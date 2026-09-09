Душевой гарнитур Dorff Logic D0103000SS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
да
Верхний душ в комплекте
нет
Высота душевой штанги
60 см
Диаметр ручного душа
9 см
Кол-во режимов ручного душа
1
Длина душевого шланга
175
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%7 490 руб. 8 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 294201
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
да
Верхний душ в комплекте
нет
Высота душевой штанги
60 см
Диаметр ручного душа
9 см
Кол-во режимов ручного душа
1
Длина душевого шланга
175
Наличие мыльницы
нет
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Размеры в упаковке, см
70х60х12
Вес, кг.
1
Описание товара Душевой гарнитур Dorff Logic D0103000SS
Душевые комплекты Dorff из нержавеющей стали заслуживают отдельного внимания. Очень практичные и удобные в использовании благодаря шлангам с защитой от перекручивания и функции регулировки по высоте, они к тому же выглядят стильно. Функциональный ручной душ и востребованное цветовое решение не позволят им остаться незамеченными.
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Бренд
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
да
Верхний душ в комплекте
нет
Высота душевой штанги
60 см
Диаметр ручного душа
9 см
Кол-во режимов ручного душа
1
Длина душевого шланга
175
Наличие мыльницы
нет
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Душевые комплекты Dorff из нержавеющей стали заслуживают отдельного внимания. Очень практичные и удобные в использовании благодаря шлангам с защитой от перекручивания и функции регулировки по высоте, они к тому же выглядят стильно. Функциональный ручной душ и востребованное цветовое решение не позволят им остаться незамеченными.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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