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Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC10 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC10

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Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC10 - фото 1
Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC10 - фото 2
Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC10 - фото 3
Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC10 - фото 4
Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC10 - фото 5
Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC10 - фото 6
Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC10 - фото 7
Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC10 - фото 8
Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC10 - фото 9
Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC10 - фото 10
Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC10 - фото 11
Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC10 - фото 12
Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC10 - фото 13
Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC10 - фото 14
Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC10 - фото 15
Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC10 - фото 16
Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC10 - фото 17
Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC10 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип насадки
монокуляр
  • Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC10 - фото 1
  • Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC10 - фото 2
  • Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC10 - фото 3
  • Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC10 - фото 4
  • Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC10 - фото 5
  • Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC10 - фото 6
  • Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC10 - фото 7
  • Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC10 - фото 8
  • Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC10 - фото 9
  • Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC10 - фото 10
  • Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC10 - фото 11
  • Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC10 - фото 12
  • Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC10 - фото 13
  • Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC10 - фото 14
  • Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC10 - фото 15
  • Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC10 - фото 16
  • Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC10 - фото 17
  • Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC10 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270988
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
60-100
Особенности
карманный
Тип насадки
монокуляр
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х8х4
Вес, г.
110

Описание товара Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC10

Levenhuk Zeno Cash ZC10 – это карманный микроскоп со сменным увеличением, предназначенный для проверки денежных знаков. В приборе установлен зум-объектив, поэтому проверять купюры можно будет под разными увеличениями в диапазоне 60–100 крат. Это помогает осуществить проверку максимально точно и не стать объектом мошенничества. Степень приближения плавно регулируется колесиком на корпусе микроскопа. Благодаря легкому компактному корпусу из пластика прибор можно захватить с собой и на рынок, и в магазин, и в деловой перелет. Проверка денег осуществляется при помощи ультрафиолетовой подсветки. В дополнение к ней микроскоп Levenhuk Zeno Cash ZC10 оборудован подсветкой из одного классического светодиода – прибор можно использовать как мощную лупу с изменяемой кратностью. Подсветка работает от батареек (не входят в комплект). Микроскоп может быть зафиксирован на смартфоне или плашнете для фото- и видеосъемки. Увеличенное изображение будет выводиться прямо на экран гаджета.

Отзывы о товаре Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC10




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
60-100
Особенности
карманный
Тип насадки
монокуляр
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Levenhuk Zeno Cash ZC10 – это карманный микроскоп со сменным увеличением, предназначенный для проверки денежных знаков. В приборе установлен зум-объектив, поэтому проверять купюры можно будет под разными увеличениями в диапазоне 60–100 крат. Это помогает осуществить проверку максимально точно и не стать объектом мошенничества. Степень приближения плавно регулируется колесиком на корпусе микроскопа. Благодаря легкому компактному корпусу из пластика прибор можно захватить с собой и на рынок, и в магазин, и в деловой перелет. Проверка денег осуществляется при помощи ультрафиолетовой подсветки. В дополнение к ней микроскоп Levenhuk Zeno Cash ZC10 оборудован подсветкой из одного классического светодиода – прибор можно использовать как мощную лупу с изменяемой кратностью. Подсветка работает от батареек (не входят в комплект). Микроскоп может быть зафиксирован на смартфоне или плашнете для фото- и видеосъемки. Увеличенное изображение будет выводиться прямо на экран гаджета.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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