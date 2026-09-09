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Монокуляр Levenhuk Atom 10–30х30 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монокуляр Levenhuk Atom 10–30х30

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Монокуляр Levenhuk Atom 10–30х30 - фото 1
Монокуляр Levenhuk Atom 10–30х30 - фото 2
Монокуляр Levenhuk Atom 10–30х30 - фото 3
Монокуляр Levenhuk Atom 10–30х30 - фото 4
Монокуляр Levenhuk Atom 10–30х30 - фото 5
Монокуляр Levenhuk Atom 10–30х30 - фото 6
Монокуляр Levenhuk Atom 10–30х30 - фото 7
Монокуляр Levenhuk Atom 10–30х30 - фото 8
Монокуляр Levenhuk Atom 10–30х30 - фото 9
Монокуляр Levenhuk Atom 10–30х30 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монокуляры
  • Монокуляр Levenhuk Atom 10–30х30 - фото 1
  • Монокуляр Levenhuk Atom 10–30х30 - фото 2
  • Монокуляр Levenhuk Atom 10–30х30 - фото 3
  • Монокуляр Levenhuk Atom 10–30х30 - фото 4
  • Монокуляр Levenhuk Atom 10–30х30 - фото 5
  • Монокуляр Levenhuk Atom 10–30х30 - фото 6
  • Монокуляр Levenhuk Atom 10–30х30 - фото 7
  • Монокуляр Levenhuk Atom 10–30х30 - фото 8
  • Монокуляр Levenhuk Atom 10–30х30 - фото 9
  • Монокуляр Levenhuk Atom 10–30х30 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270977
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Монокуляры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х6х6
Вес, г.
220

Описание товара Монокуляр Levenhuk Atom 10–30х30

Levenhuk Atom 10–30х30 – это удобный монокуляр с панкратическим объективом. Его увеличение плавно меняется в диапазоне от 10 до 30 крат, что позволяет подобрать оптимальную степень приближения для изучения каждой цели. Прибор мало весит и легко помещается в карман рюкзака или куртки. Вы сможете взять его с собой на экскурсию по городу, в автомобильное путешествие или лесной поход. Оптика монокуляра лучше всего проявляет себя при прицельном изучении удаленных объектов в условиях дневного освещения.

Отзывы о товаре Монокуляр Levenhuk Atom 10–30х30




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Монокуляры
Страна производитель
Китай
Описание
Levenhuk Atom 10–30х30 – это удобный монокуляр с панкратическим объективом. Его увеличение плавно меняется в диапазоне от 10 до 30 крат, что позволяет подобрать оптимальную степень приближения для изучения каждой цели. Прибор мало весит и легко помещается в карман рюкзака или куртки. Вы сможете взять его с собой на экскурсию по городу, в автомобильное путешествие или лесной поход. Оптика монокуляра лучше всего проявляет себя при прицельном изучении удаленных объектов в условиях дневного освещения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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