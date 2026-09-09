Самое полезное для Андроид [SO-31] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Самое полезное для Андроид [SO-31] (электронный ключ)
Описание
В набор входят 4 наиболее полезных приложения для вашего устройства:
- Пароль на приложения для Android
- Экономия батареи для Android
- Очистка оперативной памяти для Android
- Диспетчер задач для Android
Пароль на приложения для Android
Приложение обеспечит простую и надежную защиту приватной информации. Можно ограничивать доступ только к некоторым файлам и приложениям или закрыть сразу все данные: изменение системных настроек, личные видео и фото, контакты вашего устройства, письма электронной почты и SMS, приватные страницы в соц. сетях.
При помощи графического ключа или пароля Вы закрываете всю информацию, которую необходимо заблокировать. А насколько доступны будут приложения и файлы, вы выбираете сами.
Перед обычной блокировкой вы выигрываете за счет удобства в использовании. С помощью программы блокируются все данные, приложения, фото и многое другое, нужно лишь ввести специальные пароли для доступа (блокировки/разблокировки устройства) и можно не бояться за свой телефон.
Приложение, кроме ввода паролей и графического ключа может:
- Создать «черный список» входящих и исходящих звонков.
- Автоматически блокировать/разблокировать в определенное время.
- Всегда запрашивать пароль при запуске приложений.
- При введении кода генерировать случайное расположение клавиш.
Данное приложение закрыть и/или удалить можно только с помощью дополнительного запроса и введения пароля, диспетчерами задач это сделать невозможно.
Экономия батареи для Android
С данным приложением жизнь устройств увеличивается за счет долгой работы аккумулятора. Настройте несколько режимов экономии и выбирайте необходимый именно сейчас. Если разряжается батарея – Вы просто включаете приложение и экономите энергию.
Программа имеет три режима сбережения энергии, в зависимости от внешних условий. Это делает удобным контроль над продолжительностью работы батареи. Если зарядка почти на нуле – «экстренный» режим экономии приложения поддержит работу вашего устройства еще несколько необходимых часов.
«Спящий» режим обеспечит оптимальные настройки устройства в ночное время суток. Это снижение уровня вибрации, минимизация подсветки и звука, выключение активных функций.
Пользовательский» режим гарантирует максимально возможный уровень экономии энергии при заданных личных настройках, которые выбираете вы.
Приложение порадует полезными дополнительными опциями, помимо главной функции энергосбережения:
- отображение статистики о состоянии батареи;
- видимый процесс зарядки;
- показывает тип аккумулятора.
Очистка оперативной памяти для Android
Даже если приложение запущено не полностью, программа ускорит ваш телефон простым нажатием кнопки. Это становится простым и доступным после добавления виджета программы в панель быстрого доступа. Теперь в один клик оптимизируйте систему, перераспределив ресурсы.
В таком режиме работы выявляются все тормозящие процессы, они либо перезапускаются, либо закрываются. Все ранее неиспользованные ресурсы активируются и начинают работать в полную силу. Вместе с программой-ускорителем можно просто, безопасно и быстро оптимизировать систему.
Приложение автоматически начинает свою работу при включении телефона, тестирует ресурсы системы и фоновые процессы. В случае форс-мажора с процессами происходит «заморозка», а не закрывание. При нерациональном расходе ресурсов памяти программа перераспределяет их наилучшим образом. Приложение имеет свой собственный диспетчер задач, с помощью которого производится контроль и ручное управление всеми запущенными процессами.
Диспетчер задач для Android
Полноценный контроль любого устройства осуществляется умным диспетчером задач. Вы можете осуществлять управление всеми установленными приложениями Вашего телефона или планшета. Вместе с программой контроль и обслуживание активных процессов становится простым и надежным.
В одно касание кнопки программа заморозит и/или закроет любое указанное вами приложение с целью экономии системных ресурсов. Вы мониторите и контролируете даже скрытые и системные процессы на вашем устройстве. Диспетчер задач тестирует, переключает, перезагружает или закрывает все активные задачи.
Если телефону не хватает памяти – это тоже решается с помощью данной программы. Команда SD запускает возможность сохранения и перемещения приложений на карту памяти SD. Ваш телефон быстро ускорится с помощью активации кнопки «System SpeedUp». Теперь Менеджер задач в автоматическом режиме просканирует все запущенные процессы, остановит или перезапустит проблемные, освобождая память и системные ресурсы устройства.
Требования к системе
Требуется поддержка операционной системы Android 2.x и выше.
