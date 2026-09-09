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Photo Stamp Remover Business [SO-8-b] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Photo Stamp Remover Business [SO-8-b] (электронный ключ)

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Photo Stamp Remover Business [SO-8-b] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
1 890 руб.  2 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300252
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Характеристики

Бренд
SoftOrbits
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео

Описание товара Photo Stamp Remover Business [SO-8-b] (электронный ключ)

Описание

Photo Stamp Remover - это утилита, с помощью которой Вы легко сможете удалить нежелательные объекты с ваших фото, например, убрать водяной знак с фотографии, удалить логотипы и штампы с датой.

Программа позволяет удалить предметы и людей, которые Вы не хотите видеть на ваших фотографиях. Photo Stamp Remover делает это автоматически, используя уникальную технологию заполнения выделенного объекта с помощью текстуры, генерируемой из пикселей вокруг удаляемого объекта. Вам не понадобится выполнять долгую и нудную работу с инструментам вроде Клонирующий Штамп в Photoshop. Вместо этого вы получите готовый результат в считанные минуты.

Требования к системе

Требуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив Photo Stamp Remover. Для установки программы необходимо запустить установочный файл, далее в программе использовать пункт меню Помощь / Регистрация в программе и ввести регистрационный ключ.

Отзывы о товаре Photo Stamp Remover Business [SO-8-b] (электронный ключ)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SoftOrbits
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео
Описание

Описание

Photo Stamp Remover - это утилита, с помощью которой Вы легко сможете удалить нежелательные объекты с ваших фото, например, убрать водяной знак с фотографии, удалить логотипы и штампы с датой.

Программа позволяет удалить предметы и людей, которые Вы не хотите видеть на ваших фотографиях. Photo Stamp Remover делает это автоматически, используя уникальную технологию заполнения выделенного объекта с помощью текстуры, генерируемой из пикселей вокруг удаляемого объекта. Вам не понадобится выполнять долгую и нудную работу с инструментам вроде Клонирующий Штамп в Photoshop. Вместо этого вы получите готовый результат в считанные минуты.

Требования к системе

Требуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив Photo Stamp Remover. Для установки программы необходимо запустить установочный файл, далее в программе использовать пункт меню Помощь / Регистрация в программе и ввести регистрационный ключ.
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Отзывы


Photo Stamp Remover Business [SO-8-b] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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