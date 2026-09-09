Nero 2019 Standard [EMEA-10090000/1445] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Nero 2019 Standard [EMEA-10090000/1445] (электронный ключ)
Описание
Nero Standard 2019 - работа с цифровым контентом теперь значительно легче!
Благодаря Nero Standard 2019 и Nero KnowHow PLUS, каждый найдёт свой способ быстро достичь поставленной цели. Благодаря новому интерактивному LiveGuide, Вы всегда сможете найти нужный ответ в FAQ, соответствующую страницу в руководстве или подходящие видео-инструкции. А если хаос на Ваших встроенных или съёмных жёстких дисках, мобильных устройствах или в облаке станет слишком большим, используйте простое приложение DriveSpan на смартфоне и консолидируйте все Ваши источники в одном центральном хранилище без дубликатов.
Четыре программы в одном пакете
Импорт, Создание И Обработка
Nero Video 2019
Проигрывайте видео и аудио файлы, просматривайте фото с любого устройства на компьютере, перетаскивайте их на домашний экран и создавайте завершённые видео и слайд-шоу, используя 1 Click Video Story. Дополнив их музыкой, эффектами, начальной и конечной заставками, Вы можете моментально поделиться полученным результатом. Используйте режим Express Edit, для того чтобы быстро создавать проекты с художественными эффектами, различными переходами, отличными шрифтами и разнообразными шаблонами. Подготовьте свои видео для показа на широкополосном экране в гостиной при помощи функции кадрирования, удаляющей чёрные области в одно нажатие. Вы также можете экспортировать отдельные сцены из длинного видео ряда. Легко и просто Вы можете создавать фильмы мирового уровня, а также слайд шоу, DVD и Blu-ray видео с меню, с воспоминаниями об отпуске, и многом другом.Приведите в порядок свои медиа-файлы: положитесь на лучший органайзер, программу для проигрывания и стриминга музыки, видео, фото, слайд-шоу и сериалов.
ОРГАНИЗАЦИЯ, ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И ПОТОКОВАЯ ПЕРЕДАЧА
Nero MediaHome 2019
Не надо больше тратить время на поиски нужного файла - c Nero MediaHome Вы можете легко организовывать, проигрывать и интегрировать музыку, видео, изображения, фильмы и сериалы в свои проекты. Теперь у Вас также есть доступ к файлам, сохранённым на OneDrive (Файлы по запросу), которые Вы можете скачать напрямую. Это сэкономит место на Вашем компьютере, не лишая Вас прямого доступа к фото, видео и музыке для Вашего проекта. Смотрите сохранённые фильмы и сериалы, включая просмотр обложек и названий, а также скачивайте фильмы через беспроводное соединение для просмотра на телевизоре в гостиной.
Риппинг И Конвертирование
Nero Recode 2019
Будь то DVD, аудио CD, видео или аудио файлы - Nero Recode поможет сконвертировать любой файл в наиболее подходящий видео или аудио формат. Вы можете составлять списки задач с запланированными конвертациями. Новая функция: Конвертируйте видео файлы для использования на видео дисках (DVD, AVCHD, Blu-ray). Конвертировать видео и аудио CD диски в одно нажатие для использования на мобильном устройстве также очень просто: подключите устройство, выберите контент, перенесите данные на устройство и готово. Приложение также поддерживается на наиболее современных мобильных устройствах. Gracenote® также позволяет Вам сортировать по альбомам и проигрывать аудио файлы на вашем мобильном устройстве.
* только для контента, не защищённого авторскими правами
Прожиг, Копирование И Архивирование
Nero Burning ROM 2019
Первоклассный продукт. Не важно, будь то диск CD, DVD или Blu-ray™: Вы сможете копировать и записывать ценную информацию с помощью надежной технологии прожига в Nero Standard 2019. Еще проще стало с Nero QuickStart, который теперь можно вызвать с помощью Drag & Drop посредством иконки рабочего стола Nero. Таким образом можно мгновенно выполнять наиболее важные задачи. Благодаря функции SecurDisc 4.0, включающей 256-битное шифрование, защиту паролем и технологию оптимизации диска, вы всегда можете быть совершенно уверены в длительной сохранности ваших файлов. Особенно легко и просто стало записывать высококачественные аудио компакт-диски с автоматическим улучшением звука и созданием обложки альбома.
Требования к системе
Минимальные системные требования для использования Nero Standard 2019:
- Windows ® 7 Домашняя расширенная, Профессиональная или Максимальная с пакетом обновления 1 (SP1) (32/64-разр.), Windows ® 8 (32/64-разр.), Windows® 8.1 с обновлением за апрель 2014 г. (32/64-разр.), Windows ® 10 (32/64-разр.)
