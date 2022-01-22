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ПО Microsoft Office 365 Personal [QQ2-00004] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ПО Microsoft Office 365 Personal [QQ2-00004] (электронный ключ)

6 Отзывы
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ПО Microsoft Office 365 Personal [QQ2-00004] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные приложения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
4 910 руб.  6 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300182
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Характеристики

Бренд
Microsoft
Тип товара
Офисные приложения

Описание товара ПО Microsoft Office 365 Personal [QQ2-00004] (электронный ключ)

Описание

•Подписка на 12 месяцев •Для 1 пользователя •Полные и самые актуальные версии Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher(только ПК), Access (только ПК) •1 ТБ облачного хранилища OneDrive •Эксклюзивные обновления каждый месяц •60 минут Skype каждый месяц

Office 365 Персональный – годовая подписка, подходит для одного пользователя для использования приложений Office на всех устройствах. Office 365 Персональный включает полностью устанавливаемые первоклассные приложения Office с эксклюзивными новыми функциями, которые появляются каждый месяц. Вы всегда используете самое актуальное программное обеспечение и вам не надо думать о замене устаревших версий программ. Плюс, вы получаете 1ТБ в облачном хранилище OneDrive для мгновенного доступа к своим документам, фотографиям и видеозаписям.  Также вы получаете 60 бесплатных минут Skype каждый месяц для звонков на стационарные телефоны России.

 

Если вы ищете подписку не только для себя, то вам подойдет Office 365 Для дома. Office 365 Для дома - это оптимальное решение, которое дарит лучшие преимущества офисных приложений на всех устройствах для всей семьи.

Если вам нужна постоянная лицензия для одного устройства – ознакомьтесь с Office Для дома и учебы 2019.

Требования к системе

Системные требования:

  • Учетная запись Майкрософт
  • Доступ в Интернет
  • Windows 10 или macOS*
  • Процессор: 1,6 ГГц, 2-ядерный (ПК); Intel (Mac)
  • ОЗУ: 4 ГБ, 2 ГБ (32-разрядная версия)
  • Дисковое пространство: 4 ГБ (ПК); 10 ГБ, Mac OS Extended или APFS
  • пространство: 4 ГБ (ПК); 10 ГБ, Mac OS Extended или APFS
  • Экран: 1280 x 768 (ПК)/800 (Mac)

*Перейдите по ссылке: office.com/systemrequirements для получения информации о совместимости версий Windows 10 и macOS, а также других требуемых функциях.

Информация по установке

Для электронных ключей:

Для загрузки и активации продукта нажмите на  ссылку, прилагаемую к ключу, или введите ключ на сайте https://office.com/setup

К каждому ключу прилагается своя уникальная ссылка.

 

Войдите в систему, используя учетную запись Microsoft конечного пользователя (или создайте учетную запись при ее отсутствии).

Установите продукт на совместимые устройства.

 

ВАЖНО! Необходимо указывать данные учетной записи Microsoft конечного пользователя продукта.

Ключ привязывается к учетной записи и изменить привязку будет невозможно.

Отзывы о товаре ПО Microsoft Office 365 Personal [QQ2-00004] (электронный ключ)

22.01.2022
Максим

Достоинства:
Работает на всех моих устройствах. Прекрасная синхронизация между ними через Onedrive. По этой подписке идет 1 ТБ Onedrive.

Недостатки:
нет

Комментарий:
Управление происходит через учетную запись. Премиальные версии приложений доступны.
27.12.2021
Александр

Достоинства:
Описал в комментарии

Комментарий:
Все необходимые программы, доступная цена, постоянные обновления и добавление новых, интересных функций. За все время ни одного сбоя !
07.11.2021
Nikita

Достоинства:
лицензия
5 устройств
OneDrive

Недостатки:
нет

Комментарий:
классная вариация офиса для тех кому нужно пользоваться программами на разных устройств, данная подписка Вам предоставит целых 5 штук. Облачное хранилище OneDrive объемом 1 TB вообще супер. все документы, фото и видео можно хранить там и в любой момент получить к ним доступ! Рекомендую!!!
10.10.2021
Olga

Достоинства:
Много приложений

Недостатки:
нет

Комментарий:
Перешла с бессрочной версии на подписку 365 несколько лет назад. Да, бессрочная версия безусловно хороша тем, что не нужно ничего продлять каждый год. Подписка же привлекательна тем, что работать с приложениями офис возможно не только на 1 пк, но и на любом девайсе принципе в количестве до 5. Удобно открывать на телефоне файлы, которые хранятся на домашнем ПК. Еще одна бесплатная крута фишка то облако one drive, настроил себе синхронизацию на пк, вуаля, доступ к файлам и документам со смартфона в любом месте. В самих приложениях постоянно полются новые возможности, особенно в power point. В общем думаю подписка будет актуальна как для семьи, так и для людей, привыкших к удобству и работе вне офиса.
04.10.2021
Alla

Достоинства:
лицензия

Недостатки:
нет

Комментарий:
Отличный продукт, можно одновременно использовать на 5 различных устройствах, помимо этого полный набор приложений: Word, Excel, Power Point, Publisher, Access, Outlook. Премиальный контент, а также дополнительный функционал. А также 1 ТБ One Drive.
08.11.2020
Nikita

