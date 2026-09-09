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Deployment Manager 12 [PSG-1055-SEE] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Deployment Manager 12 [PSG-1055-SEE] (электронный ключ)

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Deployment Manager 12 [PSG-1055-SEE] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные приложения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
24 910 руб.  32 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300197
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Paragon
Тип товара
Офисные приложения

Описание товара Deployment Manager 12 [PSG-1055-SEE] (электронный ключ)

Описание

Deployment Manager — программный комплекс для организации одновременного централизованного развертывания операционных систем на неограниченном количестве компьютеров. Основными потребителями решения являются производители оборудования, ИТ-департаменты и образовательные учреждения.

Основные функции развертывания

  • Подготовка мастер-образов как отдельных разделов, так и целых дисков с возможностью исключения ненужных файлов и папок
  • Консоль управления для централизованного запуска, управления и мониторинга сессий развертывания
  • Возможность запуска многоадресной сессии непосредственно с целевой машины. Другие машины могут подключаться к данной сессии на любом этапе
  • Создание загрузочного флэш-накопителя или PXE-образа для подготовки целевых машин к развертыванию, а также создания мастер-образа.

 Удаленное развертывание

  • Одновременное развертывание машин по группам с использованием разных мастер-образов и пост-конфигурационных шаблонов
    • Циклические сессии
    • Сессии с авторизацией по идентификаторам
    • Сессии с авторизацией по MAC-адресам
  • Регулярное развертывание по расписанию.

Подготовка мастер-образа

  • Централизованное хранилище мастер-образов исключает возможность неавторизованного доступа
  • Создание мастер-образа с загрузочного носителя без установки ПО на целевой системе; поддержка контейнеров pVHD
  • Быстрый и наиболее рациональный метод актуализации мастер-образа через создание цепочки инкрементных обновлений
  • Пофайловый доступ к содержимому мастер-образов для быстрого извлечения информации.

 

Требования к системе

Системные требования

Сервер развертывания Windows 7 SP1/Server 2008R2 и более поздние версии Архитектура: 32/64-бита ОЗУ: 1 Гб Процессор: Intel Pentium или его аналог, с тактовой частотой 300 МГц Сетевая карта (NIC): 100 Мбит/с и выше Службы: на уровне сетевого экрана – открытые порты для протоколов TCP/UDP: от 2017 до N, где N зависит от максимального количества одновременно запущенных сессий; поддержка PXE. Целевые машины Процессор: Intel Pentium или его аналог, с тактовой частотой 300 МГц ОЗУ: не менее 1 Гб для загрузочного носителя на базе WinPE Сетевая карта (NIC): 100 Мбит/с и выше (рекомендуется поддержка PXE и Wake-on LAN). Утилита создания мастер-образа Windows 7 SP1/Server 2008R2 и более поздние версии Архитектура: 32/64-бита ОЗУ: 1 Гб Процессор: Intel Pentium или его аналог, с тактовой частотой 300 МГц Сетевая карта (NIC): 100 Мбит/с и выше Хранилище мастер-образов: локальные диск, сетевая папка, съемный носитель. Поддерживаемые файловые системы NTFS (v1.2, v3.0, v3.1) FAT16, FAT32 Linux Ext2FS, Ext3FS, Ext4FS, Swap Apple HFS+. Дополнительные требования Для установки и работы ПО в системе требуется наличие Visual Studio C++ 2010 Runtime Library (поставляется вместе с установочным пакетом).

На время установки потребуется дополнительное место на диске (до 1 Гб).

Информация по установке

Активация продукта:

  • После получения лицензионного ключа, для получения установочного файла, необходимо пройти регистрацию на сайте https://my.paragon-software.com/#/login. Если вы уже имеете аккаунт, достаточно пройти авторизацию.
  • В личном кабинете необходимо активировать серийный ключ, для этого используйте меню «активация продукта».
  • После ввода серийного номера, лицензия продукта будет доступна к загрузке.
  • Скачайте, запустите установочный файл и следуйте рекомендациям Мастера установки, перезагрузите машину.
  • При установке программы, мастер установки потребует ввод ключа продукта/серийного номера, которые необходимо взять в личном кабинете, либо в письме о покупке продукта.

