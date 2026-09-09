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Лупа штативная Levenhuk Zeno Refit ZF11 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лупа штативная Levenhuk Zeno Refit ZF11

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Лупа штативная Levenhuk Zeno Refit ZF11 - фото 1
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Лупа штативная Levenhuk Zeno Refit ZF11 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
часовая, ювелирная, для шитья, текстильная
Диаметр линзы, мм
60
Увеличение, крат
4
  • Лупа штативная Levenhuk Zeno Refit ZF11 - фото 1
  • Лупа штативная Levenhuk Zeno Refit ZF11 - фото 2
  • Лупа штативная Levenhuk Zeno Refit ZF11 - фото 3
  • Лупа штативная Levenhuk Zeno Refit ZF11 - фото 4
  • Лупа штативная Levenhuk Zeno Refit ZF11 - фото 5
  • Лупа штативная Levenhuk Zeno Refit ZF11 - фото 6
  • Лупа штативная Levenhuk Zeno Refit ZF11 - фото 7
  • Лупа штативная Levenhuk Zeno Refit ZF11 - фото 8
  • Лупа штативная Levenhuk Zeno Refit ZF11 - фото 9
  • Лупа штативная Levenhuk Zeno Refit ZF11 - фото 10
  • Лупа штативная Levenhuk Zeno Refit ZF11 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 279558
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупы
Конструкция
настольная, на штативе
Корпус
металл
Материал оптики
полимерное оптическое стекло
Назначение
часовая, ювелирная, для шитья, текстильная
Диаметр линзы, мм
60
Увеличение, крат
4
Дополнительно
утяжелитель в основании
Габариты
130x100x80 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х8
Вес, г.
560

Описание товара Лупа штативная Levenhuk Zeno Refit ZF11

Лупа на штативе Levenhuk Zeno Refit ZF11 – оптический инструмент с держателями, который отлично подойдет для ювелирной, часовой или ремонтной мастерской. В домашних условиях лупу можно использовать для рукоделия и творчества. Благодаря наличию пары держателей лупа позволяет оставить обе руки свободными для работы с небольшими деталями – сборки, разборки, покраски, пайки и других манипуляций. Фиксация предметов производится с помощью зажимов-прищепок. Линза штативной лупы Levenhuk Zeno Refit ZF11 дает 4-кратное увеличение. Она выполнена из оптического пластика, а оправа и корпус – из металла. Еще одно преимущество лупы – возможность перемещать линзу по горизонтали и наклонять под разными углами. В конструкции предусмотрен отдельный держатель для паяльника. В устойчивом основании лупы расположен лоток для размещения мелких деталей и инструментов.

Отзывы о товаре Лупа штативная Levenhuk Zeno Refit ZF11




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупы
Конструкция
настольная, на штативе
Корпус
металл
Материал оптики
полимерное оптическое стекло
Назначение
часовая, ювелирная, для шитья, текстильная
Диаметр линзы, мм
60
Увеличение, крат
4
Дополнительно
утяжелитель в основании
Габариты
130x100x80 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Лупа на штативе Levenhuk Zeno Refit ZF11 – оптический инструмент с держателями, который отлично подойдет для ювелирной, часовой или ремонтной мастерской. В домашних условиях лупу можно использовать для рукоделия и творчества. Благодаря наличию пары держателей лупа позволяет оставить обе руки свободными для работы с небольшими деталями – сборки, разборки, покраски, пайки и других манипуляций. Фиксация предметов производится с помощью зажимов-прищепок. Линза штативной лупы Levenhuk Zeno Refit ZF11 дает 4-кратное увеличение. Она выполнена из оптического пластика, а оправа и корпус – из металла. Еще одно преимущество лупы – возможность перемещать линзу по горизонтали и наклонять под разными углами. В конструкции предусмотрен отдельный держатель для паяльника. В устойчивом основании лупы расположен лоток для размещения мелких деталей и инструментов.
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Доставка
Отзывы


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