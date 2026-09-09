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Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Общее количество розеток
3
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 295872
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Описание товара Сетевой фильтр Zis Pilot 3G 5м, (3 розетки) черный
Сетевой фильтр Pilot 3G обеспечивает защиту от импульсной и вч-помехи, содержит розетки формата GP (Gadget Parking) и два разъема USB для зарядки гаджетов. Оригинальная форма корпуса позволяет компактно расположить сетевой фильтр на столе и подключить все приборы и гаджеты, необходимые для работы. Три розетки формата Gadget Parking позволяют подключить к изделию с 6 изделий с плоскими вилками. Два USB разъема позволяют быстро заряжать как гаджеты американского бренда, так и все остальные. Сетевой фильтр Pilot 3G снабжен защитой от перегрузки, тока короткого замыкания и защитой от критического повышения температуры внутри корпуса. Корпус выполнен из прочного трудногорючего пластика, контактные шины выполнены из специального металла, обеспечивающего плотный контакт с вилкой. Сетевой фильтр Pilot 3G отвечает всем требованиям российских стандартов в области электромагнитной совместимости и безопасности. Компактный корпус не загромождает пространство, поэтому он может располагаться на столе для подключения необходимой для работы техники и держать ВСЕ ПОД РУКОЙ.
Сетевой фильтр Pilot 3G обеспечивает защиту от импульсной и вч-помехи, содержит розетки формата GP (Gadget Parking) и два разъема USB для зарядки гаджетов. Оригинальная форма корпуса позволяет компактно расположить сетевой фильтр на столе и подключить все приборы и гаджеты, необходимые для работы. Три розетки формата Gadget Parking позволяют подключить к изделию с 6 изделий с плоскими вилками. Два USB разъема позволяют быстро заряжать как гаджеты американского бренда, так и все остальные. Сетевой фильтр Pilot 3G снабжен защитой от перегрузки, тока короткого замыкания и защитой от критического повышения температуры внутри корпуса. Корпус выполнен из прочного трудногорючего пластика, контактные шины выполнены из специального металла, обеспечивающего плотный контакт с вилкой. Сетевой фильтр Pilot 3G отвечает всем требованиям российских стандартов в области электромагнитной совместимости и безопасности. Компактный корпус не загромождает пространство, поэтому он может располагаться на столе для подключения необходимой для работы техники и держать ВСЕ ПОД РУКОЙ.
Сетевой фильтр Zis Pilot 3G 5м, (3 розетки) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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