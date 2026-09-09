Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Цифровые фоторамки
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 292915
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Описание товара Цифровая фоторамка DIGMA PF-1043 black
Цифровая рамка Digma PF1043BK позволит просматривать фотографии аудиосопровождением. Ею просто пользоваться: комплекте есть зарядное устройство удобный пульт управления, который, кстати, можно хранить специальном отсеке корпусе. видно отовсюду. Фоторамка снабжена большим 10.1-дюймовым дисплеем. Его IPS-матрица обеспечивает комфортный просмотр из любого места комнате вы сможете разместить аксессуар на стене, столе других поверхностях. Разрешение 1280х800 пикселей гарантирует чёткую цветопередачу детализацию изображения. больше возможностей. Устройство позволяет одновременно воспроизводить фотографии аудиофайлы формата mp3. Вы сможете демонстрировать презентации мультимедийные слайд-шоу. Дополнительное удобство просмотр видео. Записывайте кино на карты памяти USB SD (MMC) наслаждайтесь любимой картиной, сидя кресле или даже лёжа постели. НЕ пропустите главное. фоторамкой вы всегда вовремя проснётесь не забудете важном событии. режиме «Календарь» устройство позволяет устанавливать время, дату заводить будильник повтором.
Цифровая рамка Digma PF1043BK позволит просматривать фотографии аудиосопровождением. Ею просто пользоваться: комплекте есть зарядное устройство удобный пульт управления, который, кстати, можно хранить специальном отсеке корпусе. видно отовсюду. Фоторамка снабжена большим 10.1-дюймовым дисплеем. Его IPS-матрица обеспечивает комфортный просмотр из любого места комнате вы сможете разместить аксессуар на стене, столе других поверхностях. Разрешение 1280х800 пикселей гарантирует чёткую цветопередачу детализацию изображения. больше возможностей. Устройство позволяет одновременно воспроизводить фотографии аудиофайлы формата mp3. Вы сможете демонстрировать презентации мультимедийные слайд-шоу. Дополнительное удобство просмотр видео. Записывайте кино на карты памяти USB SD (MMC) наслаждайтесь любимой картиной, сидя кресле или даже лёжа постели. НЕ пропустите главное. фоторамкой вы всегда вовремя проснётесь не забудете важном событии. режиме «Календарь» устройство позволяет устанавливать время, дату заводить будильник повтором.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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