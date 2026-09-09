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Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
часовая, ювелирная, для шитья, текстильная
Диаметр линзы, мм
60
Увеличение, крат
4
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 279558
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Описание товара Лупа штативная Levenhuk Zeno Refit ZF11
Лупа на штативе Levenhuk Zeno Refit ZF11 – оптический инструмент с держателями, который отлично подойдет для ювелирной, часовой или ремонтной мастерской. В домашних условиях лупу можно использовать для рукоделия и творчества. Благодаря наличию пары держателей лупа позволяет оставить обе руки свободными для работы с небольшими деталями – сборки, разборки, покраски, пайки и других манипуляций. Фиксация предметов производится с помощью зажимов-прищепок. Линза штативной лупы Levenhuk Zeno Refit ZF11 дает 4-кратное увеличение. Она выполнена из оптического пластика, а оправа и корпус – из металла. Еще одно преимущество лупы – возможность перемещать линзу по горизонтали и наклонять под разными углами. В конструкции предусмотрен отдельный держатель для паяльника. В устойчивом основании лупы расположен лоток для размещения мелких деталей и инструментов.
Лупа на штативе Levenhuk Zeno Refit ZF11 – оптический инструмент с держателями, который отлично подойдет для ювелирной, часовой или ремонтной мастерской. В домашних условиях лупу можно использовать для рукоделия и творчества. Благодаря наличию пары держателей лупа позволяет оставить обе руки свободными для работы с небольшими деталями – сборки, разборки, покраски, пайки и других манипуляций. Фиксация предметов производится с помощью зажимов-прищепок. Линза штативной лупы Levenhuk Zeno Refit ZF11 дает 4-кратное увеличение. Она выполнена из оптического пластика, а оправа и корпус – из металла. Еще одно преимущество лупы – возможность перемещать линзу по горизонтали и наклонять под разными углами. В конструкции предусмотрен отдельный держатель для паяльника. В устойчивом основании лупы расположен лоток для размещения мелких деталей и инструментов.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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