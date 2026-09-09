ABBYY Screenshot Reader [AS11-8K1P01-102] (электронный ключ)

Описание

Описание

Требования к системе

Информация по установке

Традиционно программы для создания снимков экрана предоставляют возможности по сохранению выбранной области экрана компьютера, будь то программное окно, сообщение об ошибке или график из презентации в виде изображения. Используя ABBYY Screenshot Reader, можно не только создавать снимки необходимой области экрана, но и при необходимости распознать из него текст и сохранить в редактируемый формат. Создание снимков любой области экрана Программа поможет легко и просто создавать снимки любой области экрана компьютера и использовать эти изображения при подготовке презентаций, учебных материалов, отправке друзьям или в службу технической поддержки. Используя функцию «Снимок экрана с отсрочкой», можно делать снимки с пятисекундной задержкой, например, для создания снимка определенного момента из анимационного ролика. Распознавание текста с выделенной области Иногда при просмотре изображений, презентаций или PDF-файлов возникает необходимость скопировать ту или иную фразу, но обычным копированием это сделать не получается. В результате приходится перепечатывать информацию вручную. Знакомая ситуация? Используя ABBYY Screenshot Reader, вы сможете быстро создать снимок нужной области с текстом и преобразовать его в редактируемый формат. Далее вы можете вставить распознанный текст в документ, с которым работаете, или сохранить в новый документ Microsoft Word и Excel. Программа распознает тексты на 179 языках и поддерживает 14 языков интерфейса. Простой и удобный интерфейс Программа очень проста в использовании. От вас потребуется только указать формат, в который вы хотите сохранить снимок экрана (в виде изображения или в формат документа), а затем выделить с помощью курсора мыши область экрана. После этого снимок экрана или текст для дальнейшего редактирования в вашем в распоряжении! Для вашего удобства программу можно настроить таким образом, чтобы она всегда была под рукой и запускалась по одному нажатию мыши из tray-меню. Сценарии использования Добавление информации в документ Иногда текст, который необходим, не так-то просто получить. Чтобы добавить информацию с веб-сайта в презентацию или часть текста из отчета в формате PDF можно просто выбрать необходимый отрывок и с помощью ABBYY Screenshot Reader преобразовать его в редактируемый текст. Выбранный текст может быть скопирован в буфер обмена, сохранен в Microsoft Word или Excel, а также включен напрямую в приложение. Печать карт и схем проезда Если вы бронируете номер в отеле или собираетесь на корпоративное мероприятие, но путь указан в виде картинки, с помощью Screenshot Reader можно легко добавить всю необходимую информацию в документ Microsoft Word, а затем напечатать ее на листе бумаги. Сохранение прайс-листов с веб-сайта в файл Microsoft Excel Вы собираетесь купить новый продукт? Экспортируйте прайс-лист веб-страницы в таблицу Excel с помощью программы ABBYY Screenshot Reader. Изучаете иностранный язык и хотите занести слова с веб-сайта в файл Microsoft Excel? Позвольте программе сделать эту работу за вас. Извлечение текста из графического файла ABBYY Screenshot Reader помогает извлечь текст из брошюры или листовки, представленной в графическом виде. Все, что нужно, – это выбрать нужный текст, который затем будет автоматически преобразован в редактируемый формат.Форматы сохранения изображений: Bitmap (*.BMP, *.DIB, *.RLE) JPEG (*.JPG, *.JPEG) PNG (*.PNG) Форматы сохранения файлов: Microsoft Word (*.DOC) Microsoft Excel (*.XLS) CSV Document (*.CSV) Rich Text Format (*.RTF) Text (*.TXT) Языки распознавания ABBYY Screenshot Reader распознает документы на 179 языках. Для 36 из них предусмотрена проверка орфографии. Языки интерфейса Английский, болгарский, венгерский, голландский, итальянский, испанский, немецкий, польский, португальский, русский, словацкий, турецкий, французский, чешский. Системные требования Процессор: с тактовой частотой 1ГГц или выше. Операционная система: Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000 (рекомендуется использование SP2 и выше). Для работы с локализованным интерфейсом операционная система должна обеспечить необходимую языковую поддержку Объем оперативной памяти: не менее 512 МБ Свободное место на диске: 200 МБ для обычной установки и 512 МБ для работы программы TWAIN- или WIA-совместимый сканер, цифровой фотоаппарат или факс-модем Видеокарта и монитор с разрешением не менее 1024x768 точек Клавиатура, мышь или другое указательное устройство

Порядок активации продукта:

1. Скачайте продукт по ссылке: go.abbyy.com/key/ssr

2. Установите программу на ваш компьютер. 3. Запустите программу. Появится окно с полями для ввода серийного номера. 4. Введите серийный номер и нажмите ОК. 5. Подробную информацию по активации вы можете найти на сайте www.ABBYY.ru/activation.