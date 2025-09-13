Наклейка на авто Котофото в ассортименте
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наклейки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-76%150 руб. 620 руб.
В наличии
Код товара: 283960
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
150 руб. -76%
620 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Наклейки
Комплектация
наклейка - 1 шт.
Материал
бумага
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
15х15х1
Вес, г.
10
Описание товара Наклейка на авто Котофото в ассортименте
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Наклейки
Комплектация
наклейка - 1 шт.
Материал
бумага
Страна производитель
Россия
Достоинства:
Комментарий:
качество товара отпад приклеилась не отклеить продавца советую никогда невидел таких качественных наклеек продавцу спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая наклейка, 2 штуки в комплекте. Пережила уже 4 мойки
Достоинства:
Комментарий:
отличные наклейки. пришли в полной целостности без заломом
Достоинства:
Комментарий:
Качество на высоте, привезли тоже как заране было написано
Достоинства:
Комментарий:
4к йоу, затонирова комп и приклеил наклейку. Если бы не кулера, то убрал бы ножки и была посадка низкая. Хотя и так не высокий
Достоинства:
Комментарий:
наклейки нормальные, пришли не мятые клеится хорошо
Наклейка на авто Котофото в ассортименте - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 150 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наклейка на авто Котофото в ассортименте
Достоинства:
Комментарий:
качество товара отпад приклеилась не отклеить продавца советую никогда невидел таких качественных наклеек продавцу спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая наклейка, 2 штуки в комплекте. Пережила уже 4 мойки
Достоинства:
Комментарий:
отличные наклейки. пришли в полной целостности без заломом
Достоинства:
Комментарий:
Качество на высоте, привезли тоже как заране было написано
Достоинства:
Комментарий:
4к йоу, затонирова комп и приклеил наклейку. Если бы не кулера, то убрал бы ножки и была посадка низкая. Хотя и так не высокий
Достоинства:
Комментарий:
наклейки нормальные, пришли не мятые клеится хорошо