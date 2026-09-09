Душевая система Dorff Prime D0740000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
белый, хром
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
20 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
5
Наличие полочки
да
Смеситель с термостатом
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%17 590 руб. 18 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 294204
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая система
Цвет
белый, хром
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
20 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
5
Наличие полочки
да
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
верхняя лейка с изменяемым углом, регулировка. по высоте
Размеры в упаковке, см
37х10х10
Вес, кг.
3
Описание товара Душевая система Dorff Prime D0740000
Душевая система Prime - не продукт для избранных. Мы позаботились о том, чтобы удовольствие от использования верхнего душа стало доступно всем, и при этом предусмотрели удобные дополнительные функции. Ручной душ с возможностью выбора режима, шланг с защитой от перекручивания, стойка с возможностью регулировки по высоте, полка, которая всегда под рукой. Стильный белый цвет - станет отличным цветовым решением для интерьера любой ванной комнаты
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Бренд
Тип товара
Душевая система
Цвет
белый, хром
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
20 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
5
Наличие полочки
да
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Особенности
верхняя лейка с изменяемым углом, регулировка. по высоте
Душевая система Prime - не продукт для избранных. Мы позаботились о том, чтобы удовольствие от использования верхнего душа стало доступно всем, и при этом предусмотрели удобные дополнительные функции. Ручной душ с возможностью выбора режима, шланг с защитой от перекручивания, стойка с возможностью регулировки по высоте, полка, которая всегда под рукой. Стильный белый цвет - станет отличным цветовым решением для интерьера любой ванной комнаты
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
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