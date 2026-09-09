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Конвектор 1000W NFK2S 10 NOBO купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конвектор 1000W NFK2S 10 NOBO

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Электрический конвектор 1000W NFK2S 10 NOBO - фото 1
Электрический конвектор 1000W NFK2S 10 NOBO - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
  • Электрический конвектор 1000W NFK2S 10 NOBO - фото 1
  • Электрический конвектор 1000W NFK2S 10 NOBO - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 293058
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Характеристики

Бренд
Nobo
Тип товара
Конвекторы
Вес, кг.
5.8

Описание товара Конвектор 1000W NFK2S 10 NOBO

Электрический конвектор 1000W NFK2S 10 NOBO произведен с применением технологии ecoDesign. Данная модель поставляется с встроенным термостатом NCU 1S. Ультратонкий корпус позволяет размещать плинтусные обогреватели Нобо в узких нишах и проемах, в том числе под низкими подоконниками, где невозможна или неудобна установка приборов со стандартными типоразмерами. Данная модель может крепиться на специальных кронштейнах, которые идут в комплекте поставки, или на ножках, которые можно приобрести отдельно.

Отзывы о товаре Конвектор 1000W NFK2S 10 NOBO




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Nobo
Тип товара
Конвекторы
Описание
Электрический конвектор 1000W NFK2S 10 NOBO произведен с применением технологии ecoDesign. Данная модель поставляется с встроенным термостатом NCU 1S. Ультратонкий корпус позволяет размещать плинтусные обогреватели Нобо в узких нишах и проемах, в том числе под низкими подоконниками, где невозможна или неудобна установка приборов со стандартными типоразмерами. Данная модель может крепиться на специальных кронштейнах, которые идут в комплекте поставки, или на ножках, которые можно приобрести отдельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конвектор 1000W NFK2S 10 NOBO – стоимость товара 20020 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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