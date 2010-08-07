Описание товара Paragon CampTune [PSG-611-PEU-PL] (электронный ключ)

Описание

Забудьте о недостатке места на Boot Camp!

Вы работаете в среде Windows® на компьютере Mac® ?

Тогда у Вас двойное преимущество. Во-первых, надежное оборудование и операционная система от Apple, а во-вторых, широкий спектр ПО для MS Windows® .

Встроенная программа Apple Boot Camp прекрасно устраняет проблемы взаимодействия MS Windows® и Mac® OS, пока дело не доходит до перераспределения свободного места на жестком диске.

Обычно, когда на одном из разделов (Mac® или Windows® ) заканчивается свободное место, необходимо полностью удалить раздел Windows® со всеми приложениями и данными. Затем необходимо создать новый раздел NTFS нужного размера, и после этого переустановить Windows® и все приложения.

Как Paragon Camptune X решает эту проблему?

Для изменения размера разделов нужно просто запустить Paragon Camptune, переместить ползунок и нажать “Продолжить”. Так просто! Теперь можно изменить размер раздела в любой момент! Camptune работает даже под OS X El Capitan с System Integrity Protection.

Полный перечень функций

Особенности

Преимущества

Что нового:

2 ГБ бесплатно

Базовая версия Paragon Camptune позволяет БЕСПЛАТНО перераспределить до 2 ГБ свободного пространстсва между разделами Windows и Mac OS X. Если Вам нужно перераспределить больше пространства, необходимо приобрести полную версию программы.

Поддержка OS X 10.11 El Capitan

Полностью поддерживает последнюю версию OS X 10.11 El Capitan

Совместимость с SIP - политикой защиты целостности системы Apple

Создайте загрузочный носитель с Camptune. При загрузке Вашего Mac запустите Camptune, далее выполните необходимые операции перераспределения свободного места.

Главные преимущества

Перераспределяет до 2 ГБ БЕСПЛАТНО!

При помощи Paragon Camptune Вы можете перераспределить 2 ГБ свободного пространства бесплатно. Если Вам необходимо добавить больше места, пожалуйста, приобретите полную версию программы.

Перераспределение пространства из загрузочной среды Мастера аварийного восстановления

Если Вы запустите продукт под OS X El Capitan с активной System Integrity Protection (Защита Целостности Системы), Вам будет предложено создать загрузочный носитель для выполнения операции перераспределения места (смотрите пункт "Создание загрузочного носителя" в руководстве пользователя). Вы также можете использовать загрузочный носитель для изменения размера разделов.

Перераспределение пространства непосредственно в OS X

Еще один метод перераспределения пространства на Вашем Mac с SIP - временно отключить эту политику и сделать перераспределение пространства непосредственно в OS X (смотрите пункт "Отключение защиты целостности системы" в руководстве).

Узнайте больше о совместимости Camptune с новой политикой безопасности System Integrity Protection в Базе Знаний.

Удобный интерфейс

Paragon Camptune имеет очень простой интерфейс с несколькими кнопками. Чтобы сделать перераспределение свободного пространства, нужно выполнить всего 3 шага:

Запустите Camptune

Установите желаемый размер разделов с помощью ползунка

Выполните операцию

Требования к системе

Широкая поддержка версий Mac OS X

Полная поддержка Mac OS X 10.7 Lion, 10.8 Mountain Lion, 10.9 Mavericks, 10.10 Yosemite и самой новой 10.11 El Capitan

Поддержка Windows

Полная поддержка Windows XP/Vista/7/8/10

Поддержка Core Storage (Fusion Drive / FileVault)

Вы можете не только изменять разделы, но и создавать, форматировать или читать данные с помощью Paragon Camptune X.

Диски большой ёмкости (протеститрованы диски свыше 10 ТБ)

Диски IDE, SCSI и SATA/eSATA

Диски SSD (Solid State Drive)

Диски Thunderbolt, FireWire (т.e. IEEE1394), USB 1.0, USB 2.0, USB 3.0, ZIP® и Jazz®

Все типы flash-накопителей и пр.

Boot Camp (Windows XP SP2 и выше, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1)

Поддержка uEFI Boot Camp конфигураций

ОЗУ: 512MB

Mac: Процессор: Intel (PowerPC Mac не поддерживается)

Информация по установке

Поддержка накопителей любых форматовСистемные требования

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Активация продукта:

После получения лицензионного ключа, для получения установочного файла, необходимо пройти регистрацию на сайте www.paragon.ru. Если вы уже имеете аккаунт на нашем сайте, достаточно пройти авторизацию.

В личном кабинете необходимо активировать серийный ключ, для этого используйте меню «активация продукта».

После ввода серийного номера, лицензия продукта будет доступна к загрузке.

Скачайте, запустите установочный файл и следуйте рекомендациям Мастера установки, перезагрузите машину.

При установке программы, мастер установки потребует ввод ключа продукта/серийного номера, которые необходимо взять в личном кабинете, либо в письме о покупке продукта.