- Процессор 2 ГГц AMD или Intel®.
- 1 ГБ ОЗУ.
- 5 ГБ свободного места на жестком диске для стандартной установки всех компонентов (включая шаблоны, содержимое и временные файлы).
- Графическая плата, совместимая с Microsoft® DirectX® 9.0.
- Дисковод DVD для установки и воспроизведения.
- Пишущий или перезаписывающий привод для прожига CD-, DVD-носителей или носителей Blu-ray.
- Проигрыватель Windows Media® 9 или выше.
- Internet Explorer 11 и выше
- Для потокового передачи с разрешением самого высокого качества требуется Intel Haswell (i7-4770 и выше). Рекомендуется оставить настройки потоковой передачи в автоматическом режиме. Если возникают проблемы с производительностью при потоковой передаче в самом высоком качестве, просто уменьшите настройку качества.
- Приложение Nero KnowHow: Windows ® 10 и выше, Android 4.0 и выше, iOS 8.0 и выше
- Приложение DriveSpan: Android 4.4 и последующие версии, iOS 9.3 и последующие версии
- Приложения Nero Streaming Player и Nero MediaHome WiFi Sync : Android 4.0 и выше, iOS 8.0 и выше
- Приложение Nero AirBurn: Android 4.0 и выше, iOS 8.0 и выше
- Для некоторых служб требуется соединение с Интернетом. Расходы за соединение с Интернетом несет пользователь.
- Приложения Nero Streaming Player и WiFi+Transfer: Android 4.4 и последующие версии, iOS 9.0 и последующие версии
- Сторонние компоненты, такие как Microsoft .NET ® 4.5.2 или Microsoft ® DirectX ® , поставляются с продуктом или автоматически загружаются, если отсутствуют в пакете
Примечание:
- В 64-битных операционных системах приложения выполняются в режиме эмуляции 32-битной среды.
- Чтобы программный продукт работал правильно, устройства должны быть корректно установлены и должны распознаваться операционной системой.
- Настоятельно рекомендуется установить последние сертифицированные WHQL-драйверы устройств.
- Для настройки сервера доступа к мультимедиа необходим ПК, подключенный к локальной сети.
Особые минимальные требования, предъявляемые к редактированию и созданию видео:
- контроллер FireWire® (IEEE® 1394) с поддержкой OHCI для захвата DV или HDV™;
- ТВ-тюнер и карта видеозахвата для записи видео в аналоговом и цифровом форматах;
- до 50 ГБ доступного места на жестком диске для образов диска и временных файлов.
Специальные минимальные требования для работы с видеосодержимым высокого разрешения:
- Двухъядерный процессор Intel® и AMD с частотой не менее 2 ГГц и 2 ГБ ОЗУ.
- Для редактирования видеоконтента в формате HD с высоким битрейтом рекомендуются процессоры Intel® Core™ I3, AMD Phenom II X4 или лучше и 4 ГБ ОЗУ.
- двухъядерный процессор Intel® или AMD частотой не менее 2 ГГц;
- 2 ГБ ОЗУ;
- наличие совместимой графической платы с поддержкой технологий NVIDIA® CUDA™, AMD App Acceleration или Intel® Quick Sync Video и объемом видеопамяти не менее 256 МБ.
- Для видеокарт с поддержкой Nvidia Cuda ниже серии 600 необходимо установить драйвер версии ниже 340.43.
- Для ноутбуков с двумя интегрированными видеокартами настоятельно рекомендуется обновить драйверы мобильных видеокарт только для ноутбуков, загрузив их напрямую с веб-сайта производителя системы.
- Для импорта файлов Microsoft PowerPoint в проекты Nero Video в системе должна быть установлена программа Microsoft PowerPoint. Поддерживаемые версии: Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013.
Требования к функции On-Demand OneDrive в Nero MediaHome
Для функции Files On-Demand OneDrive требуется Windows 10 Fall Creators Update (версия 16299.15 или более поздняя) и OneDrive сборки 17.3.7064.1005 или более поздней версии.
Специальные минимальные требования для загрузки видео из сети:
Internet Explorer 8 или более поздняя версия.
Специальные минимальные требования для использования LightScribe и Labelflash™:
- пишущий привод и носители, совместимые с LightScribe;
- ПО для LightScribe, установленное на хосте;
- пишущий привод и носители, совместимые с Labelflash™.
