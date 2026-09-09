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Sketch Drawer Personal [SO-21] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Sketch Drawer Personal [SO-21] (электронный ключ)

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Sketch Drawer Personal [SO-21] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
1 230 руб.  1 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300278
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Характеристики

Бренд
SoftOrbits
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео

Описание товара Sketch Drawer Personal [SO-21] (электронный ключ)

Описание

SoftOrbits Sketch Drawer позволяет превратить вашу фотографию в художественный шедевр! Sketch Drawer поможет преобразовать изображения в карандашные рисунки несколькими щелчками мыши.

Программа создаст цветные или чёрно-белые карандашные рисунки из обычных фотографий, сгенерировав аккуратные карандашные штрихи. Вам не нужно уметь держать в руках карандаш, чтобы быть художником. Sketch Drawer делает создание фото из рисунка простым и веселым делом!

В программе имеется много готовых к использованию эффектов карандашного рисунка для получения разных типов изображений. С помощью них вы сможете создать как рисунки простым карандашом, так и цветными карандашами, а также рисунки ручкой, фломастером, акварелью, углем. Вы можете отредактировать каждый шаблонов, изменив его настройки, чтобы получить те эффекты, которые вы хотите.

Хотите преобразовать большое число изображений в рисунки с одинаковыми настройками? Cо Sketch Drawer не важно сколько у вас исходных фотографий. Имеющийся пакетный режим позволяет легко преобразовать все ваши фотографии в рисунки. Вы можете добавить фотографии по одной или целыми папками. Просто проверьте настройки на одной из фотографий и получите отличные рисунки из всех фотографий за считанные минуты.

В программе также имеется пакетный режим, позволяющий применить выбранные настройки рисования к нескольким фотографиям. Программа имеет множество настоек для создания самых разных стилей рисунков, таких как рисунок карандашом, ручкой, углем, фломастером, акварелью, цветными карандашами и т.п.

Программа проста в использовании и подходит для начинающих пользователей.

Требования к системе

Требуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив Sketch Drawer. Для установки программы необходимо запустить установочный файл, далее в программе использовать пункт меню Помощь / Регистрация в программе и ввести регистрационный ключ.

Отзывы о товаре Sketch Drawer Personal [SO-21] (электронный ключ)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SoftOrbits
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео
Описание

Описание

SoftOrbits Sketch Drawer позволяет превратить вашу фотографию в художественный шедевр! Sketch Drawer поможет преобразовать изображения в карандашные рисунки несколькими щелчками мыши.

Программа создаст цветные или чёрно-белые карандашные рисунки из обычных фотографий, сгенерировав аккуратные карандашные штрихи. Вам не нужно уметь держать в руках карандаш, чтобы быть художником. Sketch Drawer делает создание фото из рисунка простым и веселым делом!

В программе имеется много готовых к использованию эффектов карандашного рисунка для получения разных типов изображений. С помощью них вы сможете создать как рисунки простым карандашом, так и цветными карандашами, а также рисунки ручкой, фломастером, акварелью, углем. Вы можете отредактировать каждый шаблонов, изменив его настройки, чтобы получить те эффекты, которые вы хотите.

Хотите преобразовать большое число изображений в рисунки с одинаковыми настройками? Cо Sketch Drawer не важно сколько у вас исходных фотографий. Имеющийся пакетный режим позволяет легко преобразовать все ваши фотографии в рисунки. Вы можете добавить фотографии по одной или целыми папками. Просто проверьте настройки на одной из фотографий и получите отличные рисунки из всех фотографий за считанные минуты.

В программе также имеется пакетный режим, позволяющий применить выбранные настройки рисования к нескольким фотографиям. Программа имеет множество настоек для создания самых разных стилей рисунков, таких как рисунок карандашом, ручкой, углем, фломастером, акварелью, цветными карандашами и т.п.

Программа проста в использовании и подходит для начинающих пользователей.

Требования к системе

Требуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив Sketch Drawer. Для установки программы необходимо запустить установочный файл, далее в программе использовать пункт меню Помощь / Регистрация в программе и ввести регистрационный ключ.
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Sketch Drawer Personal [SO-21] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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