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Стабилизатор напряжения Powercom TCA-1200 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стабилизатор напряжения Powercom TCA-1200 Black

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Стабилизатор напряжения Powercom TCA-1200 Black - фото 1
Стабилизатор напряжения Powercom TCA-1200 Black - фото 2
Стабилизатор напряжения Powercom TCA-1200 Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
Мощность, Вт
600
Минимальное входное напряжение, В
187
Максимальное входное напряжение, В
276
Количество розеток
4
  • Стабилизатор напряжения Powercom TCA-1200 Black - фото 1
  • Стабилизатор напряжения Powercom TCA-1200 Black - фото 2
  • Стабилизатор напряжения Powercom TCA-1200 Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 292678
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
Стабилизатор
Высота, см
12
Ширина, см
14.5
Мощность, Вт
600
Минимальное входное напряжение, В
187
Максимальное входное напряжение, В
276
Светодиодная индикация
Да
Количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х15х12
Вес, кг.
1.7

Описание товара Стабилизатор напряжения Powercom TCA-1200 Black

Стабилизаторы напряжения серии ТСА обеспечивают надежную работу компьютерной и прочей электронной техники при понижении или повышении напряжения электросети там, где не требуется батарейная поддержка. Компактный корпус стабилизатора вмещает 4 выходные евророзетки на задней панели с защитой от проникновения посторонних предметов. Кроме того, все выходные розетки обеспечены заземлением для гарантии безопасной эксплуатации оборудования.

Отзывы о товаре Стабилизатор напряжения Powercom TCA-1200 Black




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
Стабилизатор
Высота, см
12
Ширина, см
14.5
Мощность, Вт
600
Минимальное входное напряжение, В
187
Максимальное входное напряжение, В
276
Светодиодная индикация
Да
Количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Описание
Стабилизаторы напряжения серии ТСА обеспечивают надежную работу компьютерной и прочей электронной техники при понижении или повышении напряжения электросети там, где не требуется батарейная поддержка. Компактный корпус стабилизатора вмещает 4 выходные евророзетки на задней панели с защитой от проникновения посторонних предметов. Кроме того, все выходные розетки обеспечены заземлением для гарантии безопасной эксплуатации оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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