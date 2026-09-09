Осветитель студийный Falcon Eyes Studio LED COB75 BW светодиодный
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Характеристики
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, пульт ДУ, кабель питания, защитный колпак, документация
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
75
Световой поток, Лм
5400
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5600К
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 294635
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, пульт ДУ, кабель питания, защитный колпак, документация
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
75
Световой поток, Лм
5400
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5600К
Габаритные размеры, см
22х22х13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х17
Вес, кг.
1.9
Описание товара Осветитель студийный Falcon Eyes Studio LED COB75 BW светодиодный
Видеообзор на Осветитель студийный Falcon Eyes Studio LED COB75 BW светодиодный
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
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Бренд
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, пульт ДУ, кабель питания, защитный колпак, документация
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
75
Световой поток, Лм
5400
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5600К
Габаритные размеры, см
22х22х13
Страна производитель
Китай
Видеообзор на Осветитель студийный Falcon Eyes Studio LED COB75 BW светодиодный
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
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