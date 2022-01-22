ПО Microsoft Office 365 Personal [QQ2-00004] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара ПО Microsoft Office 365 Personal [QQ2-00004] (электронный ключ)
Описание•Подписка на 12 месяцев •Для 1 пользователя •Полные и самые актуальные версии Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher(только ПК), Access (только ПК) •1 ТБ облачного хранилища OneDrive •Эксклюзивные обновления каждый месяц •60 минут Skype каждый месяц
Office 365 Персональный – годовая подписка, подходит для одного пользователя для использования приложений Office на всех устройствах. Office 365 Персональный включает полностью устанавливаемые первоклассные приложения Office с эксклюзивными новыми функциями, которые появляются каждый месяц. Вы всегда используете самое актуальное программное обеспечение и вам не надо думать о замене устаревших версий программ. Плюс, вы получаете 1ТБ в облачном хранилище OneDrive для мгновенного доступа к своим документам, фотографиям и видеозаписям. Также вы получаете 60 бесплатных минут Skype каждый месяц для звонков на стационарные телефоны России.
Если вы ищете подписку не только для себя, то вам подойдет Office 365 Для дома. Office 365 Для дома - это оптимальное решение, которое дарит лучшие преимущества офисных приложений на всех устройствах для всей семьи.
Если вам нужна постоянная лицензия для одного устройства – ознакомьтесь с Office Для дома и учебы 2019.
Требования к системе
Системные требования:
- Учетная запись Майкрософт
- Доступ в Интернет
- Windows 10 или macOS*
- Процессор: 1,6 ГГц, 2-ядерный (ПК); Intel (Mac)
- ОЗУ: 4 ГБ, 2 ГБ (32-разрядная версия)
- Дисковое пространство: 4 ГБ (ПК); 10 ГБ, Mac OS Extended или APFS
- пространство: 4 ГБ (ПК); 10 ГБ, Mac OS Extended или APFS
- Экран: 1280 x 768 (ПК)/800 (Mac)
*Перейдите по ссылке: office.com/systemrequirements для получения информации о совместимости версий Windows 10 и macOS, а также других требуемых функциях.
Информация по установке
Для электронных ключей:
Для загрузки и активации продукта нажмите на ссылку, прилагаемую к ключу, или введите ключ на сайте https://office.com/setup
К каждому ключу прилагается своя уникальная ссылка.
Войдите в систему, используя учетную запись Microsoft конечного пользователя (или создайте учетную запись при ее отсутствии).
Установите продукт на совместимые устройства.
ВАЖНО! Необходимо указывать данные учетной записи Microsoft конечного пользователя продукта.
Ключ привязывается к учетной записи и изменить привязку будет невозможно.
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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Описание•Подписка на 12 месяцев •Для 1 пользователя •Полные и самые актуальные версии Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher(только ПК), Access (только ПК) •1 ТБ облачного хранилища OneDrive •Эксклюзивные обновления каждый месяц •60 минут Skype каждый месяц
Office 365 Персональный – годовая подписка, подходит для одного пользователя для использования приложений Office на всех устройствах. Office 365 Персональный включает полностью устанавливаемые первоклассные приложения Office с эксклюзивными новыми функциями, которые появляются каждый месяц. Вы всегда используете самое актуальное программное обеспечение и вам не надо думать о замене устаревших версий программ. Плюс, вы получаете 1ТБ в облачном хранилище OneDrive для мгновенного доступа к своим документам, фотографиям и видеозаписям. Также вы получаете 60 бесплатных минут Skype каждый месяц для звонков на стационарные телефоны России.
Если вы ищете подписку не только для себя, то вам подойдет Office 365 Для дома. Office 365 Для дома - это оптимальное решение, которое дарит лучшие преимущества офисных приложений на всех устройствах для всей семьи.
Если вам нужна постоянная лицензия для одного устройства – ознакомьтесь с Office Для дома и учебы 2019.
Требования к системе
Системные требования:
- Учетная запись Майкрософт
- Доступ в Интернет
- Windows 10 или macOS*
- Процессор: 1,6 ГГц, 2-ядерный (ПК); Intel (Mac)
- ОЗУ: 4 ГБ, 2 ГБ (32-разрядная версия)
- Дисковое пространство: 4 ГБ (ПК); 10 ГБ, Mac OS Extended или APFS
- пространство: 4 ГБ (ПК); 10 ГБ, Mac OS Extended или APFS
- Экран: 1280 x 768 (ПК)/800 (Mac)
*Перейдите по ссылке: office.com/systemrequirements для получения информации о совместимости версий Windows 10 и macOS, а также других требуемых функциях.
Информация по установке
Для электронных ключей:
Для загрузки и активации продукта нажмите на ссылку, прилагаемую к ключу, или введите ключ на сайте https://office.com/setup
К каждому ключу прилагается своя уникальная ссылка.
Войдите в систему, используя учетную запись Microsoft конечного пользователя (или создайте учетную запись при ее отсутствии).
