Монокуляр Levenhuk Atom 8x42
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монокуляры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 270975
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монокуляры
Диаметр объектива
42
Корпус
металл
Увеличение
8х
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х8х8
Вес, г.
360
Описание товара Монокуляр Levenhuk Atom 8x42
Levenhuk Atom 8x42 – это монокуляр, который прекрасно подойдет для наблюдений на природе или посещения спортивного стадиона. Надежный корпус прибора изготовлен из металла, однако отличается небольшим весом. Поэтому монокуляр не обременит во время туристического похода или продолжительной прогулки. Оптику высокого качества по достоинству оценят орнитологи, натуралисты и любители наблюдений за животными. От биноклей с аналогичными параметрами монокуляр выгодно отличается компактным размером.
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Бренд
Тип товара
Монокуляры
Диаметр объектива
42
Корпус
металл
Увеличение
8х
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Levenhuk Atom 8x42 – это монокуляр, который прекрасно подойдет для наблюдений на природе или посещения спортивного стадиона. Надежный корпус прибора изготовлен из металла, однако отличается небольшим весом. Поэтому монокуляр не обременит во время туристического похода или продолжительной прогулки. Оптику высокого качества по достоинству оценят орнитологи, натуралисты и любители наблюдений за животными. От биноклей с аналогичными параметрами монокуляр выгодно отличается компактным размером.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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