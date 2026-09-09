Конвектор 1000W NFK2S 10 NOBO
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 293058
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Характеристики
Вес, кг.
5.8
Описание товара Конвектор 1000W NFK2S 10 NOBO
Электрический конвектор 1000W NFK2S 10 NOBO произведен с применением технологии ecoDesign. Данная модель поставляется с встроенным термостатом NCU 1S. Ультратонкий корпус позволяет размещать плинтусные обогреватели Нобо в узких нишах и проемах, в том числе под низкими подоконниками, где невозможна или неудобна установка приборов со стандартными типоразмерами. Данная модель может крепиться на специальных кронштейнах, которые идут в комплекте поставки, или на ножках, которые можно приобрести отдельно.
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Электрический конвектор 1000W NFK2S 10 NOBO произведен с применением технологии ecoDesign. Данная модель поставляется с встроенным термостатом NCU 1S. Ультратонкий корпус позволяет размещать плинтусные обогреватели Нобо в узких нишах и проемах, в том числе под низкими подоконниками, где невозможна или неудобна установка приборов со стандартными типоразмерами. Данная модель может крепиться на специальных кронштейнах, которые идут в комплекте поставки, или на ножках, которые можно приобрести отдельно.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Конвектор 1000W NFK2S 10 NOBO – стоимость товара 20020 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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