Установите продукт на совместимые устройства.
ВАЖНО! Необходимо указывать данные учетной записи Microsoft конечного пользователя продукта.
Ключ привязывается к учетной записи и изменить привязку будет невозможно.
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
Достоинства:
Работает на всех моих устройствах. Прекрасная синхронизация между ними через Onedrive. По этой подписке идет 1 ТБ Onedrive.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Управление происходит через учетную запись. Премиальные версии приложений доступны.
Достоинства:
Описал в комментарии
Комментарий:
Все необходимые программы, доступная цена, постоянные обновления и добавление новых, интересных функций. За все время ни одного сбоя !
Достоинства:
лицензия
5 устройств
OneDrive
Недостатки:
нет
Комментарий:
классная вариация офиса для тех кому нужно пользоваться программами на разных устройств, данная подписка Вам предоставит целых 5 штук. Облачное хранилище OneDrive объемом 1 TB вообще супер. все документы, фото и видео можно хранить там и в любой момент получить к ним доступ! Рекомендую!!!
Достоинства:
Много приложений
Недостатки:
нет
Комментарий:
Перешла с бессрочной версии на подписку 365 несколько лет назад. Да, бессрочная версия безусловно хороша тем, что не нужно ничего продлять каждый год. Подписка же привлекательна тем, что работать с приложениями офис возможно не только на 1 пк, но и на любом девайсе принципе в количестве до 5. Удобно открывать на телефоне файлы, которые хранятся на домашнем ПК. Еще одна бесплатная крута фишка то облако one drive, настроил себе синхронизацию на пк, вуаля, доступ к файлам и документам со смартфона в любом месте. В самих приложениях постоянно полются новые возможности, особенно в power point. В общем думаю подписка будет актуальна как для семьи, так и для людей, привыкших к удобству и работе вне офиса.
Достоинства:
лицензия
Недостатки:
нет
Комментарий:
Отличный продукт, можно одновременно использовать на 5 различных устройствах, помимо этого полный набор приложений: Word, Excel, Power Point, Publisher, Access, Outlook. Премиальный контент, а также дополнительный функционал. А также 1 ТБ One Drive.
Достоинства:
5 устройств
OneDrive
Лицензия
Недостатки:
нету
Комментарий:
Приобрел офис и полностью доволен установил на все свои устройства офис, моноблок, ноутбук, планшет и телефон, все работает без нареканий, плюс 1Tb облачного хранилища OneDrive, почта Outlook очень крутая и защищенная, 60 минут Skype каждый месяц
Отзывы о товаре ПО Microsoft Office 365 Personal [QQ2-00004] (электронный ключ)
Достоинства:
Работает на всех моих устройствах. Прекрасная синхронизация между ними через Onedrive. По этой подписке идет 1 ТБ Onedrive.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Управление происходит через учетную запись. Премиальные версии приложений доступны.
Достоинства:
Описал в комментарии
Комментарий:
Все необходимые программы, доступная цена, постоянные обновления и добавление новых, интересных функций. За все время ни одного сбоя !
Достоинства:
лицензия
5 устройств
OneDrive
Недостатки:
нет
Комментарий:
классная вариация офиса для тех кому нужно пользоваться программами на разных устройств, данная подписка Вам предоставит целых 5 штук. Облачное хранилище OneDrive объемом 1 TB вообще супер. все документы, фото и видео можно хранить там и в любой момент получить к ним доступ! Рекомендую!!!
Достоинства:
Много приложений
Недостатки:
нет
Комментарий:
Перешла с бессрочной версии на подписку 365 несколько лет назад. Да, бессрочная версия безусловно хороша тем, что не нужно ничего продлять каждый год. Подписка же привлекательна тем, что работать с приложениями офис возможно не только на 1 пк, но и на любом девайсе принципе в количестве до 5. Удобно открывать на телефоне файлы, которые хранятся на домашнем ПК. Еще одна бесплатная крута фишка то облако one drive, настроил себе синхронизацию на пк, вуаля, доступ к файлам и документам со смартфона в любом месте. В самих приложениях постоянно полются новые возможности, особенно в power point. В общем думаю подписка будет актуальна как для семьи, так и для людей, привыкших к удобству и работе вне офиса.
Достоинства:
лицензия
Недостатки:
нет
Комментарий:
Отличный продукт, можно одновременно использовать на 5 различных устройствах, помимо этого полный набор приложений: Word, Excel, Power Point, Publisher, Access, Outlook. Премиальный контент, а также дополнительный функционал. А также 1 ТБ One Drive.
Достоинства:
5 устройств
OneDrive
Лицензия
Недостатки:
нету
Комментарий:
Приобрел офис и полностью доволен установил на все свои устройства офис, моноблок, ноутбук, планшет и телефон, все работает без нареканий, плюс 1Tb облачного хранилища OneDrive, почта Outlook очень крутая и защищенная, 60 минут Skype каждый месяц