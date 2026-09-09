Мебель для кукольного домика Огонек Спальня С-1331
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Звуковые эффекты
нет
Световые эффекты
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%950 руб. 1 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 282221
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Звуковые эффекты
нет
Световые эффекты
нет
Комплектация
пуфик, рама кровати, 2 подушка кровати, тумба кровати - 2 шт., трюмо в сборке, ящики трюмо и тумбы - 4 шт, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х24х9
Вес, г.
733
Описание товара Мебель для кукольного домика Огонек Спальня С-1331
Очень стильный и яркий набор кукольной мебели Спальня станет прекрасным украшением кукольного домика. Миниатюрная кровать выглядит как настоящая. Особую достоверность добавляют выдвижные ящики у двух прикроватных тумб и в трюмо.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Звуковые эффекты
нет
Световые эффекты
нет
Комплектация
пуфик, рама кровати, 2 подушка кровати, тумба кровати - 2 шт., трюмо в сборке, ящики трюмо и тумбы - 4 шт, упаковка
Страна производитель
Китай
Очень стильный и яркий набор кукольной мебели Спальня станет прекрасным украшением кукольного домика. Миниатюрная кровать выглядит как настоящая. Особую достоверность добавляют выдвижные ящики у двух прикроватных тумб и в трюмо.
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