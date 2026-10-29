Top.Mail.Ru
Жесткий диск Toshiba 900Gb (AL15SEB09EQ) купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Жесткий диск Toshiba 900Gb (AL15SEB09EQ)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Жесткий диск Toshiba 900Gb (AL15SEB09EQ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 410 руб. 
Начислим 471 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 293500
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Жесткий диск Toshiba 900Gb (AL15SEB09EQ)
29 410 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Размеры в упаковке, см
12х10х3
Вес, г.
210

Описание товара Жесткий диск Toshiba 900Gb (AL15SEB09EQ)

Жесткий диск Toshiba Enterprise Performance AL15SEB AL15SEB09EQ емкостью 900GB предназначен для использования в серверных системах (совместимость уточняйте), диск выполнен в формате 2.5 с интерфейсом подключения SAS 3.0 (12Gb/s) и скоростью вращения 10000rpm, размер кеш-памяти 128MB.

Отзывы о товаре Жесткий диск Toshiba 900Gb (AL15SEB09EQ)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Описание
Жесткий диск Toshiba Enterprise Performance AL15SEB AL15SEB09EQ емкостью 900GB предназначен для использования в серверных системах (совместимость уточняйте), диск выполнен в формате 2.5 с интерфейсом подключения SAS 3.0 (12Gb/s) и скоростью вращения 10000rpm, размер кеш-памяти 128MB.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск Toshiba 900Gb (AL15SEB09EQ) - купить по цене 29410 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...