Жесткий диск Toshiba 900Gb (AL15SEB09EQ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 410 руб.
В наличии
Код товара: 293500
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
29 410 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х10х3
Вес, г.
210
Описание товара Жесткий диск Toshiba 900Gb (AL15SEB09EQ)
Жесткий диск Toshiba Enterprise Performance AL15SEB AL15SEB09EQ емкостью 900GB предназначен для использования в серверных системах (совместимость уточняйте), диск выполнен в формате 2.5 с интерфейсом подключения SAS 3.0 (12Gb/s) и скоростью вращения 10000rpm, размер кеш-памяти 128MB.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Жесткий диск Toshiba Enterprise Performance AL15SEB AL15SEB09EQ емкостью 900GB предназначен для использования в серверных системах (совместимость уточняйте), диск выполнен в формате 2.5 с интерфейсом подключения SAS 3.0 (12Gb/s) и скоростью вращения 10000rpm, размер кеш-памяти 128MB.
Жесткий диск Toshiba 900Gb (AL15SEB09EQ) - купить по цене 29410 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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