Поддерживаемые форматы носителей для прожига данных:
- CD-R
- CD-RW
- DVD±R
- DVD±RW
- DVD-RAM
- DVD±R DL
- BD-R
- BD-RE
- BD-R DL
- BD-RE DL
- BD-R TL (BDXL)
- BD-RE TL (BDXL)
- BD-R QL (BDXL)
- BD-RE QL (BDXL)
Поддерживаемые форматы дисков:
- CD с данными (ISO, UDF, ISO/UDF)
- DVD с данными (ISO, UDF, ISO/UDF)
- Blu-ray с данными (ISO, UDF)
- Диск SecurDisc CD/DVD/Blu-ray
- Nero DiscSpan (UDF)
- Аудио-CD
- Компакт-диск смешанного режима
- CD EXTRA
- Образ Nero (NRG)
- Образ CUE — только импорт
- Образ ISO
- Видеодиск VCD
- Компакт-диск Super Video
- DVD-Video
- DVD+VR — только импорт
- DVD-VFR — только импорт
- DVD-VR — только импорт
- Видео AVCHD™
- Видео BDMV
- BDAV — только импорт
Поддерживаемые аудиоформаты и кодеки:
- Поток AAC — не для нарезки
- MPEG High-Definition AAC (HD-AAC)
- Moving Picture Experts Group Audio Layer 3 (MP3/mp3PRO/mp3HD)
- MPEG-4 Audio (MP4, M4A)
- MPEG Audio (MP2, MP2A, MPA, MPA2, M2A)
- Dolby® Digital (AC3)
- Audio Interchange File Format (AIFF, AIF)
- Compact Disc Digital Audio (CDA) — не для кодирования
- Ogg Vorbis (OGG, OGM, OGA)
- Файл PCM WAV, файл ADPCM WAV (WAV, WAVE)
- Windows Media™ Audio (WMA)
- Free Lossless Audio Codec (FLAC)
- Monkey’s audio (APE)
- Matroska audio (MKA)
Поддерживаемые видеоформаты и кодеки:
- Advanced Streaming Format (ASF)
- Audio Video Interleave (AVI, NVAVI)
- Digital Video (DV, DVSD)
- QuickTime® Movie (MOV)
- DVD Video Object (VOB)
- MPEG Video (MPG, MPEG, MPE, M1V, M2P, M2V, MOD, MP2V)
- MPEG-2 Transport Stream Files (M2TS, M2T, MTS, TS, TOD, TRP)
- MPEG-4 Video (MP4, DIVX)
- MPEG-4 AVC/H264
- Windows Media™ Video (WMV)
- Flash Video (FLV)
- Matroska Video (MKV)
- Microsoft Vista TV Recording (DVR-MS)
- Video CD Movie (DAT)
- Видеоформат диска AVC Blu-ray (BSF)
- Third Generation Partnership Project Movie (3GP)
- Информация о DVD (IFO)
- Motion JPEG Video (MJPEG)
- MicroMV Video (MMV)
- Формат Windows 7 Media Center TV (WTV)
Поддерживаемые форматы изображений:
- Растровое изображение (BMP)
- Device Independent Bitmaps (DIB)
- Graphics Interchange Format (GIF)
- Icon Image File (ICO)
- JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Joint Photographic Expert Group (JPEG, JPG, JPE)
- Picture Exchange (PCX)
- Portable Network Graphics (PNG)
- Portable Pixel Map (PPM)
- Targa Image File (TGA)
- Tagged Image File Format (TIFF, TIF)
- Windows Metafile Format (WMF)
- Portable Bitmap (PBM)
Поддерживаемые форматы списков воспроизведения:
- Единый указатель ресурсов Moving Picture Experts Group Audio Layer 3/MP3 URL (M3U).
- Единый указатель ресурсов Moving Picture Experts Group Audio Layer 3/MP3 URL + UTF-8 (M3U8).
- Формат файла списков воспроизведения (PLS).
- Списки воспроизведения Windows Media Player (WPL).
- Списки воспроизведения iTunes.
