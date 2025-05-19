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Зарядное устройство Вымпел-265 (автомат 7А 12в,стрелочный) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зарядное устройство Вымпел-265 (автомат 7А 12в,стрелочный)

11 Отзывы
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Зарядное устройство Вымпел-265 (автомат 7А 12в,стрелочный) - фото 1
Зарядное устройство Вымпел-265 (автомат 7А 12в,стрелочный) - фото 2
Зарядное устройство Вымпел-265 (автомат 7А 12в,стрелочный) - фото 3
Зарядное устройство Вымпел-265 (автомат 7А 12в,стрелочный) - фото 4
Зарядное устройство Вымпел-265 (автомат 7А 12в,стрелочный) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пусковое устройство
Индикатор заряда
да
  • Зарядное устройство Вымпел-265 (автомат 7А 12в,стрелочный) - фото 1
  • Зарядное устройство Вымпел-265 (автомат 7А 12в,стрелочный) - фото 2
  • Зарядное устройство Вымпел-265 (автомат 7А 12в,стрелочный) - фото 3
  • Зарядное устройство Вымпел-265 (автомат 7А 12в,стрелочный) - фото 4
  • Зарядное устройство Вымпел-265 (автомат 7А 12в,стрелочный) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-63%
2 060 руб.  5 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 285900
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Характеристики

Бренд
Вымпел
Тип товара
Пусковое устройство
Высота, см
7
Ширина, см
14.5
Комплектация
зарядное устройство, документация, упаковка
Особенности
встроенный микровентилятор
Индикатор заряда
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
560

Описание товара Зарядное устройство Вымпел-265 (автомат 7А 12в,стрелочный)

Зарядное устройство предназначено для заряда 12В автомобильных аккумуляторных батарей любой емкости в автоматическом режиме (автоматическое уменьшение тока в конце заряда).

Отзывы о товаре Зарядное устройство Вымпел-265 (автомат 7А 12в,стрелочный)

Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Распутько Владимир

Достоинства:


Комментарий:
супер, зарядка очень хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2024
Геннадий К.

Достоинства:


Комментарий:
Точно такая же зарядка здесь стоит 2550. БАКЧАР ТОМСкая область. ДНС
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2024
Бадма Б.

Достоинства:


Комментарий:
Проблем нет работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2024
С З.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Был такой раньше. Простой. Заряжает, больше ничего не надо.
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2024
Евгений Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Здравствуйте, зарядное устройство что надо берите не пожалеете у меня 2 автомобиля часто просят и соседи , пользуюсь 2 года , раньше были не очень ,а щас 21 век спасибо большое продавцу
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2023
Татьяна В.

Достоинства:


Комментарий:
Соотношение цена-качество. Долго выбирали устройство, чтобы подходило нам по функционалу. И данный прибор- все то чтотнадо!
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2022
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
прислали быстро, упаковка и корпус целые, в работе пока не пробовал.
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2022
Дарья Ч.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично, покупкой довольны
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2022
Татьяна Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка. Всё работает. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2022
Ульяна Г.

Достоинства:


Комментарий:
зарядное отличное ,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2022
Елена Н.

Достоинства:


Комментарий:
брала на подарок , у сына такой же точно уже лет 7 работает отлично.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Вымпел
Тип товара
Пусковое устройство
Высота, см
7
Ширина, см
14.5
Комплектация
зарядное устройство, документация, упаковка
Особенности
встроенный микровентилятор
Индикатор заряда
да
Страна производитель
Россия
Описание
Зарядное устройство предназначено для заряда 12В автомобильных аккумуляторных батарей любой емкости в автоматическом режиме (автоматическое уменьшение тока в конце заряда).
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Распутько Владимир

Достоинства:


Комментарий:
супер, зарядка очень хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2024
Геннадий К.

Достоинства:


Комментарий:
Точно такая же зарядка здесь стоит 2550. БАКЧАР ТОМСкая область. ДНС
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2024
Бадма Б.

Достоинства:


Комментарий:
Проблем нет работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2024
С З.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Был такой раньше. Простой. Заряжает, больше ничего не надо.
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2024
Евгений Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Здравствуйте, зарядное устройство что надо берите не пожалеете у меня 2 автомобиля часто просят и соседи , пользуюсь 2 года , раньше были не очень ,а щас 21 век спасибо большое продавцу
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2023
Татьяна В.

Достоинства:


Комментарий:
Соотношение цена-качество. Долго выбирали устройство, чтобы подходило нам по функционалу. И данный прибор- все то чтотнадо!
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2022
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
прислали быстро, упаковка и корпус целые, в работе пока не пробовал.
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2022
Дарья Ч.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично, покупкой довольны
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2022
Татьяна Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка. Всё работает. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2022
Ульяна Г.

Достоинства:


Комментарий:
зарядное отличное ,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2022
Елена Н.

Достоинства:


Комментарий:
брала на подарок , у сына такой же точно уже лет 7 работает отлично.


Зарядное устройство Вымпел-265 (автомат 7А 12в,стрелочный) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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