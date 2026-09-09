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Характеристики
Тип товара
Эпилятор
Комплектация
щетка для очистки, документация, сетевой шнур
Подсветка
нет
Число скоростей
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
3 220 руб.
5 310
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 276573
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Описание товара Эпилятор Philips BRE225/00 Satinelle Essential
Эпилятор Philips BRE225/00 имеет эргономичный корпус и стильный внешний вид. С его помощью очень удобно удалять лишние волосы на теле в домашних условиях. Он прост в управлении и не требует особенного ухода. Работает эпилятор от сети, для чего в наборе с ним предусмотрен сетевой адаптер с длинным проводом. Насадка эпилятора оснащена 20 пинцетами, способными захватить даже самые маленькие волоски. Для этого ее необходимо более плотно прижимать к коже в процессе эпиляции. После использования насадку можно промыть водой. Эпилятор Philips BRE225/00 оснащен кнопкой переключения скоростей. Всего их предусмотрено две. Это дает возможность выбирать наиболее подходящую для разных участков тела. В комплекте с эпилятором есть удобная щеточка, которой легко прочищать пинцеты во время проведения процедуры эпиляции. Эпилятор достаточно компактен, чтобы его можно было брать с собой в поездки. Достаточно просто отсоединить и скрутить шнур, и эпилятор поместится даже в небольшой дорожной сумке.
Эпилятор Philips BRE225/00 имеет эргономичный корпус и стильный внешний вид. С его помощью очень удобно удалять лишние волосы на теле в домашних условиях. Он прост в управлении и не требует особенного ухода. Работает эпилятор от сети, для чего в наборе с ним предусмотрен сетевой адаптер с длинным проводом. Насадка эпилятора оснащена 20 пинцетами, способными захватить даже самые маленькие волоски. Для этого ее необходимо более плотно прижимать к коже в процессе эпиляции. После использования насадку можно промыть водой. Эпилятор Philips BRE225/00 оснащен кнопкой переключения скоростей. Всего их предусмотрено две. Это дает возможность выбирать наиболее подходящую для разных участков тела. В комплекте с эпилятором есть удобная щеточка, которой легко прочищать пинцеты во время проведения процедуры эпиляции. Эпилятор достаточно компактен, чтобы его можно было брать с собой в поездки. Достаточно просто отсоединить и скрутить шнур, и эпилятор поместится даже в небольшой дорожной сумке.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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