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Наклейка на авто Котофото в ассортименте купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
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Наклейка на авто Котофото в ассортименте

6 Отзывы
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Наклейка на авто Котофото в ассортименте - фото 1
Наклейка на авто Котофото в ассортименте - фото 2
Наклейка на авто Котофото в ассортименте - фото 3
Наклейка на авто Котофото в ассортименте - фото 4
Наклейка на авто Котофото в ассортименте - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наклейки
  • Наклейка на авто Котофото в ассортименте - фото 1
  • Наклейка на авто Котофото в ассортименте - фото 2
  • Наклейка на авто Котофото в ассортименте - фото 3
  • Наклейка на авто Котофото в ассортименте - фото 4
  • Наклейка на авто Котофото в ассортименте - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-76%
150 руб.  620 руб. 
Начислим 3 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 283960
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наклейка на авто Котофото в ассортименте
150 руб. -76%
620 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Наклейки
Комплектация
наклейка - 1 шт.
Материал
бумага
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
15х15х1
Вес, г.
10

Описание товара Наклейка на авто Котофото в ассортименте

Отзывы о товаре Наклейка на авто Котофото в ассортименте

Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Евгений А.

Достоинства:


Комментарий:
качество товара отпад приклеилась не отклеить продавца советую никогда невидел таких качественных наклеек продавцу спасибо
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2025
Егор М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая наклейка, 2 штуки в комплекте. Пережила уже 4 мойки
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Юрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
отличные наклейки. пришли в полной целостности без заломом
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2025
Никита Б.

Достоинства:


Комментарий:
Качество на высоте, привезли тоже как заране было написано
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2025
Ярослав Д.

Достоинства:


Комментарий:
4к йоу, затонирова комп и приклеил наклейку. Если бы не кулера, то убрал бы ножки и была посадка низкая. Хотя и так не высокий
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
наклейки нормальные, пришли не мятые клеится хорошо



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Наклейки
Комплектация
наклейка - 1 шт.
Материал
бумага
Страна производитель
Россия
Описание

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Евгений А.

Достоинства:


Комментарий:
качество товара отпад приклеилась не отклеить продавца советую никогда невидел таких качественных наклеек продавцу спасибо
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2025
Егор М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая наклейка, 2 штуки в комплекте. Пережила уже 4 мойки
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Юрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
отличные наклейки. пришли в полной целостности без заломом
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2025
Никита Б.

Достоинства:


Комментарий:
Качество на высоте, привезли тоже как заране было написано
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2025
Ярослав Д.

Достоинства:


Комментарий:
4к йоу, затонирова комп и приклеил наклейку. Если бы не кулера, то убрал бы ножки и была посадка низкая. Хотя и так не высокий
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
наклейки нормальные, пришли не мятые клеится хорошо


Наклейка на авто Котофото в ассортименте - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 150 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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