Nero Recode Supported Devices and Formats
(based on ESD Sept. 2017)
Supported Device Profiles Tablets:
- Acer Predator 8
- Apple iPad
- Apple iPad Pro
- Apple iPad with Retina Display
- Apple iPad Mini
- Apple iPad Mini with Retina Display
- Apple iPad Air
- Apple iPad Air 2
- Android Tablet
- Google Pixel C
- Huawei MediaPad M1
- Huawei MediaPad M2
- Huawei MediaPad X1
- Hudl 2
- Kindle Fire
- Kindle Fire HD
- Kindle Fire HDX
- Lenovo Yoga Tablet 10 HD+
- Lenovo Yoga 2
- Lenovo Yoga 3
- Lenovo Yoga Tab 3 Pro
- LG G Pad II
- Nexus 7
- Nexus 9
- Nexus 10
- Samsung Galaxy Tab 2
- Samsung Galaxy Tab 3
- Samsung Galaxy Tab 4
- Samsung Galaxy Tab S
- Samsung Galaxy Tab S2
- Samsung Galaxy Tab A
- Samsung Galaxy Tab S3
- Sony Xperia Z2 Tablet
- Sony Xperia Z3 Tablet compact
- Sony Xperia Z4 Tablet LTE
- Microsoft Surface 2
- Microsoft Surface 3
- Microsoft Surface Pro 4
- Windows 8 Tablet
- Windows 8 Pro Tablet
- Asus ZenPad 3S
- Asus ZenPad Z8
Supported Device Profiles Phones:
- Apple iPhone 3G(S)
- Apple iPhone 4(S)
- Apple iPhone 5
- Apple iPhone 6
- Apple iPhone 6 (S)
- Apple iPhone 6 (S) Plus
- Apple iPhone 7
- Apple iPhone 7 Plus
- Apple iPhone SE
- Samsung Galaxy S III
- Samsung Galaxy S II
- Samsung Galaxy S4
- Samsung Galaxy S5
- Samsung Galaxy S6
- Samsung Galaxy Note (2/3)
- Samsung Galaxy Note 4
- HTC Droid
- HTC Desire 816
- HTC Desire 826
- HTC One
- HTC One M8
- HTC One M9
- HTC 10
- Huawei Ascend G6
- Huawei Ascend P6
- Huawei Ascend G7
- Huawei Ascend P7
- Huawei Ascend P8
- Huawei Ascend P9
- Huawei Honor 6X
- Huawei Ascend P10 Plus
- Huawei Ascend P10
- Huawei Ascend Mate 7
- Huawei Ascend Mate 8
- Huawei Ascend Mate S
- Huawei Ascend Mate 9
- Huawei Ascend Mate 9 Pro
- LG G Pro 2
- LG G3
- LG G4
- LG G5
- LG V20
- Moto X
- Moto X+1
- Motorola Moto Z Force Droid
- Nexus 4
- Nexus 5
- Nexus 5x
- Nexus 6
- Nexus 6p
- Google Pixel
- Google Pixel XL
- Samsung Galaxy S II
- Samsung Galaxy S III
- Samsung Galaxy S4
- Samsung Galaxy S5
- Samsung Galaxy S6
- Samsung Galaxy S7
- Samsung Galaxy S7 Edge
- Samsung Galaxy S8
- Samsung Galaxy Note (2/3)
- Samsung Galaxy Note 4
- Samsung Galaxy Note 5
- Samsung Galaxy Note 8
- Sony Xperia M2
- Sony Xperia X
- Sony Xperia Z2
- Sony Xperia Z3
- Sony Xperia Z4
- Sony Xperia Z5
- Sony Xperia XZ Premium
- ZTE Grand Memo 2
- ZTE Axon 7
- OnePlus 3T
- Android Phone
- Windows 8 Phone
- Windows 10 Phone
Supported Gaming/Entertainment Devices:
- Playstation 3
- Playstation 4
- Playstation Portable
- Playstation Vita
- Xbox 360
- Xbox One
- TV
Supported iPod Players:
- Apple iPod classic
- Apple iPod touch 2G/3G
- Apple iPod touch 4G
- Apple iPod touch 5G
Supported File/Container Import Formats*
Video 3gp, asf, avi, divx, f4a, f4b, f4p, f4v, flv, m2ts, m2t, mts, ts, mkv, mov, mp4, mpe, mpg, mpeg, vob, m4v, tod, trp, wmv, mod, mpv2, nd, nvavi, ogm, dvr-ms, dv, ogv, ogg, mmv, dat, ifo, m1v, m2p, m2t, m2v, mmv
Audio Mp3, wav, wave, wma, flac, aiff, aif, amr, m4a, ape, oga, mp2, ac3, mka, ogg, mp4, mpe
Supported File/Container Export Formats
Video 3gp, avi, flv, mkv, mpeg-2m mpeg-4, wmv Audio Aiff, ape, flac, hd-aac, mp3, mp3-hd, mpeg-4, ogg vorbis, wave, wma
*Обратите внимание, что в редких случаях поддержка файлов может не работать из-за использования кодека, битрейта или частоты кадров.
