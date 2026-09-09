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Осветитель студийный Falcon Eyes Studio LED COB75 BW светодиодный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осветитель студийный Falcon Eyes Studio LED COB75 BW светодиодный

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Осветитель студийный Falcon Eyes Studio LED COB75 BW светодиодный - фото 1
Осветитель студийный Falcon Eyes Studio LED COB75 BW светодиодный - фото 2
Осветитель студийный Falcon Eyes Studio LED COB75 BW светодиодный - фото 3
Осветитель студийный Falcon Eyes Studio LED COB75 BW светодиодный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, пульт ДУ, кабель питания, защитный колпак, документация
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
75
Световой поток, Лм
5400
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5600К
  • Осветитель студийный Falcon Eyes Studio LED COB75 BW светодиодный - фото 1
  • Осветитель студийный Falcon Eyes Studio LED COB75 BW светодиодный - фото 2
  • Осветитель студийный Falcon Eyes Studio LED COB75 BW светодиодный - фото 3
  • Осветитель студийный Falcon Eyes Studio LED COB75 BW светодиодный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294635
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, пульт ДУ, кабель питания, защитный колпак, документация
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
75
Световой поток, Лм
5400
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5600К
Габаритные размеры, см
22х22х13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х17
Вес, кг.
1.9

Описание товара Осветитель студийный Falcon Eyes Studio LED COB75 BW светодиодный

Видеообзор на Осветитель студийный Falcon Eyes Studio LED COB75 BW светодиодный

Видеообзор Осветитель студийный Falcon Eyes Studio LED COB75 BW светодиодный
 



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель студийный Falcon Eyes Studio LED COB75 BW светодиодный




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, пульт ДУ, кабель питания, защитный колпак, документация
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
75
Световой поток, Лм
5400
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5600К
Габаритные размеры, см
22х22х13
Страна производитель
Китай
Описание

Видеообзор на Осветитель студийный Falcon Eyes Studio LED COB75 BW светодиодный

Видеообзор Осветитель студийный Falcon Eyes Studio LED COB75 BW светодиодный
 


Теги товара: светодиодные led
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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