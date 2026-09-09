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Штатив Manfrotto 190 Go! Black MT190GOC4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штатив Manfrotto 190 Go! Black MT190GOC4

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Штатив Manfrotto 190 Go! Black MT190GOC4 - фото 1
Штатив Manfrotto 190 Go! Black MT190GOC4 - фото 2
Штатив Manfrotto 190 Go! Black MT190GOC4 - фото 3
Штатив Manfrotto 190 Go! Black MT190GOC4 - фото 4
Штатив Manfrotto 190 Go! Black MT190GOC4 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Материал
углепластик
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
7
Минимальная рабочая высота, см
8
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
147
Длина в сложенном состоянии, см
45
  • Штатив Manfrotto 190 Go! Black MT190GOC4 - фото 1
  • Штатив Manfrotto 190 Go! Black MT190GOC4 - фото 2
  • Штатив Manfrotto 190 Go! Black MT190GOC4 - фото 3
  • Штатив Manfrotto 190 Go! Black MT190GOC4 - фото 4
  • Штатив Manfrotto 190 Go! Black MT190GOC4 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 291985
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Материал
углепластик
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
7
Минимальная рабочая высота, см
8
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
147
Длина в сложенном состоянии, см
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х20х20
Вес, кг.
1

Описание товара Штатив Manfrotto 190 Go! Black MT190GOC4

Ноги фиксируются под углом 25°, 46°, 66°, 88°. Диаметр штанги: 25,3 мм. Винт под штативное гнездо: 3/8».

Отзывы о товаре Штатив Manfrotto 190 Go! Black MT190GOC4




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Материал
углепластик
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
7
Минимальная рабочая высота, см
8
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
147
Длина в сложенном состоянии, см
45
Страна производитель
Китай
Описание
Ноги фиксируются под углом 25°, 46°, 66°, 88°. Диаметр штанги: 25,3 мм. Винт под штативное гнездо: 3/8».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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