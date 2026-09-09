Душевая система Dorff Comfort D0708000BL
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
20 см
Диаметр ручного душа, мм
10 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%16 290 руб. 17 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 294205
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
20 см
Диаметр ручного душа, мм
10 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Функция Тропический дождь
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
экономия воды, регулировка по высоте
Размеры в упаковке, м
1.02х0.36х0.09
Вес, кг.
2.2
Описание товара Душевая система Dorff Comfort D0708000BL
Душевая система DORFF из коллекции Comfort - это стильное и функциональное решение, которое доступно каждому. Мы позаботились о том, чтобы удовольствие от использования верхнего душа стало доступно всем, и при этом предусмотрели удобные дополнительные функции. Хороший хозяин оценит стильную черную цветовую гамму, удобные ручные и верхние души, шланги с защитой от перекручивания и стойки с возможностью регулировки по высоте.
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Бренд
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
20 см
Диаметр ручного душа, мм
10 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Функция Тропический дождь
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Особенности
экономия воды, регулировка по высоте
Душевая система DORFF из коллекции Comfort - это стильное и функциональное решение, которое доступно каждому. Мы позаботились о том, чтобы удовольствие от использования верхнего душа стало доступно всем, и при этом предусмотрели удобные дополнительные функции. Хороший хозяин оценит стильную черную цветовую гамму, удобные ручные и верхние души, шланги с защитой от перекручивания и стойки с возможностью регулировки по высоте.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
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