Информация по установке
Ссылка на дистрибутив: скачать
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
Nero Standard 2019 - работа с цифровым контентом теперь значительно легче!
Благодаря Nero Standard 2019 и Nero KnowHow PLUS, каждый найдёт свой способ быстро достичь поставленной цели. Благодаря новому интерактивному LiveGuide, Вы всегда сможете найти нужный ответ в FAQ, соответствующую страницу в руководстве или подходящие видео-инструкции. А если хаос на Ваших встроенных или съёмных жёстких дисках, мобильных устройствах или в облаке станет слишком большим, используйте простое приложение DriveSpan на смартфоне и консолидируйте все Ваши источники в одном центральном хранилище без дубликатов.
Четыре программы в одном пакете
Импорт, Создание И Обработка
Nero Video 2019
Проигрывайте видео и аудио файлы, просматривайте фото с любого устройства на компьютере, перетаскивайте их на домашний экран и создавайте завершённые видео и слайд-шоу, используя 1 Click Video Story. Дополнив их музыкой, эффектами, начальной и конечной заставками, Вы можете моментально поделиться полученным результатом. Используйте режим Express Edit, для того чтобы быстро создавать проекты с художественными эффектами, различными переходами, отличными шрифтами и разнообразными шаблонами. Подготовьте свои видео для показа на широкополосном экране в гостиной при помощи функции кадрирования, удаляющей чёрные области в одно нажатие. Вы также можете экспортировать отдельные сцены из длинного видео ряда. Легко и просто Вы можете создавать фильмы мирового уровня, а также слайд шоу, DVD и Blu-ray видео с меню, с воспоминаниями об отпуске, и многом другом.Приведите в порядок свои медиа-файлы: положитесь на лучший органайзер, программу для проигрывания и стриминга музыки, видео, фото, слайд-шоу и сериалов.
ОРГАНИЗАЦИЯ, ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И ПОТОКОВАЯ ПЕРЕДАЧА
Nero MediaHome 2019
Не надо больше тратить время на поиски нужного файла - c Nero MediaHome Вы можете легко организовывать, проигрывать и интегрировать музыку, видео, изображения, фильмы и сериалы в свои проекты. Теперь у Вас также есть доступ к файлам, сохранённым на OneDrive (Файлы по запросу), которые Вы можете скачать напрямую. Это сэкономит место на Вашем компьютере, не лишая Вас прямого доступа к фото, видео и музыке для Вашего проекта. Смотрите сохранённые фильмы и сериалы, включая просмотр обложек и названий, а также скачивайте фильмы через беспроводное соединение для просмотра на телевизоре в гостиной.
Риппинг И Конвертирование
Nero Recode 2019
Будь то DVD, аудио CD, видео или аудио файлы - Nero Recode поможет сконвертировать любой файл в наиболее подходящий видео или аудио формат. Вы можете составлять списки задач с запланированными конвертациями. Новая функция: Конвертируйте видео файлы для использования на видео дисках (DVD, AVCHD, Blu-ray). Конвертировать видео и аудио CD диски в одно нажатие для использования на мобильном устройстве также очень просто: подключите устройство, выберите контент, перенесите данные на устройство и готово. Приложение также поддерживается на наиболее современных мобильных устройствах. Gracenote® также позволяет Вам сортировать по альбомам и проигрывать аудио файлы на вашем мобильном устройстве.
* только для контента, не защищённого авторскими правами
Прожиг, Копирование И Архивирование
Nero Burning ROM 2019
Первоклассный продукт. Не важно, будь то диск CD, DVD или Blu-ray™: Вы сможете копировать и записывать ценную информацию с помощью надежной технологии прожига в Nero Standard 2019. Еще проще стало с Nero QuickStart, который теперь можно вызвать с помощью Drag & Drop посредством иконки рабочего стола Nero. Таким образом можно мгновенно выполнять наиболее важные задачи. Благодаря функции SecurDisc 4.0, включающей 256-битное шифрование, защиту паролем и технологию оптимизации диска, вы всегда можете быть совершенно уверены в длительной сохранности ваших файлов. Особенно легко и просто стало записывать высококачественные аудио компакт-диски с автоматическим улучшением звука и созданием обложки альбома.
Требования к системе
Минимальные системные требования для использования Nero Standard 2019:
- Windows ® 7 Домашняя расширенная, Профессиональная или Максимальная с пакетом обновления 1 (SP1) (32/64-разр.), Windows ® 8 (32/64-разр.), Windows® 8.1 с обновлением за апрель 2014 г. (32/64-разр.), Windows ® 10 (32/64-разр.)
