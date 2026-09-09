Описание товара Женский календарь для Андроид [SO-m2] (электронный ключ)

Описание

Легкий и приятный интерфейс программы, красочно иллюстрирует вам все дни цикла, помечая каждый из них определенным цветом. «Женский календарь» - это неоспоримый помощник для каждой женщины, а мобильная версия станет просто не заменимой для активных и деловых представительниц прекрасного пола.

«Женский календарь» включает в себя функции органайзера, он позволит вам вести заметки, напомнит о наиболее важных событиях, которые происходят с вашим телом, подскажет о наиболее важных днях, когда измерить базальную температуру, вес тела или принять витамины. Для каждого отдельного дня вы сможете оставлять свои комментарии и затем, просмотреть их в общем списке не боясь что-либо пропустить.

С помощью данной программы вы сможете использовать метод натуральной контрацепции. Будут показаны дни с повышенной вероятностью зачатия, дни овуляции и месячных в виде цветного календаря.

Требования к системе

Информация по установке

Требуется версия Android 3.0 или более поздняя.Ссылка на дистрибутив Женский календарь.