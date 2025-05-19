Зарядное устройство Вымпел-265 (автомат 7А 12в,стрелочный)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пусковое устройство
Индикатор заряда
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-63%2 060 руб. 5 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 285900
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пусковое устройство
Высота, см
7
Ширина, см
14.5
Комплектация
зарядное устройство, документация, упаковка
Особенности
встроенный микровентилятор
Индикатор заряда
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
560
Описание товара Зарядное устройство Вымпел-265 (автомат 7А 12в,стрелочный)
Зарядное устройство предназначено для заряда 12В автомобильных аккумуляторных батарей любой емкости в автоматическом режиме (автоматическое уменьшение тока в конце заряда).
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Пусковое устройство
Высота, см
7
Ширина, см
14.5
Комплектация
зарядное устройство, документация, упаковка
Особенности
встроенный микровентилятор
Индикатор заряда
да
Страна производитель
Россия
Зарядное устройство предназначено для заряда 12В автомобильных аккумуляторных батарей любой емкости в автоматическом режиме (автоматическое уменьшение тока в конце заряда).
Достоинства:
Комментарий:
супер, зарядка очень хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
Точно такая же зарядка здесь стоит 2550. БАКЧАР ТОМСкая область. ДНС
Достоинства:
Комментарий:
Проблем нет работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Был такой раньше. Простой. Заряжает, больше ничего не надо.
Достоинства:
Комментарий:
Здравствуйте, зарядное устройство что надо берите не пожалеете у меня 2 автомобиля часто просят и соседи , пользуюсь 2 года , раньше были не очень ,а щас 21 век спасибо большое продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Соотношение цена-качество. Долго выбирали устройство, чтобы подходило нам по функционалу. И данный прибор- все то чтотнадо!
Достоинства:
Комментарий:
прислали быстро, упаковка и корпус целые, в работе пока не пробовал.
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично, покупкой довольны
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка. Всё работает. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
зарядное отличное ,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
брала на подарок , у сына такой же точно уже лет 7 работает отлично.
Зарядное устройство Вымпел-265 (автомат 7А 12в,стрелочный) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Зарядное устройство Вымпел-265 (автомат 7А 12в,стрелочный)
Достоинства:
Комментарий:
супер, зарядка очень хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
Точно такая же зарядка здесь стоит 2550. БАКЧАР ТОМСкая область. ДНС
Достоинства:
Комментарий:
Проблем нет работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Был такой раньше. Простой. Заряжает, больше ничего не надо.
Достоинства:
Комментарий:
Здравствуйте, зарядное устройство что надо берите не пожалеете у меня 2 автомобиля часто просят и соседи , пользуюсь 2 года , раньше были не очень ,а щас 21 век спасибо большое продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Соотношение цена-качество. Долго выбирали устройство, чтобы подходило нам по функционалу. И данный прибор- все то чтотнадо!
Достоинства:
Комментарий:
прислали быстро, упаковка и корпус целые, в работе пока не пробовал.
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично, покупкой довольны
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка. Всё работает. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
зарядное отличное ,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
брала на подарок , у сына такой же точно уже лет 7 работает отлично.