- Процессор 2 ГГц AMD или Intel®.
- 1 ГБ ОЗУ.
- 5 ГБ свободного места на жестком диске для стандартной установки всех компонентов (включая шаблоны, содержимое и временные файлы).
- Графическая плата, совместимая с Microsoft® DirectX® 9.0.
- Дисковод DVD для установки и воспроизведения.
- Пишущий или перезаписывающий привод для прожига CD-, DVD-носителей или носителей Blu-ray.
- Проигрыватель Windows Media® 9 или выше.
- Internet Explorer 11 и выше
- Для потокового передачи с разрешением самого высокого качества требуется Intel Haswell (i7-4770 и выше). Рекомендуется оставить настройки потоковой передачи в автоматическом режиме. Если возникают проблемы с производительностью при потоковой передаче в самом высоком качестве, просто уменьшите настройку качества.
- Приложение Nero KnowHow: Windows ® 10 и выше, Android 4.0 и выше, iOS 8.0 и выше
- Приложение DriveSpan: Android 4.4 и последующие версии, iOS 9.3 и последующие версии
- Приложения Nero Streaming Player и Nero MediaHome WiFi Sync : Android 4.0 и выше, iOS 8.0 и выше
- Приложение Nero AirBurn: Android 4.0 и выше, iOS 8.0 и выше
- Для некоторых служб требуется соединение с Интернетом. Расходы за соединение с Интернетом несет пользователь.
- Приложения Nero Streaming Player и WiFi+Transfer: Android 4.4 и последующие версии, iOS 9.0 и последующие версии
- Сторонние компоненты, такие как Microsoft .NET ® 4.5.2 или Microsoft ® DirectX ® , поставляются с продуктом или автоматически загружаются, если отсутствуют в пакете
Примечание:
- В 64-битных операционных системах приложения выполняются в режиме эмуляции 32-битной среды.
- Чтобы программный продукт работал правильно, устройства должны быть корректно установлены и должны распознаваться операционной системой.
- Настоятельно рекомендуется установить последние сертифицированные WHQL-драйверы устройств.
- Для настройки сервера доступа к мультимедиа необходим ПК, подключенный к локальной сети.
Особые минимальные требования, предъявляемые к редактированию и созданию видео:
- контроллер FireWire® (IEEE® 1394) с поддержкой OHCI для захвата DV или HDV™;
- ТВ-тюнер и карта видеозахвата для записи видео в аналоговом и цифровом форматах;
- до 50 ГБ доступного места на жестком диске для образов диска и временных файлов.
Специальные минимальные требования для работы с видеосодержимым высокого разрешения:
- Двухъядерный процессор Intel® и AMD с частотой не менее 2 ГГц и 2 ГБ ОЗУ.
- Для редактирования видеоконтента в формате HD с высоким битрейтом рекомендуются процессоры Intel® Core™ I3, AMD Phenom II X4 или лучше и 4 ГБ ОЗУ.
- двухъядерный процессор Intel® или AMD частотой не менее 2 ГГц;
- 2 ГБ ОЗУ;
- наличие совместимой графической платы с поддержкой технологий NVIDIA® CUDA™, AMD App Acceleration или Intel® Quick Sync Video и объемом видеопамяти не менее 256 МБ.
- Для видеокарт с поддержкой Nvidia Cuda ниже серии 600 необходимо установить драйвер версии ниже 340.43.
- Для ноутбуков с двумя интегрированными видеокартами настоятельно рекомендуется обновить драйверы мобильных видеокарт только для ноутбуков, загрузив их напрямую с веб-сайта производителя системы.
- Для импорта файлов Microsoft PowerPoint в проекты Nero Video в системе должна быть установлена программа Microsoft PowerPoint. Поддерживаемые версии: Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013.
Требования к функции On-Demand OneDrive в Nero MediaHome
Для функции Files On-Demand OneDrive требуется Windows 10 Fall Creators Update (версия 16299.15 или более поздняя) и OneDrive сборки 17.3.7064.1005 или более поздней версии.
Специальные минимальные требования для загрузки видео из сети:
Internet Explorer 8 или более поздняя версия.
Специальные минимальные требования для использования LightScribe и Labelflash™:
- пишущий привод и носители, совместимые с LightScribe;
- ПО для LightScribe, установленное на хосте;
- пишущий привод и носители, совместимые с Labelflash™.
