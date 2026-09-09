Batch Picture Protector Personal [SO-4] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Batch Picture Protector Personal [SO-4] (электронный ключ)
Описание
Программа поможет наложить текст на фото с помощью добавления профессиональных штампов, логотипов и водяных знаков. Водыные знаки могут содержать информации о владельце изображений, копирайт, адрес веб сайта и лого вашей фирмы. Batch Picture Protector - это быстрый и эффективный способ защитить ваши изображения.
Эта программа незаменима для владельцев сайтов, дизайнеров, художников и изготовителей баннеров, которые посылают свои работы заказчику для демонстрации. Владельцы Веб Галерей и дизайнеры могут легко защитить публикуемые изображения от нелегального использования. С помощью программы можно написать текст на фото, который не сможет быть убран нарушителями. Batch Picture Protector поддерживает основные форматы файлов, включая JPEG, BMP, TIFF, GIF, PNG, PCX, и TGA. После добавления водяных знаков, изображения могут быть сохранены в новом файле в любом из перечисленных форматов.
Основные функции:
- Прозрачные водяные знаки с текстом и графикой
- Пакетный режим работы
- Легкость и простота использования
- Визуальное редактирование позиции водяных знаков с помощью мыши
- Автоматическое размещение водяных знаков
- Автоматическое масштабирование водяных знаков в зависимости от размера изображения
- Регулируемая прозрачность
- Сохраняет EXIF информацию исходных файлов
- Эффекты тени и свечения
- Знаки могут включать макросы (текущая дата, время, имя файла, и т.п.)
- Поддерживает Windows Vista, Windows 7
Требования к системе
Требуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.
Информация по установкеСсылка на дистрибутив Batch Picture Protector. Для установки программы необходимо запустить установочный файл, далее в программе использовать пункт меню Помощь / Регистрация в программе и ввести регистрационный ключ.
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
Программа поможет наложить текст на фото с помощью добавления профессиональных штампов, логотипов и водяных знаков. Водыные знаки могут содержать информации о владельце изображений, копирайт, адрес веб сайта и лого вашей фирмы. Batch Picture Protector - это быстрый и эффективный способ защитить ваши изображения.
Эта программа незаменима для владельцев сайтов, дизайнеров, художников и изготовителей баннеров, которые посылают свои работы заказчику для демонстрации. Владельцы Веб Галерей и дизайнеры могут легко защитить публикуемые изображения от нелегального использования. С помощью программы можно написать текст на фото, который не сможет быть убран нарушителями. Batch Picture Protector поддерживает основные форматы файлов, включая JPEG, BMP, TIFF, GIF, PNG, PCX, и TGA. После добавления водяных знаков, изображения могут быть сохранены в новом файле в любом из перечисленных форматов.
Основные функции:
- Прозрачные водяные знаки с текстом и графикой
- Пакетный режим работы
- Легкость и простота использования
- Визуальное редактирование позиции водяных знаков с помощью мыши
- Автоматическое размещение водяных знаков
- Автоматическое масштабирование водяных знаков в зависимости от размера изображения
- Регулируемая прозрачность
- Сохраняет EXIF информацию исходных файлов
- Эффекты тени и свечения
- Знаки могут включать макросы (текущая дата, время, имя файла, и т.п.)
- Поддерживает Windows Vista, Windows 7
Требования к системе
Требуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.
Информация по установкеСсылка на дистрибутив Batch Picture Protector. Для установки программы необходимо запустить установочный файл, далее в программе использовать пункт меню Помощь / Регистрация в программе и ввести регистрационный ключ.
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
Отзывы о товаре Batch Picture Protector Personal [SO-4] (электронный ключ)