Достоинства:
5 устройств
OneDrive
Лицензия

Недостатки:
нету

Комментарий:
Приобрел офис и полностью доволен установил на все свои устройства офис, моноблок, ноутбук, планшет и телефон, все работает без нареканий, плюс 1Tb облачного хранилища OneDrive, почта Outlook очень крутая и защищенная, 60 минут Skype каждый месяц



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Характеристики
Бренд
Microsoft
Тип товара
Офисные приложения
Описание

Описание

•Подписка на 12 месяцев •Для 1 пользователя •Полные и самые актуальные версии Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher(только ПК), Access (только ПК) •1 ТБ облачного хранилища OneDrive •Эксклюзивные обновления каждый месяц •60 минут Skype каждый месяц

Office 365 Персональный – годовая подписка, подходит для одного пользователя для использования приложений Office на всех устройствах. Office 365 Персональный включает полностью устанавливаемые первоклассные приложения Office с эксклюзивными новыми функциями, которые появляются каждый месяц. Вы всегда используете самое актуальное программное обеспечение и вам не надо думать о замене устаревших версий программ. Плюс, вы получаете 1ТБ в облачном хранилище OneDrive для мгновенного доступа к своим документам, фотографиям и видеозаписям.  Также вы получаете 60 бесплатных минут Skype каждый месяц для звонков на стационарные телефоны России.

 

Если вы ищете подписку не только для себя, то вам подойдет Office 365 Для дома. Office 365 Для дома - это оптимальное решение, которое дарит лучшие преимущества офисных приложений на всех устройствах для всей семьи.

Если вам нужна постоянная лицензия для одного устройства – ознакомьтесь с Office Для дома и учебы 2019.

Требования к системе

Системные требования:

  • Учетная запись Майкрософт
  • Доступ в Интернет
  • Windows 10 или macOS*
  • Процессор: 1,6 ГГц, 2-ядерный (ПК); Intel (Mac)
  • ОЗУ: 4 ГБ, 2 ГБ (32-разрядная версия)
  • Дисковое пространство: 4 ГБ (ПК); 10 ГБ, Mac OS Extended или APFS
  • пространство: 4 ГБ (ПК); 10 ГБ, Mac OS Extended или APFS
  • Экран: 1280 x 768 (ПК)/800 (Mac)

*Перейдите по ссылке: office.com/systemrequirements для получения информации о совместимости версий Windows 10 и macOS, а также других требуемых функциях.

Информация по установке

Для электронных ключей:

Для загрузки и активации продукта нажмите на  ссылку, прилагаемую к ключу, или введите ключ на сайте https://office.com/setup

К каждому ключу прилагается своя уникальная ссылка.

 

Войдите в систему, используя учетную запись Microsoft конечного пользователя (или создайте учетную запись при ее отсутствии).

Установите продукт на совместимые устройства.

 

ВАЖНО! Необходимо указывать данные учетной записи Microsoft конечного пользователя продукта.

Ключ привязывается к учетной записи и изменить привязку будет невозможно.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
22.01.2022
Максим

Достоинства:
Работает на всех моих устройствах. Прекрасная синхронизация между ними через Onedrive. По этой подписке идет 1 ТБ Onedrive.

Недостатки:
нет

Комментарий:
Управление происходит через учетную запись. Премиальные версии приложений доступны.
27.12.2021
Александр

Достоинства:
Описал в комментарии

Комментарий:
Все необходимые программы, доступная цена, постоянные обновления и добавление новых, интересных функций. За все время ни одного сбоя !
07.11.2021
Nikita

Достоинства:
лицензия
5 устройств
OneDrive

Недостатки:
нет

Комментарий:
классная вариация офиса для тех кому нужно пользоваться программами на разных устройств, данная подписка Вам предоставит целых 5 штук. Облачное хранилище OneDrive объемом 1 TB вообще супер. все документы, фото и видео можно хранить там и в любой момент получить к ним доступ! Рекомендую!!!
10.10.2021
Olga

Достоинства:
Много приложений

Недостатки:
нет

Комментарий:
Перешла с бессрочной версии на подписку 365 несколько лет назад. Да, бессрочная версия безусловно хороша тем, что не нужно ничего продлять каждый год. Подписка же привлекательна тем, что работать с приложениями офис возможно не только на 1 пк, но и на любом девайсе принципе в количестве до 5. Удобно открывать на телефоне файлы, которые хранятся на домашнем ПК. Еще одна бесплатная крута фишка то облако one drive, настроил себе синхронизацию на пк, вуаля, доступ к файлам и документам со смартфона в любом месте. В самих приложениях постоянно полются новые возможности, особенно в power point. В общем думаю подписка будет актуальна как для семьи, так и для людей, привыкших к удобству и работе вне офиса.
04.10.2021
Alla

Достоинства:
лицензия

Недостатки:
нет

Комментарий:
Отличный продукт, можно одновременно использовать на 5 различных устройствах, помимо этого полный набор приложений: Word, Excel, Power Point, Publisher, Access, Outlook. Премиальный контент, а также дополнительный функционал. А также 1 ТБ One Drive.
08.11.2020
Nikita

Достоинства:
5 устройств
OneDrive
Лицензия

Недостатки:
нету

Комментарий:
Приобрел офис и полностью доволен установил на все свои устройства офис, моноблок, ноутбук, планшет и телефон, все работает без нареканий, плюс 1Tb облачного хранилища OneDrive, почта Outlook очень крутая и защищенная, 60 минут Skype каждый месяц


ПО Microsoft Office 365 Personal [QQ2-00004] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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