Новые Функции

Предварительный просмотр сайта с мобильного устройства

Теперь достаточно сканировать QR-код вашего сайта для его предварительного просмотра на любом мобильном устройстве.

Страница 404

Вы можете создать индивидуальную страницу 404, подходящую к стилю вашего сайта: управление необходимым кодом осуществляется автоматически.

Рекламное сообщение

Теперь, для того, чтобы сделать ваш баннер более эффективным, вы можете:

выбрать, на каких страницах он должен отображаться

настроить дату начала и конца периода его показа

настроить его показ только после определенного количества секунд от открытия страницы.

Графический Шаблон

Добавлены 100 новых Графических Шаблонов в программу.

Управление резервным копированием

Сейчас версии Professional и Evolution предлагают продвинутые функции управления.

Среди них:

ручная или автоматическая настройка резервного копирования

автоматическая активация резервного копирования при первом сохранении

автоматическое удаление старых резервных копий

уведомление о создании резервного копирования.

Анализ Проекта

Усовершенствован анализ проекта, теперь он распространяется, также, и на настройки и все элементы шаблона.

Изображения Проекта

Улучшена функция Импортировать/Экспортировать Список Товаров в формате .csv: теперь можно добавить изображения ваших товаров.

Другие Новинки

Улучшен полноэкранный режим ShowBox: изображения теперь занимают 100% имеющегося пространства.

При открытии Проекта, если необходимо, имеющиеся Опциональные Объекты обновляются или устанавливаются автоматически

Улучшена функция Управление Объектами, благодаря наличию нового поля Поиск и списку объектов, доступных в алфавитном порядке или по категории.

Теперь вы можете найти объект, используя категорию Использованы в Проекте.

Новые формы и эффекты при наведении мыши для Всплывающих подсказок.

Измененен стиль окна Анализ Проекта.

Измененен стиль окна Создание Карты.

Новая графика Календаря, связанного с полем Данные Проекта Форма Обратной Связи.

Требования к системе

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ:

Windows 7 SP1, 8, 10

RAM 2 Гб – разрешение экрана 1024 x 600

Примечание: Вам потребуется интернет-соединение и учетная запись электронной почты для активации программы.

Информация по установке

Дистрибутив WebSite X5 Professional: скачать