WebSite X5 Evo [WSX5EVO15RU] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара WebSite X5 Evo [WSX5EVO15RU] (электронный ключ)
Описание
WebSite X5 Evolution - программа для компьютера, идеальна для создания веб-сайтов, блогов и интернет-магазинов.
WebSite X5, разработана в формате пошагового руководства, не требует знаний программирования и позволяет Вам работать с визуальным интерфейсом. В программе есть все, что нужно для создания графически привлекательных, а также эффективных и функциональных сайтов. Более того, встроенные продвинутые инструменты позволят Вам оптимизировать Ваши страницы для поисковых систем и сделать их адаптивными, то есть подстраивающимися под разрешение любого устройства, включая планшеты и смартфоны.
Отсутствие скрытых платежей: у Вас не будет абонентской платы за месяц или за год или комиссии. Установите WebSite X5 Evolution на 2 компьютера и создавайте сколько хотите сайтов для себя, своих друзей или клиентов.
Создайте Свой Сайт Всего За 5 Шагов
Для создания сайтов с WebSite X5 Evolution не нужны навыки программирования: все, что Вам нужно – это мышка!
Это легко. Просто следуйте пошаговому процессу и всего за 5 шагов Ваш сайт будет готов и размещен онлайн:
1.Настройте проект
Начните с основы: придумайте название и описание вашего проекта. Подумайте, какой тип сайта Вам нужен. Вы можете сделать сайт с блогом или с онлайн-магазином, сайт на нескольких языках, организовать регистрацию пользователей и многое другое. И все это за несколько щелчков.
2.Выберите шаблон
Придумайте, как будет выглядеть Ваш сайт: привлекательность необходима для его успешного продвижения. Вы можете выбрать любой из свыше 500 встроенных графических шаблонов или создать Ваш собственный шаблон с нуля. С помощью встроенного редактора Вы можете настроить шаблон, добавив в него логотип, тексты, галереи, графические эффекты и многие другие полезные элементы.
3.Организуйте сайт
Задать структуру Вашего сайта легко. Вам достаточно вставить необходимые страницы, упорядочив их по уровням. Вы можете изменить карту сайта в любой момент: программа обновит как меню навигации, так и карту сайта, используемую поисковыми системами для индексации контента страниц .
4.Создайте страницы
Наступил момент подумать о контенте. Простым перетаскиванием мышки можно вставить в страницы тексты, изображения, галереи, анимацию, видео, формы обратной связи, поля поиска, каталоги продукции, карты и многие другие приложения для управления контентом: и все это, работая с визуальным интерфейсом.
5.Опубликуйте сайт
После создания сайта Вы можете разместить его в Интернете с помощью встроенного FTP-клиента. Он поддерживает защищенное соединение и экономит Ваше время, работая в многоканальном режиме и публикуя только изменения. Готово! Вам останется только сделать последний щелчок, чтобы уведомить Google и свои контакты в социальных сетях о том, что Ваш сайт размещен онлайн.
На первом плане:
- 500 настраиваемых графических шаблонов
- Библиотеки графических элементов и приложений
- Онлайн-магазины с оплатой кредитными картами
- Блоги, гостевые книги и ленты новостей RSS
- Управление доступами и зоны ограниченного доступа
- Кнопки и баннеры для приложений социальных сетей
- Создание мультиязычных сайтов
- Создание адаптивных веб-сайтов
- Поддержка сенсорной технологии
- Статистика заходов на сайт
- Функции для оптимизации (SEO)
- Доменное имя, электроная почта и бесплатное веб-пространство на 12 месяцев
Новые Функции
Рекламное сообщение
Теперь, для того, чтобы сделать ваш баннер более эффективным, вы можете:
- выбрать, на каких страницах он должен отображаться
- настроить дату начала и конца периода его показа
- настроить его показ только после определенного количества секунд от открытия страницы.
Графический Шаблон
Добавлены 100 новых Графических Шаблонов в программу.
Управление резервным копированием
Сейчас версии Professional и Evolution предлагают продвинутые функции управления.
Среди них:
- ручная или автоматическая настройка резервного копирования
- автоматическая активация резервного копирования при первом сохранении
- автоматическое удаление старых резервных копий
- уведомление о создании резервного копирования.
Изображения Проекта
Улучшена функция Импортировать/Экспортировать Список Товаров в формате .csv: теперь можно добавить изображения ваших товаров.
Другие Новинки
- Улучшен полноэкранный режим ShowBox: изображения теперь занимают 100% имеющегося пространства.
- При открытии Проекта, если необходимо, имеющиеся Опциональные Объекты обновляются или устанавливаются автоматически
- Улучшена функция Управление Объектами, благодаря наличию нового поля Поиск и списку объектов, доступных в алфавитном порядке или по категории.
- Теперь вы можете найти объект, используя категорию Использованы в Проекте.
- Новые формы и эффекты при наведении мыши для Всплывающих подсказок.
- Измененен стиль окна Анализ Проекта.
- Измененен стиль окна Создание Карты.
- Новая графика Календаря, связанного с полем Данные Проекта Форма Обратной Связи.
Требования к системе
ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ:
Windows 7 SP1, 8, 10
RAM 2 Гб – разрешение экрана 1024 x 600
Примечание: Вам потребуется интернет-соединение и учетная запись электронной почты для активации программы.