Поддерживаемые форматы носителей для прожига данных:
- CD-R
- CD-RW
- DVD±R
- DVD±RW
- DVD-RAM
- DVD±R DL
- BD-R
- BD-RE
- BD-R DL
- BD-RE DL
- BD-R TL (BDXL)
- BD-RE TL (BDXL)
- BD-R QL (BDXL)
- BD-RE QL (BDXL)
Поддерживаемые форматы дисков:
- CD с данными (ISO, UDF, ISO/UDF)
- DVD с данными (ISO, UDF, ISO/UDF)
- Blu-ray с данными (ISO, UDF)
- Диск SecurDisc CD/DVD/Blu-ray
- Nero DiscSpan (UDF)
- Аудио-CD
- Компакт-диск смешанного режима
- CD EXTRA
- Образ Nero (NRG)
- Образ CUE — только импорт
- Образ ISO
- Видеодиск VCD
- Компакт-диск Super Video
- DVD-Video
- DVD+VR — только импорт
- DVD-VFR — только импорт
- DVD-VR — только импорт
- Видео AVCHD™
- Видео BDMV
- BDAV — только импорт
Поддерживаемые аудиоформаты и кодеки:
- Поток AAC — не для нарезки
- MPEG High-Definition AAC (HD-AAC)
- Moving Picture Experts Group Audio Layer 3 (MP3/mp3PRO/mp3HD)
- MPEG-4 Audio (MP4, M4A)
- MPEG Audio (MP2, MP2A, MPA, MPA2, M2A)
- Dolby® Digital (AC3)
- Audio Interchange File Format (AIFF, AIF)
- Compact Disc Digital Audio (CDA) — не для кодирования
- Ogg Vorbis (OGG, OGM, OGA)
- Файл PCM WAV, файл ADPCM WAV (WAV, WAVE)
- Windows Media™ Audio (WMA)
- Free Lossless Audio Codec (FLAC)
- Monkey’s audio (APE)
- Matroska audio (MKA)
Поддерживаемые видеоформаты и кодеки:
- Advanced Streaming Format (ASF)
- Audio Video Interleave (AVI, NVAVI)
- Digital Video (DV, DVSD)
- QuickTime® Movie (MOV)
- DVD Video Object (VOB)
- MPEG Video (MPG, MPEG, MPE, M1V, M2P, M2V, MOD, MP2V)
- MPEG-2 Transport Stream Files (M2TS, M2T, MTS, TS, TOD, TRP)
- MPEG-4 Video (MP4, DIVX)
- MPEG-4 AVC/H264
- Windows Media™ Video (WMV)
- Flash Video (FLV)
- Matroska Video (MKV)
- Microsoft Vista TV Recording (DVR-MS)
- Video CD Movie (DAT)
- Видеоформат диска AVC Blu-ray (BSF)
- Third Generation Partnership Project Movie (3GP)
- Информация о DVD (IFO)
- Motion JPEG Video (MJPEG)
- MicroMV Video (MMV)
- Формат Windows 7 Media Center TV (WTV)
Поддерживаемые форматы изображений:
- Растровое изображение (BMP)
- Device Independent Bitmaps (DIB)
- Graphics Interchange Format (GIF)
- Icon Image File (ICO)
- JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Joint Photographic Expert Group (JPEG, JPG, JPE)
- Picture Exchange (PCX)
- Portable Network Graphics (PNG)
- Portable Pixel Map (PPM)
- Targa Image File (TGA)
- Tagged Image File Format (TIFF, TIF)
- Windows Metafile Format (WMF)
- Portable Bitmap (PBM)
Поддерживаемые форматы списков воспроизведения:
- Единый указатель ресурсов Moving Picture Experts Group Audio Layer 3/MP3 URL (M3U).
- Единый указатель ресурсов Moving Picture Experts Group Audio Layer 3/MP3 URL + UTF-8 (M3U8).
- Формат файла списков воспроизведения (PLS).
- Списки воспроизведения Windows Media Player (WPL).
- Списки воспроизведения iTunes.