Информация по установке
Ссылка на дистрибутив Диспетчер задач для Android: скачать
Ссылка на дистрибутив Очистка оперативной памяти для Android: скачать
Ссылка на дистрибутив Экономия батареи для Android: скачать
Ссылка на дистрибутив Пароль на приложения для Android: скачать
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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Описание
В набор входят 4 наиболее полезных приложения для вашего устройства:
- Пароль на приложения для Android
- Экономия батареи для Android
- Очистка оперативной памяти для Android
- Диспетчер задач для Android
Пароль на приложения для Android
Приложение обеспечит простую и надежную защиту приватной информации. Можно ограничивать доступ только к некоторым файлам и приложениям или закрыть сразу все данные: изменение системных настроек, личные видео и фото, контакты вашего устройства, письма электронной почты и SMS, приватные страницы в соц. сетях.
При помощи графического ключа или пароля Вы закрываете всю информацию, которую необходимо заблокировать. А насколько доступны будут приложения и файлы, вы выбираете сами.
Перед обычной блокировкой вы выигрываете за счет удобства в использовании. С помощью программы блокируются все данные, приложения, фото и многое другое, нужно лишь ввести специальные пароли для доступа (блокировки/разблокировки устройства) и можно не бояться за свой телефон.
Приложение, кроме ввода паролей и графического ключа может:
- Создать «черный список» входящих и исходящих звонков.
- Автоматически блокировать/разблокировать в определенное время.
- Всегда запрашивать пароль при запуске приложений.
- При введении кода генерировать случайное расположение клавиш.
Данное приложение закрыть и/или удалить можно только с помощью дополнительного запроса и введения пароля, диспетчерами задач это сделать невозможно.
Экономия батареи для Android
С данным приложением жизнь устройств увеличивается за счет долгой работы аккумулятора. Настройте несколько режимов экономии и выбирайте необходимый именно сейчас. Если разряжается батарея – Вы просто включаете приложение и экономите энергию.
Программа имеет три режима сбережения энергии, в зависимости от внешних условий. Это делает удобным контроль над продолжительностью работы батареи. Если зарядка почти на нуле – «экстренный» режим экономии приложения поддержит работу вашего устройства еще несколько необходимых часов.
«Спящий» режим обеспечит оптимальные настройки устройства в ночное время суток. Это снижение уровня вибрации, минимизация подсветки и звука, выключение активных функций.
Пользовательский» режим гарантирует максимально возможный уровень экономии энергии при заданных личных настройках, которые выбираете вы.
Приложение порадует полезными дополнительными опциями, помимо главной функции энергосбережения:
- отображение статистики о состоянии батареи;
- видимый процесс зарядки;
- показывает тип аккумулятора.
Очистка оперативной памяти для Android
Даже если приложение запущено не полностью, программа ускорит ваш телефон простым нажатием кнопки. Это становится простым и доступным после добавления виджета программы в панель быстрого доступа. Теперь в один клик оптимизируйте систему, перераспределив ресурсы.
В таком режиме работы выявляются все тормозящие процессы, они либо перезапускаются, либо закрываются. Все ранее неиспользованные ресурсы активируются и начинают работать в полную силу. Вместе с программой-ускорителем можно просто, безопасно и быстро оптимизировать систему.
Приложение автоматически начинает свою работу при включении телефона, тестирует ресурсы системы и фоновые процессы. В случае форс-мажора с процессами происходит «заморозка», а не закрывание. При нерациональном расходе ресурсов памяти программа перераспределяет их наилучшим образом. Приложение имеет свой собственный диспетчер задач, с помощью которого производится контроль и ручное управление всеми запущенными процессами.
Диспетчер задач для Android
Полноценный контроль любого устройства осуществляется умным диспетчером задач. Вы можете осуществлять управление всеми установленными приложениями Вашего телефона или планшета. Вместе с программой контроль и обслуживание активных процессов становится простым и надежным.
В одно касание кнопки программа заморозит и/или закроет любое указанное вами приложение с целью экономии системных ресурсов. Вы мониторите и контролируете даже скрытые и системные процессы на вашем устройстве. Диспетчер задач тестирует, переключает, перезагружает или закрывает все активные задачи.
Если телефону не хватает памяти – это тоже решается с помощью данной программы. Команда SD запускает возможность сохранения и перемещения приложений на карту памяти SD. Ваш телефон быстро ускорится с помощью активации кнопки «System SpeedUp». Теперь Менеджер задач в автоматическом режиме просканирует все запущенные процессы, остановит или перезапустит проблемные, освобождая память и системные ресурсы устройства.
Требования к системе
Требуется поддержка операционной системы Android 2.x и выше.
Информация по установке
Ссылка на дистрибутив Диспетчер задач для Android: скачать
Ссылка на дистрибутив Очистка оперативной памяти для Android: скачать
Ссылка на дистрибутив Экономия батареи для Android: скачать
Ссылка на дистрибутив Пароль на приложения для Android: скачать
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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