Информация по установке
Дистрибутив WebSite X5 Evolution: скачать
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
WebSite X5 Evolution - программа для компьютера, идеальна для создания веб-сайтов, блогов и интернет-магазинов.
WebSite X5, разработана в формате пошагового руководства, не требует знаний программирования и позволяет Вам работать с визуальным интерфейсом. В программе есть все, что нужно для создания графически привлекательных, а также эффективных и функциональных сайтов. Более того, встроенные продвинутые инструменты позволят Вам оптимизировать Ваши страницы для поисковых систем и сделать их адаптивными, то есть подстраивающимися под разрешение любого устройства, включая планшеты и смартфоны.
Отсутствие скрытых платежей: у Вас не будет абонентской платы за месяц или за год или комиссии. Установите WebSite X5 Evolution на 2 компьютера и создавайте сколько хотите сайтов для себя, своих друзей или клиентов.
Создайте Свой Сайт Всего За 5 Шагов
Для создания сайтов с WebSite X5 Evolution не нужны навыки программирования: все, что Вам нужно – это мышка!
Это легко. Просто следуйте пошаговому процессу и всего за 5 шагов Ваш сайт будет готов и размещен онлайн:
1.Настройте проект
Начните с основы: придумайте название и описание вашего проекта. Подумайте, какой тип сайта Вам нужен. Вы можете сделать сайт с блогом или с онлайн-магазином, сайт на нескольких языках, организовать регистрацию пользователей и многое другое. И все это за несколько щелчков.
2.Выберите шаблон
Придумайте, как будет выглядеть Ваш сайт: привлекательность необходима для его успешного продвижения. Вы можете выбрать любой из свыше 500 встроенных графических шаблонов или создать Ваш собственный шаблон с нуля. С помощью встроенного редактора Вы можете настроить шаблон, добавив в него логотип, тексты, галереи, графические эффекты и многие другие полезные элементы.
3.Организуйте сайт
Задать структуру Вашего сайта легко. Вам достаточно вставить необходимые страницы, упорядочив их по уровням. Вы можете изменить карту сайта в любой момент: программа обновит как меню навигации, так и карту сайта, используемую поисковыми системами для индексации контента страниц .
4.Создайте страницы
Наступил момент подумать о контенте. Простым перетаскиванием мышки можно вставить в страницы тексты, изображения, галереи, анимацию, видео, формы обратной связи, поля поиска, каталоги продукции, карты и многие другие приложения для управления контентом: и все это, работая с визуальным интерфейсом.
5.Опубликуйте сайт
После создания сайта Вы можете разместить его в Интернете с помощью встроенного FTP-клиента. Он поддерживает защищенное соединение и экономит Ваше время, работая в многоканальном режиме и публикуя только изменения. Готово! Вам останется только сделать последний щелчок, чтобы уведомить Google и свои контакты в социальных сетях о том, что Ваш сайт размещен онлайн.
На первом плане:
- 500 настраиваемых графических шаблонов
- Библиотеки графических элементов и приложений
- Онлайн-магазины с оплатой кредитными картами
- Блоги, гостевые книги и ленты новостей RSS
- Управление доступами и зоны ограниченного доступа
- Кнопки и баннеры для приложений социальных сетей
- Создание мультиязычных сайтов
- Создание адаптивных веб-сайтов
- Поддержка сенсорной технологии
- Статистика заходов на сайт
- Функции для оптимизации (SEO)
- Доменное имя, электроная почта и бесплатное веб-пространство на 12 месяцев
Новые Функции
Рекламное сообщение
Теперь, для того, чтобы сделать ваш баннер более эффективным, вы можете:
- выбрать, на каких страницах он должен отображаться
- настроить дату начала и конца периода его показа
- настроить его показ только после определенного количества секунд от открытия страницы.
Графический Шаблон
Добавлены 100 новых Графических Шаблонов в программу.
Управление резервным копированием
Сейчас версии Professional и Evolution предлагают продвинутые функции управления.
Среди них:
- ручная или автоматическая настройка резервного копирования
- автоматическая активация резервного копирования при первом сохранении
- автоматическое удаление старых резервных копий
- уведомление о создании резервного копирования.
Изображения Проекта
Улучшена функция Импортировать/Экспортировать Список Товаров в формате .csv: теперь можно добавить изображения ваших товаров.
Другие Новинки
- Улучшен полноэкранный режим ShowBox: изображения теперь занимают 100% имеющегося пространства.
- При открытии Проекта, если необходимо, имеющиеся Опциональные Объекты обновляются или устанавливаются автоматически
- Улучшена функция Управление Объектами, благодаря наличию нового поля Поиск и списку объектов, доступных в алфавитном порядке или по категории.
- Теперь вы можете найти объект, используя категорию Использованы в Проекте.
- Новые формы и эффекты при наведении мыши для Всплывающих подсказок.
- Измененен стиль окна Анализ Проекта.
- Измененен стиль окна Создание Карты.
- Новая графика Календаря, связанного с полем Данные Проекта Форма Обратной Связи.
Требования к системе
ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ:
Windows 7 SP1, 8, 10
RAM 2 Гб – разрешение экрана 1024 x 600
Примечание: Вам потребуется интернет-соединение и учетная запись электронной почты для активации программы.
Информация по установке
Дистрибутив WebSite X5 Evolution: скачать
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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