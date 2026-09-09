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Отражатель Falcon Eyes SR-69T(BW)_20231 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отражатель Falcon Eyes SR-69T(BW)_20231

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Отражатель Falcon Eyes SR-69T(BW)_20231 - фото 1
Отражатель Falcon Eyes SR-69T(BW)_20231 - фото 2
Отражатель Falcon Eyes SR-69T(BW)_20231 - фото 3
Отражатель Falcon Eyes SR-69T(BW)_20231 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отражатели
  • Отражатель Falcon Eyes SR-69T(BW)_20231 - фото 1
  • Отражатель Falcon Eyes SR-69T(BW)_20231 - фото 2
  • Отражатель Falcon Eyes SR-69T(BW)_20231 - фото 3
  • Отражатель Falcon Eyes SR-69T(BW)_20231 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 282774
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Отражатели
Ширина, см
69
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х71х27
Вес, кг.
3.7

Описание товара Отражатель Falcon Eyes SR-69T(BW)_20231

Хорошая альтернатива мягким софтбоксам — рефлектор FalconEyes SR-69T (BW), так называемая портретная тарелка (beauty dish), очень популярная в съемках в стиле фэшн и гламур.

Отзывы о товаре Отражатель Falcon Eyes SR-69T(BW)_20231




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Отражатели
Ширина, см
69
Страна производитель
Китай
Описание
Хорошая альтернатива мягким софтбоксам — рефлектор FalconEyes SR-69T (BW), так называемая портретная тарелка (beauty dish), очень популярная в съемках в стиле фэшн и гламур.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отражатель Falcon Eyes SR-69T(BW)_20231 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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