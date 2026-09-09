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Конвектор 750W NTL4S 07 NOBO купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конвектор 750W NTL4S 07 NOBO

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Конвектор 750W NTL4S 07 NOBO
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 293036
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Характеристики

Бренд
Nobo
Тип товара
Конвектор
Размеры в упаковке, см
62х47х10
Вес, кг.
4

Описание товара Конвектор 750W NTL4S 07 NOBO

Обогреватель Nobo NTL4S 07 L4S05002 оборудован защитой от перегрева. Агрегат способствует быстрому обогреву помещения. Монтаж осуществляется на стену. Используется в качестве дополнительного или самостоятельного источника тепла. Рекомендуется к установке в помещении площадью не более 7.5 м?.

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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Nobo
Тип товара
Конвектор
Описание
Обогреватель Nobo NTL4S 07 L4S05002 оборудован защитой от перегрева. Агрегат способствует быстрому обогреву помещения. Монтаж осуществляется на стену. Используется в качестве дополнительного или самостоятельного источника тепла. Рекомендуется к установке в помещении площадью не более 7.5 м?.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конвектор 750W NTL4S 07 NOBO - по цене 16690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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