Nero Recode Supported Devices and Formats
(based on ESD Sept. 2017)
Supported Device Profiles Tablets:
- Acer Predator 8
- Apple iPad
- Apple iPad Pro
- Apple iPad with Retina Display
- Apple iPad Mini
- Apple iPad Mini with Retina Display
- Apple iPad Air
- Apple iPad Air 2
- Android Tablet
- Google Pixel C
- Huawei MediaPad M1
- Huawei MediaPad M2
- Huawei MediaPad X1
- Hudl 2
- Kindle Fire
- Kindle Fire HD
- Kindle Fire HDX
- Lenovo Yoga Tablet 10 HD+
- Lenovo Yoga 2
- Lenovo Yoga 3
- Lenovo Yoga Tab 3 Pro
- LG G Pad II
- Nexus 7
- Nexus 9
- Nexus 10
- Samsung Galaxy Tab 2
- Samsung Galaxy Tab 3
- Samsung Galaxy Tab 4
- Samsung Galaxy Tab S
- Samsung Galaxy Tab S2
- Samsung Galaxy Tab A
- Samsung Galaxy Tab S3
- Sony Xperia Z2 Tablet
- Sony Xperia Z3 Tablet compact
- Sony Xperia Z4 Tablet LTE
- Microsoft Surface 2
- Microsoft Surface 3
- Microsoft Surface Pro 4
- Windows 8 Tablet
- Windows 8 Pro Tablet
- Asus ZenPad 3S
- Asus ZenPad Z8
Supported Device Profiles Phones:
- Apple iPhone 3G(S)
- Apple iPhone 4(S)
- Apple iPhone 5
- Apple iPhone 6
- Apple iPhone 6 (S)
- Apple iPhone 6 (S) Plus
- Apple iPhone 7
- Apple iPhone 7 Plus
- Apple iPhone SE
- Samsung Galaxy S III
- Samsung Galaxy S II
- Samsung Galaxy S4
- Samsung Galaxy S5
- Samsung Galaxy S6
- Samsung Galaxy Note (2/3)
- Samsung Galaxy Note 4
- HTC Droid
- HTC Desire 816
- HTC Desire 826
- HTC One
- HTC One M8
- HTC One M9
- HTC 10
- Huawei Ascend G6
- Huawei Ascend P6
- Huawei Ascend G7
- Huawei Ascend P7
- Huawei Ascend P8
- Huawei Ascend P9
- Huawei Honor 6X
- Huawei Ascend P10 Plus
- Huawei Ascend P10
- Huawei Ascend Mate 7
- Huawei Ascend Mate 8
- Huawei Ascend Mate S
- Huawei Ascend Mate 9
- Huawei Ascend Mate 9 Pro
- LG G Pro 2
- LG G3
- LG G4
- LG G5
- LG V20
- Moto X
- Moto X+1
- Motorola Moto Z Force Droid
- Nexus 4
- Nexus 5
- Nexus 5x
- Nexus 6
- Nexus 6p
- Google Pixel
- Google Pixel XL
- Samsung Galaxy S II
- Samsung Galaxy S III
- Samsung Galaxy S4
- Samsung Galaxy S5
- Samsung Galaxy S6
- Samsung Galaxy S7
- Samsung Galaxy S7 Edge
- Samsung Galaxy S8
- Samsung Galaxy Note (2/3)
- Samsung Galaxy Note 4
- Samsung Galaxy Note 5
- Samsung Galaxy Note 8
- Sony Xperia M2
- Sony Xperia X
- Sony Xperia Z2
- Sony Xperia Z3
- Sony Xperia Z4
- Sony Xperia Z5
- Sony Xperia XZ Premium
- ZTE Grand Memo 2
- ZTE Axon 7
- OnePlus 3T
- Android Phone
- Windows 8 Phone
- Windows 10 Phone
Supported Gaming/Entertainment Devices:
- Playstation 3
- Playstation 4
- Playstation Portable
- Playstation Vita
- Xbox 360
- Xbox One
- TV
Supported iPod Players:
- Apple iPod classic
- Apple iPod touch 2G/3G
- Apple iPod touch 4G
- Apple iPod touch 5G
Supported File/Container Import Formats*
Video 3gp, asf, avi, divx, f4a, f4b, f4p, f4v, flv, m2ts, m2t, mts, ts, mkv, mov, mp4, mpe, mpg, mpeg, vob, m4v, tod, trp, wmv, mod, mpv2, nd, nvavi, ogm, dvr-ms, dv, ogv, ogg, mmv, dat, ifo, m1v, m2p, m2t, m2v, mmv
Audio Mp3, wav, wave, wma, flac, aiff, aif, amr, m4a, ape, oga, mp2, ac3, mka, ogg, mp4, mpe
Supported File/Container Export Formats
Video 3gp, avi, flv, mkv, mpeg-2m mpeg-4, wmv Audio Aiff, ape, flac, hd-aac, mp3, mp3-hd, mpeg-4, ogg vorbis, wave, wma
*Обратите внимание, что в редких случаях поддержка файлов может не работать из-за использования кодека, битрейта или частоты кадров.
Информация по установке
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Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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