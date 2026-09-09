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Женский календарь для Андроид [SO-m2] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Женский календарь для Андроид [SO-m2] (электронный ключ)

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Женский календарь для Андроид [SO-m2] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Программы для Андроид
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
480 руб.  670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300046
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
SoftOrbits
Тип товара
Программы для Андроид

Описание товара Женский календарь для Андроид [SO-m2] (электронный ключ)

Описание

Легкий и приятный интерфейс программы, красочно иллюстрирует вам все дни цикла, помечая каждый из них определенным цветом. «Женский календарь» - это неоспоримый помощник для каждой женщины, а мобильная версия станет просто не заменимой для активных и деловых представительниц прекрасного пола.

«Женский календарь» включает в себя функции органайзера, он позволит вам вести заметки, напомнит о наиболее важных событиях, которые происходят с вашим телом, подскажет о наиболее важных днях, когда измерить базальную температуру, вес тела или принять витамины. Для каждого отдельного дня вы сможете оставлять свои комментарии и затем, просмотреть их в общем списке не боясь что-либо пропустить.

С помощью данной программы вы сможете использовать метод натуральной контрацепции. Будут показаны дни с повышенной вероятностью зачатия, дни овуляции и месячных в виде цветного календаря.

Требования к системе

Требуется версия Android 3.0 или более поздняя.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив Женский календарь.

Отзывы о товаре Женский календарь для Андроид [SO-m2] (электронный ключ)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SoftOrbits
Тип товара
Программы для Андроид
Описание

Описание

Легкий и приятный интерфейс программы, красочно иллюстрирует вам все дни цикла, помечая каждый из них определенным цветом. «Женский календарь» - это неоспоримый помощник для каждой женщины, а мобильная версия станет просто не заменимой для активных и деловых представительниц прекрасного пола.

«Женский календарь» включает в себя функции органайзера, он позволит вам вести заметки, напомнит о наиболее важных событиях, которые происходят с вашим телом, подскажет о наиболее важных днях, когда измерить базальную температуру, вес тела или принять витамины. Для каждого отдельного дня вы сможете оставлять свои комментарии и затем, просмотреть их в общем списке не боясь что-либо пропустить.

С помощью данной программы вы сможете использовать метод натуральной контрацепции. Будут показаны дни с повышенной вероятностью зачатия, дни овуляции и месячных в виде цветного календаря.

Требования к системе

Требуется версия Android 3.0 или более поздняя.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив Женский календарь.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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