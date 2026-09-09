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Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип насадки
монокуляр
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 270988
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Описание товара Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC10
Levenhuk Zeno Cash ZC10 – это карманный микроскоп со сменным увеличением, предназначенный для проверки денежных знаков. В приборе установлен зум-объектив, поэтому проверять купюры можно будет под разными увеличениями в диапазоне 60–100 крат. Это помогает осуществить проверку максимально точно и не стать объектом мошенничества. Степень приближения плавно регулируется колесиком на корпусе микроскопа. Благодаря легкому компактному корпусу из пластика прибор можно захватить с собой и на рынок, и в магазин, и в деловой перелет. Проверка денег осуществляется при помощи ультрафиолетовой подсветки. В дополнение к ней микроскоп Levenhuk Zeno Cash ZC10 оборудован подсветкой из одного классического светодиода – прибор можно использовать как мощную лупу с изменяемой кратностью. Подсветка работает от батареек (не входят в комплект). Микроскоп может быть зафиксирован на смартфоне или плашнете для фото- и видеосъемки. Увеличенное изображение будет выводиться прямо на экран гаджета.
Levenhuk Zeno Cash ZC10 – это карманный микроскоп со сменным увеличением, предназначенный для проверки денежных знаков. В приборе установлен зум-объектив, поэтому проверять купюры можно будет под разными увеличениями в диапазоне 60–100 крат. Это помогает осуществить проверку максимально точно и не стать объектом мошенничества. Степень приближения плавно регулируется колесиком на корпусе микроскопа. Благодаря легкому компактному корпусу из пластика прибор можно захватить с собой и на рынок, и в магазин, и в деловой перелет. Проверка денег осуществляется при помощи ультрафиолетовой подсветки. В дополнение к ней микроскоп Levenhuk Zeno Cash ZC10 оборудован подсветкой из одного классического светодиода – прибор можно использовать как мощную лупу с изменяемой кратностью. Подсветка работает от батареек (не входят в комплект). Микроскоп может быть зафиксирован на смартфоне или плашнете для фото- и видеосъемки. Увеличенное изображение будет выводиться прямо на экран гаджета.
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