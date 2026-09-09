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Штативная головка Manfrotto 056 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штативная головка Manfrotto 056

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Штативная головка Manfrotto 056 - фото 1
Штативная головка Manfrotto 056 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары и штативные головки
  • Штативная головка Manfrotto 056 - фото 1
  • Штативная головка Manfrotto 056 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 291986
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Аксессуары и штативные головки
Высота, см
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х15
Вес, кг.
2

Описание товара Штативная головка Manfrotto 056

Штативная голова Manfrotto 056  (3D Junior)  разработана для камер среднего формата. Она позволяет производить перемещать камеру на 360 градусов  в горизонтальном и вертикальном положении. Голова имеет дополнительный замок, который не даст вам случайно уронить камеру или площадку.

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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Аксессуары и штативные головки
Высота, см
10
Страна производитель
Китай
Описание
Штативная голова Manfrotto 056  (3D Junior)  разработана для камер среднего формата. Она позволяет производить перемещать камеру на 360 градусов  в горизонтальном и вертикальном положении. Голова имеет дополнительный замок, который не даст вам случайно уронить камеру или площадку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штативная головка Manfrotto 056 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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