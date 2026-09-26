Скарификатор Champion ESC1532

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Характеристики
Тип товара
Аэратор
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
8 550 руб.
12 125
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 272865
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Аэратор для газона CHAMPION — это современное и эффективное решение для ухода за вашим газоном. Благодаря электрическому приводу и продуманной конструкции, этот аэратор обеспечивает высокую производительность и долговечность. С шириной рабочей части 32 см и высотой 12 см, он идеально подходит для обработки средних и больших участков.
Мощный электрический двигатель снижает уровень шума и делает процесс аэрации более комфортным для пользователя. Вес в 9,3 кг обеспечивает удобство в использовании и транспортировке, что делает аэратор доступным для любых категорий пользователей — от новичков до профессиональных садоводов.
В комплекте поставляется удобный травосборник объемом 33 литра, который помогает эффективно собирать срезанную траву, облегчая дальнейшую уборку территории. Рабочая ширина рыхлителя также составляет 32 см, что обеспечивает оптимальное проникновение воздуха и влаги к корням растений, стимулируя их рост и улучшая общее состояние газона.
Электрический аэратор CHAMPION — это надежный партнер в уходе за газоном, который сочетает в себе инновационные технологии и проверенное качество от известного бренда.
Аэратор для газона CHAMPION — это современное и эффективное решение для ухода за вашим газоном. Благодаря электрическому приводу и продуманной конструкции, этот аэратор обеспечивает высокую производительность и долговечность. С шириной рабочей части 32 см и высотой 12 см, он идеально подходит для обработки средних и больших участков.
Мощный электрический двигатель снижает уровень шума и делает процесс аэрации более комфортным для пользователя. Вес в 9,3 кг обеспечивает удобство в использовании и транспортировке, что делает аэратор доступным для любых категорий пользователей — от новичков до профессиональных садоводов.
В комплекте поставляется удобный травосборник объемом 33 литра, который помогает эффективно собирать срезанную траву, облегчая дальнейшую уборку территории. Рабочая ширина рыхлителя также составляет 32 см, что обеспечивает оптимальное проникновение воздуха и влаги к корням растений, стимулируя их рост и улучшая общее состояние газона.
Электрический аэратор CHAMPION — это надежный партнер в уходе за газоном, который сочетает в себе инновационные технологии и проверенное качество от известного бренда.
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