Женский календарь для Андроид [SO-m2] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Женский календарь для Андроид [SO-m2] (электронный ключ)
Описание
Легкий и приятный интерфейс программы, красочно иллюстрирует вам все дни цикла, помечая каждый из них определенным цветом. «Женский календарь» - это неоспоримый помощник для каждой женщины, а мобильная версия станет просто не заменимой для активных и деловых представительниц прекрасного пола.
«Женский календарь» включает в себя функции органайзера, он позволит вам вести заметки, напомнит о наиболее важных событиях, которые происходят с вашим телом, подскажет о наиболее важных днях, когда измерить базальную температуру, вес тела или принять витамины. Для каждого отдельного дня вы сможете оставлять свои комментарии и затем, просмотреть их в общем списке не боясь что-либо пропустить.
С помощью данной программы вы сможете использовать метод натуральной контрацепции. Будут показаны дни с повышенной вероятностью зачатия, дни овуляции и месячных в виде цветного календаря.
Требования к системеТребуется версия Android 3.0 или более поздняя.
Информация по установкеСсылка на дистрибутив Женский календарь.
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Описание
Легкий и приятный интерфейс программы, красочно иллюстрирует вам все дни цикла, помечая каждый из них определенным цветом. «Женский календарь» - это неоспоримый помощник для каждой женщины, а мобильная версия станет просто не заменимой для активных и деловых представительниц прекрасного пола.
«Женский календарь» включает в себя функции органайзера, он позволит вам вести заметки, напомнит о наиболее важных событиях, которые происходят с вашим телом, подскажет о наиболее важных днях, когда измерить базальную температуру, вес тела или принять витамины. Для каждого отдельного дня вы сможете оставлять свои комментарии и затем, просмотреть их в общем списке не боясь что-либо пропустить.
С помощью данной программы вы сможете использовать метод натуральной контрацепции. Будут показаны дни с повышенной вероятностью зачатия, дни овуляции и месячных в виде цветного календаря.
Требования к системеТребуется версия Android 3.0 или более поздняя.
Информация по установкеСсылка на дистрибутив Женский календарь.
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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