    • Отзывы о товаре Deployment Manager 12 [PSG-1055-SEE] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    Paragon
    Тип товара
    Офисные приложения
    Описание

    Описание

    Deployment Manager — программный комплекс для организации одновременного централизованного развертывания операционных систем на неограниченном количестве компьютеров. Основными потребителями решения являются производители оборудования, ИТ-департаменты и образовательные учреждения.

    Основные функции развертывания

    • Подготовка мастер-образов как отдельных разделов, так и целых дисков с возможностью исключения ненужных файлов и папок
    • Консоль управления для централизованного запуска, управления и мониторинга сессий развертывания
    • Возможность запуска многоадресной сессии непосредственно с целевой машины. Другие машины могут подключаться к данной сессии на любом этапе
    • Создание загрузочного флэш-накопителя или PXE-образа для подготовки целевых машин к развертыванию, а также создания мастер-образа.

     Удаленное развертывание

    • Одновременное развертывание машин по группам с использованием разных мастер-образов и пост-конфигурационных шаблонов
      • Циклические сессии
      • Сессии с авторизацией по идентификаторам
      • Сессии с авторизацией по MAC-адресам
    • Регулярное развертывание по расписанию.

    Подготовка мастер-образа

    • Централизованное хранилище мастер-образов исключает возможность неавторизованного доступа
    • Создание мастер-образа с загрузочного носителя без установки ПО на целевой системе; поддержка контейнеров pVHD
    • Быстрый и наиболее рациональный метод актуализации мастер-образа через создание цепочки инкрементных обновлений
    • Пофайловый доступ к содержимому мастер-образов для быстрого извлечения информации.

     

    Требования к системе

    Системные требования

    Сервер развертывания Windows 7 SP1/Server 2008R2 и более поздние версии Архитектура: 32/64-бита ОЗУ: 1 Гб Процессор: Intel Pentium или его аналог, с тактовой частотой 300 МГц Сетевая карта (NIC): 100 Мбит/с и выше Службы: на уровне сетевого экрана – открытые порты для протоколов TCP/UDP: от 2017 до N, где N зависит от максимального количества одновременно запущенных сессий; поддержка PXE. Целевые машины Процессор: Intel Pentium или его аналог, с тактовой частотой 300 МГц ОЗУ: не менее 1 Гб для загрузочного носителя на базе WinPE Сетевая карта (NIC): 100 Мбит/с и выше (рекомендуется поддержка PXE и Wake-on LAN). Утилита создания мастер-образа Windows 7 SP1/Server 2008R2 и более поздние версии Архитектура: 32/64-бита ОЗУ: 1 Гб Процессор: Intel Pentium или его аналог, с тактовой частотой 300 МГц Сетевая карта (NIC): 100 Мбит/с и выше Хранилище мастер-образов: локальные диск, сетевая папка, съемный носитель. Поддерживаемые файловые системы NTFS (v1.2, v3.0, v3.1) FAT16, FAT32 Linux Ext2FS, Ext3FS, Ext4FS, Swap Apple HFS+. Дополнительные требования Для установки и работы ПО в системе требуется наличие Visual Studio C++ 2010 Runtime Library (поставляется вместе с установочным пакетом).

    На время установки потребуется дополнительное место на диске (до 1 Гб).

    Информация по установке

    Активация продукта:

  • После получения лицензионного ключа, для получения установочного файла, необходимо пройти регистрацию на сайте https://my.paragon-software.com/#/login. Если вы уже имеете аккаунт, достаточно пройти авторизацию.
  • В личном кабинете необходимо активировать серийный ключ, для этого используйте меню «активация продукта».
  • После ввода серийного номера, лицензия продукта будет доступна к загрузке.
  • Скачайте, запустите установочный файл и следуйте рекомендациям Мастера установки, перезагрузите машину.
  • При установке программы, мастер установки потребует ввод ключа продукта/серийного номера, которые необходимо взять в личном кабинете, либо в письме о покупке продукта.
    • Самовывоз
    Доставка
    Отзывы


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