Picture Doctor Business [SO-9-b] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%2 710 руб. 3 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 300255
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- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Picture Doctor Business [SO-9-b] (электронный ключ)
Описание
Picture Doctor - это программа для восстановления JPEG файлов. Она поддерживает форматы JPEG и Adobe Photoshop ® PSD. Программа восстанавливает поврежденные фото и сохраняет их в формате BMP.
Главные особенности:
- Бесплатная демо версия
- Поддержка форматов JPEG и PSD
- Восстанавливает изображения с сохранением оригинальных размеров и палитры
- Восстанавливает слои для PSD файлов
- Простота в использовании
- Работа в пакетном режиме
- Вы получаете службу восстановления файлов у себя дома!
Требования к системеТребуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.
Информация по установкеСсылка на дистрибутив Picture Doctor. Для установки программы необходимо запустить установочный файл, далее в программе использовать пункт меню Помощь / Регистрация в программе и ввести регистрационный ключ.
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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Описание
Picture Doctor - это программа для восстановления JPEG файлов. Она поддерживает форматы JPEG и Adobe Photoshop ® PSD. Программа восстанавливает поврежденные фото и сохраняет их в формате BMP.
Главные особенности:
- Бесплатная демо версия
- Поддержка форматов JPEG и PSD
- Восстанавливает изображения с сохранением оригинальных размеров и палитры
- Восстанавливает слои для PSD файлов
- Простота в использовании
- Работа в пакетном режиме
- Вы получаете службу восстановления файлов у себя дома!
Требования к системеТребуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.
Информация по установкеСсылка на дистрибутив Picture Doctor. Для установки программы необходимо запустить установочный файл, далее в программе использовать пункт меню Помощь / Регистрация в программе и ввести регистрационный ключ.
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
Picture Doctor Business [SO-9-b] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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