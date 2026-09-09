Душевая система Dorff Classic D0180000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 294202
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Функция Тропический дождь
нет
Наличие мыльницы
да
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
материал - латунь
Размеры в упаковке, см
17х15х6
Вес, кг.
2
Описание товара Душевая система Dorff Classic D0180000
Практичный душевой комплект из коллекции Classic - отличное решение для тех, кому принципиально оптимальное соотношение цены и качества. Классический дизайн, который никогда не выйдет из моды, надежные комплектующие и стильное цветовое решение - все это делает Classic максимально комфортным в использовании за крайне привлекательную цену. Душевая комплект: ВШГ 600х140х140 мм., душ.лейка d 110 мм (1 режим), душ. шланг 1750 мм. (с защитой от перекручивания), регулируемые держатели (штанги, лейки), штанга 600 мм., мыльница, материал - латунь и пластик, цвет - глянцевый хром, стандарт подводки - 1/2.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Функция Тропический дождь
нет
Наличие мыльницы
да
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Особенности
материал - латунь
Практичный душевой комплект из коллекции Classic - отличное решение для тех, кому принципиально оптимальное соотношение цены и качества. Классический дизайн, который никогда не выйдет из моды, надежные комплектующие и стильное цветовое решение - все это делает Classic максимально комфортным в использовании за крайне привлекательную цену. Душевая комплект: ВШГ 600х140х140 мм., душ.лейка d 110 мм (1 режим), душ. шланг 1750 мм. (с защитой от перекручивания), регулируемые держатели (штанги, лейки), штанга 600 мм., мыльница, материал - латунь и пластик, цвет - глянцевый хром, стандарт подводки - 1/2.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
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