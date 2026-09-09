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Digital Photo Suite Personal [SO-5] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Digital Photo Suite Personal [SO-5] (электронный ключ)

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Digital Photo Suite Personal [SO-5] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
2 710 руб.  3 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300236
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
SoftOrbits
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео

Описание товара Digital Photo Suite Personal [SO-5] (электронный ключ)

Описание

Возможности:

  • Профессиональные инструменты для обработки фото
  • Восстановление удаленных фотографий с телефона или фотоаппарата
  • Создание карандашных рисунков из фотографии, как при позировании профессиональному художнику
  • Удаление объектов с фото (людей попавших в кадр и т.п.)
  • Виртуальный макияж
  • Редактор иконок
  • Сжатие фотографий для сокращения занимаемого места
  • Преобразование формата изображений
  • Восстановление старых семейных фотографий, удаление царапин дефектов

Требования к системе

Требуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив Digital Photo Suite. Для установки программы необходимо запустить установочный файл, далее в программе использовать пункт меню Помощь / Регистрация в программе и ввести регистрационный ключ.

Отзывы о товаре Digital Photo Suite Personal [SO-5] (электронный ключ)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SoftOrbits
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео
Описание

Описание

Возможности:

  • Профессиональные инструменты для обработки фото
  • Восстановление удаленных фотографий с телефона или фотоаппарата
  • Создание карандашных рисунков из фотографии, как при позировании профессиональному художнику
  • Удаление объектов с фото (людей попавших в кадр и т.п.)
  • Виртуальный макияж
  • Редактор иконок
  • Сжатие фотографий для сокращения занимаемого места
  • Преобразование формата изображений
  • Восстановление старых семейных фотографий, удаление царапин дефектов

Требования к системе

Требуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив Digital Photo Suite. Для установки программы необходимо запустить установочный файл, далее в программе использовать пункт меню Помощь / Регистрация в программе и ввести регистрационный ключ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Digital Photo Suite Personal [SO-5] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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